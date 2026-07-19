कल तक जो 'रीढ़' थे, आज वो 'रीढ़विहीन' कैसे हो गए? सोनम वांगचुक पर बोलकर आमिर खान क्यों बन गए नैरेटिव गैंग का निशाना

What Aamir Khan said about Sonam Wangchuk? अभिनेता आमिर खान इस समय दोहरे संकट में हैं. एक तरफ देश का कुंठा क्लब आमिर खान को निशाना बना रहा है. दूसरी तरफ आमिर खान को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी दी गई है. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए आमिर को जान से मारने की धमकी दी गई है. आमिर खान के इस दोहरे संकट को हम एक-एक कर समझते हैं.
करीब 17 साल पहले 25 दिसंबर 2009 को आमिर खान की फिल्म 'थ्री इडियट्स' रिलीज हुई थी. फिल्म को बहुत पसंद किया गया था. खासतौर पर आमिर खान ने फुनसुख वांगडू का जो किरदार निभाया था, उसे लोगों ने बहुत पसंद किया.
'थ्री इडियट्स' में आमिर खान के कैरेक्टर को सोनम वांगचुक से जोड़ा गया. सोशल मीडिया और तमाम मंचों पर इस थ्योरी की बहुत चर्चा हुई. लेकिन हाल में भी लंदन भारतीय फिल्म महोत्सव में एक सवाल का जवाब देते हुए आमिर खान ने जो कुछ कहा उससे हताश कुंठा क्लब की खीझ का मीटर और हाई हो गया है.
आमिर ने पत्रकार के सवाल में बहुत साफगोई से कहा कि जब फिल्म बनी थी तब ना तो उन्हें, ना ही डायरेक्टर राजकुमार हिरानी और ना ही स्क्रिप्ट राइटर को सोनम वांगचुक के बारे में जानकारी थी. आमिर ने ये भी कहा कि सोनम वांगचुक जो काम शिक्षा और समाज के लिए कर रहे हैं, वह सराहनीय है और उसका सम्मान होना चाहिए.
आमिर फिल्मों से जुड़े हैं. सोनम वांगचुक सामाजिक कार्यकर्ता हैं. इसलिए जरूरी नहीं कि आमिर उन्हें पहले से जानते हों. अब आमिर ने सच बोला तो उनका बयान कुंठा क्लब को चुभ गया. ऐसा चुभा की कुंठा क्लब के कर्णधार तत्काल सुषुप्ता अवस्था से जागे और एक्टिव हो गए. उन्होंने आमिर खान के बयान को सोनम वांगचुक का निरादर बताया.
समझिए आमिर खान ने कह दिया की 3 इडियट्स में उनका किरदार सोनम वांगचुक से प्रभावित नहीं था. अब इस सच से आमिर खान की प्रतिष्ठा कुंठा क्लब की नज़रों में मटियामेट हो गई. कल तक आमिर खान को महान कलाकार, थिंकर फिल्म मेकर्स और उनके सम्मान में तमाम तरह के विशेषण का प्रयोग करने वाले कुंठा क्लब के सदस्य आज क्या कह रहे हैं. कह रहे हैं कि आमिर अब सिर्फ अपने अतीत की फीकी परछाई बनकर रह गए हैं.
जो कल तक आमिर खान की कला के मुरीद थे. आमिर खान के साहस को सलाम करते थे. वही आज कह रहे हैं आमिर डर गए. क्यों. क्योंकि आमिर खान इनके हिसाब से नहीं बोल रहे हैं. ये चाहते हैं कि आमिर खान नसीरुद्दीन शाह की तरह बोले. आमिर खान हर बयान में सरकार की आलोचना करें. कुंठा क्लब के एजेंडे को मजबूत करें. चाहे इसके लिए उन्हें सत्य में झूठ की मिलावट ही क्यों नहीं करनी पड़े. आज आमिर खान को रीढ़विहीन और झूठा बतानेवाला कुंठा क्लब इन्हीं आमिर खान को राष्ट्रनायक बताता था.
