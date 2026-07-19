कल तक जो 'रीढ़' थे, आज वो 'रीढ़विहीन' कैसे हो गए? सोनम वांगचुक पर बोलकर आमिर खान क्यों बन गए नैरेटिव गैंग का निशाना

जो कल तक आमिर खान की कला के मुरीद थे. आमिर खान के साहस को सलाम करते थे. वही आज कह रहे हैं आमिर डर गए. क्यों. क्योंकि आमिर खान इनके हिसाब से नहीं बोल रहे हैं. ये चाहते हैं कि आमिर खान नसीरुद्दीन शाह की तरह बोले. आमिर खान हर बयान में सरकार की आलोचना करें. कुंठा क्लब के एजेंडे को मजबूत करें. चाहे इसके लिए उन्हें सत्य में झूठ की मिलावट ही क्यों नहीं करनी पड़े. आज आमिर खान को रीढ़विहीन और झूठा बतानेवाला कुंठा क्लब इन्हीं आमिर खान को राष्ट्रनायक बताता था.