Weather Update: जनवरी में गर्मी क्यों लग रही? क्या उत्तर भारत से ठंड की विदाई हो गई, मौसम विभाग ने दिया बड़ा अपडेट

IMD Weather Update: मौसम में अचानक बदलाव से हर कोई परेशान है. उत्तर भारत में ठंड लगभग जा सी चुकी है. तेज धूप के कारण लोगों के स्वेटर-जैकेट तक उतर चुके हैं. दिल्ली की बात करें तो बुधवार की सुबह न्यूनतम तापमान करीब 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की वैज्ञानिक डॉ. सोमा सेन रॉय ने बताया कि यह बदलाव एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिणी हवाओं के दिल्ली तक पहुंचने के कारण हुआ है.

फिर लौटेगी ठंड..

उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर भारत में आज तापमान 1-2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है. हालांकि दिल्ली में अगले दो दिनों तक तापमान में और वृद्धि की संभावना नहीं है. 24 जनवरी की सुबह से पश्चिमी विक्षोभ के हटने के बाद तापमान धीरे-धीरे गिर सकता है.

#WATCH | Delhi: On weather conditions in North India, IMD Scientist Dr Soma Sen Roy says, " Today morning the minimum temperature of Delhi is around 12°C because there is a strong western disturbance coming and southerly winds have reached Delhi. Today's expectation is that in… pic.twitter.com/2WVhB3q3Nc