इसे समझने के लिए ज्यादा नहीं सिर्फ 11 साल पहले का एक पन्ना पढ़ना होगा. 23 नवंबर 2015 को दिल्ली में एक कार्यक्रम में आमिर खान ने कहा था कि 'मैं चिंतित हूं, मेरी पत्नी किरण राव कहती हैं कि, क्या हमें भारत छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए? किरण बच्चे की सुरक्षा को लेकर डरती हैं.'
तब आमिर खान के डर पर यही कुंठा क्लब खुश हुआ था. सोचिए डर को लेकर देश का कुंठा क्लब प्रसन्न था. तब कुंठा क्लब के लिए आमिर अभिव्यक्ति की आजादी के आईकन बन गए थे. क्यों. क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कहा था जिसे कुंठा क्लब सुनना चाहता था. उन्होंने ऐसा बयान दिया जो कुंठा क्लब के नैरेटिव को शूट करता था. आज वहीं कुंठा क्लब आमिर को डरा हुआ रीढ़विहीन आदमी बता रहा है. क्योंकि आमिर ने सच बोला. उन्होंने सच में कुंठा क्लब के झूठ की मिलावट नहीं की.
#DNAमित्रों | अभिनेता आमिर खान.. 'डबल टारगेट' पर क्यों? 'कुंठा क्लब' को आमिर अब अच्छे नहीं लगते !#DNA #DNAWithRahulSinha #AamirKhan #SonamWangchuk@rahulsinhatv pic.twitter.com/XKfOyMtw61
— Zee News (@ZeeNews) July 18, 2026
किसी फिल्म का कोई भी कैरेक्टर जब किसी जीवित व्यक्ति से इस्पायर्ड होता है तो फिल्ममेकर बकायदा इसके लिए संबंधित व्यक्ति से इजाजत लेते हैं. अगर फुनसुख वांगडू का कैरेक्टर सोनम वांगचुक पर आधारित होता तो जरूर इसके लिए भी इजाजत ली गई होगी. आमिर को आईना दिखाने के लिए कुंठा क्लब को आज इसकी जानकारी साझा करनी चाहिए थी.
लेकिन ऐसा नहीं हुआ और शाब्दिक प्रहार से काम चलाया जा रहा है. ध्यान देने वाली बात ये है कि जो बात आमिर खान ने कही है, वही बात राजकुमार हिरानी कई साल पहले बता चुके हैं. हिरानी बता चुके हैं कि फुनसुख वांगडू का कैरेक्टर पुणे फिल्मी इंस्टिट्यूट के एक छात्र से प्रभावित था. कुंठा क्लब ने कभी राजकुमार हिरानी को निशाना नहीं बनाया. कभी उन्होंने राजकुमार हिरानी से सवाल नहीं पूछा. लेकिन आज आमिर खान को टारगेट किया जा रहा है. क्यों इसे बहुत ध्यान से समझिए.
आमिर खान ने लंदन में ये बयान उस वक्त दिया जब दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक धरने पर बैठे थे. मोदी सरकार के खिलाफ वैचारिक दुष्प्रचार कर रहे कुंठा क्लब के लिए सोनम वांगचुक हीरो बन गए. जब आमिर खान ने लंदन में बयान दिया तो कुंठा क्लब को सुनहरा मौका मिल गया. आमिर को निशाना बनाकर कुंठा क्लब ये साबित करना चाहता है कि सरकार कलाकारों पर दवाब बना रही है. अभिव्यक्ति की आजादी को कुचल रही है.
साथ ही कुंठा क्लब ने आमिर के बयान को सोनम वांगचुक के मानहानी से जोड़कर सरकार के खिलाफ एक और नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है. लेकिन अपने डिजाइनर सच और बनावटी नैरेटिव को सोशल मीडिया पर प्रचारित करने की जल्दबाजी में कुंठा क्लब ने राजकुमार हिरानी के पुराने बयान की अनदेखी कर दी. अगर इन्होंने थोड़ी रिसर्च कि होती तो आज इन्हें शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती.
