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कल तक जो 'रीढ़' थे, आज वो 'रीढ़विहीन' कैसे हो गए? सोनम वांगचुक पर बोलकर आमिर खान क्यों बन गए नैरेटिव गैंग का निशाना

Aamir Khan Statement on Sonam Wangchuk: देश में एक कुंठा गैंग हैं, जो कल तक एक्टर आमिर खान को सच बोलने वाला 'रीढ़' का आदमी मानता था. आज उसी गैंग की नजर में आमिर खान 'रीढ़विहीन' हो गए हैं. उनका यह नजरिया सोनम वांगचुक पर दिए एक बयान के बाद बदल गया है.

Edited By:Devinder Kumar
Published: Jul 19, 2026, 12:53 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 12:59 AM IST
कल तक जो 'रीढ़' थे, आज वो 'रीढ़विहीन' कैसे हो गए? सोनम वांगचुक पर बोलकर आमिर खान क्यों बन गए नैरेटिव गैंग का निशाना

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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