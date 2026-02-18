हाफ पैंट में पहले लगाई दौड़, फिर देर रात मुंबई रेलवे स्टेशन क्यों पहुंच गए फ्रांस के राष्ट्रपति?

सोशल मीडिया पर आपने मुंबई की सड़क पर आम आदमी की तरह फ्रांस के राष्ट्रपति को दौड़ लगाते हुए देखा होगा. काले चश्मे में हाफ पैंट और टीशर्ट पहनकर वह बड़े आराम से तफरीह कर रहे थे. पीछे कमांडोज और अधिकारी भी दौड़ रहे थे. वीडियो एक कार से रिकॉर्ड किया गया, जिसमें बाकी अधिकारी साथ-साथ चल रहे थे. इसके बाद दिन में इमैनुएल मैक्रों ने मीटिंग्स निपटाई और देर रात पत्नी को लेकर मुंबई रेलवे स्टेशन पहुंच गए. अब लोगों के मन में सवाल होगा कि रेलवे स्टेशन पर पत्नी को लेकर वह क्या करने गए थे?

दरअसल, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) कोई साधारण स्टेशन नहीं है. यह बिल्डिंग यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक है. इसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस (VT) कहा जाता था. 17 फरवरी की रात में स्टेशन पर भीड़ कम थी लेकिन उतनी कम भी नहीं. मैक्रों दुकानों को गौर से देख रहे थे. वह पूरे स्ट्रक्चर को समझते दिखे.

यूनेस्को की साइट पर इस रेलवे स्टेशन की खासियत में लिखा गया है कि यह छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भारत में विक्टोरियन गोथिक रिवाइवल आर्किटेक्चर का एक शानदार उदाहरण है. इसमें भारतीय पारंपरिक आर्किटेक्चर से ली गई थीम का मेल दिखाई देता है. ब्रिटिश आर्किटेक्ट एफ. डब्ल्यू. स्टीवंस की डिजाइन की हुई यह बिल्डिंग तब बॉम्बे (आज मुंबई) के ‘गोथिक शहर’ और भारत के प्रमुख इंटरनेशनल कारोबारी पोर्ट के तौर पर पहचान बन गई.

Mumbai, Maharashtra: After completing official meetings, French President Emmanuel Macron made a late-night visit to CST station, where he was seen walking around the premises, the station is among four designated heritage buildings. pic.twitter.com/BC8TGdNiEf — IANS (@ians_india) February 17, 2026

गोथिक शहर क्या होते हैं?

ये ऐसे शहर होते हैं जिनकी पहचान पुराने जमाने की शानदार बनावट से होती है जिसमें ऊंची मीनारें, पत्थर पर बारीक नक्काशी और रोमांटिक खूबसूरती दिखती है. इसके बेहतरीन उदाहरणों में प्राग, बार्सिलोना और पेरिस जैसे शहरों का नाम आता है. यहां अक्सर पतली गलियां, बड़े कैथेड्रल आदि होते हैं. मुंबई रेलवे स्टेशन की खूबसूरत तस्वीरें देखने के लिए यहां क्लिक करें.

अब बात वापस मुंबई के सीएसटी स्टेशन की. इस टर्मिनल को 10 साल में बनाया गया था, जिसकी शुरुआत 1878 में हुई थी. यह मध्ययुगीन इतालवी मॉडल पर आधारित एक हाई विक्टोरियन गोथिक डिजाइन पर तैयार की गई थी. इसका शानदार पत्थर का गुंबद, बुर्ज, नुकीले मेहराब और अनोखा ग्राउंड प्लान पारंपरिक रूप से भारत में बने महलों के आर्किटेक्चर के करीब है. यह दो संस्कृतियों के मिलन का एक शानदार उदाहरण है क्योंकि ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने भारतीय कारीगरों के साथ मिलकर भारतीय वास्तुकला परंपरा को इसमें शामिल किया था. इस तरह बॉम्बे के लिए एक नया यूनिक स्टाइल बनकर खड़ा हुआ. मैक्रों यही देखने गए थे.

Alongside legends of Indian cinema.

Culture brings us together. pic.twitter.com/ceuen6L4a7 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 17, 2026

इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों बॉलीवुड के फिल्मी सितारों से भी मिले.