प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक विलियम शेक्सपियर ने अपने विश्व प्रसिद्ध नाटक हैमलेट में लिखा है कि जब दुख आता है, तो वह अकेले जासूस की तरह नहीं आता, बल्कि पूरी पलटन के साथ आता है.
आमिर खान पर हैमलेट की ये उक्ति सौ प्रतिशत लागू होती है. सोशल मीडिया पर कुंठा क्लब उन्हें ट्रोल कर रहा है तो दूसरी तरफ आमिर खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी दी है. एक सोशल मीडिया पोस्ट पर आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई के नाम से आमिर खान को ये धमकी दी गई है. धमकी क्यों दी गई है. क्योंकि आमिर खान ने हाल में ही तीसरी शादी की है.
5 जुलाई को आमिर ने गौरी स्प्रैट से शादी की. गौरी आमिर की तीसरी पत्नी हैं. इस शादी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग लव जिहाद बता रहा है. पहली बात. देश का संविधान हर व्यक्ति को अपनी इच्छा और पसंद से अपना जीवनसाथी चुनने का अधिकार देता है. आमिर और गौरी ने अपनी पसंद से एक दूसरे से विवाह किया है.
दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए देश में एक सिस्टम है. यहां कानून का उल्लंघन आमिर खान ने नहीं किया है. कानून का उल्लंघन किया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने. और अपने इस अपराध को लॉरेंस गैंग लव जिहाद के विरोध जैसे सस्ते नारों से छिपाने की कोशिश कर रहा है.
लॉरेंस गैंग की धमकी के बाद पुलिस ने आमिर खान की बिल्डिंग के बाहर चौकसी बढ़ा दी है. हालांकि आमिर खान की तरफ से अब तक पुलिस को कोई औपचारिक शिकायत नहीं की गई है. ना ही उनकी टीम की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है.
लॉरेंस गैंग इससे पहले सलमान खान, रोहित शेट्टी, कपिल शर्मा के ठिकानों पर फायरिंग करा चुका है. इसलिए पुलिस इस धमकी को लेकर गंभीर है. यहां हम आपको आमिर खान की सुरक्षा को लेकर एक जानकारी शेयर करते हैं.
आमिर खान को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से फिलहाल वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई है. इस सुरक्षा घेरे में 11 सुरक्षाकर्मी होते हैं. इसमें से 2 से 4 कमांडो तैनात होते हैं. वहीं 7 से 9 पुलिस अधिकारियों और जवानों की भी तैनाती होती है. एक बुलेटप्रूफ कार और 2 पुलिस एस्कॉर्ट वैन भी वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा घेरे में शामिल होती है.
सुरक्षा के लिए 24 घंटे दो शिफ्ट में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती होती है. इस सुरक्षा घेरे पर करीब 16 लाख रुपये महीने का खर्च आता है. इसका भुगतान आमिर खान करते हैं.
आमिर खान की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने खुद ही संज्ञान लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. फेसबुक अकाउंट और ऑडियो की प्रामाणिकता की जांच की जा रही है.
लॉरेंस बिश्नोई गैंग मुंबई में बाबा सिद्दकी की हत्या करा चुका है. इसलिए आमिर खान को मिली धमकी पर मुंबई पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है. यहां समझना होगा कि लॉरेंस गैंग का उद्देश्य लव जिहाद या ऐसे किसी गैरकानूनी काम का विरोध करना नहीं है.
आमिर खान को धमकी देकर लॉरेंस गैंग सोशल मीडिया पर सनसनी और फिल्मी कलाकारों के बीच दहशत फैलाना चाहता है. डर पैदा कर बॉलीवुड में अपने वसूली वाले नेटवर्क को और मजबूत करना चाहता है. इसके लिए ये अपराधी धर्म को अपना आवरण बना रहा है. ऐसे में जरूरी है कि इस छल की पहचान कर ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कारवाई हो.