DNA: आखिर क्यों Gen Z नहीं बनना चाहते हैं BOSS, रिसर्च में वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर हुए कई खुलासे

DNA: नई पीढ़ी यानी Gen Z तेजी से बदलती दुनिया के साथ आगे बढ़ना तो चाहती है, लेकिन जिम्मेदारियां उठाने से बचती दिख रही है. यह पीढ़ी बढ़ते रहना तो चाहती है, मगर बॉस बनना नहीं चाहती. जॉय की तलाश में रहने वाला यह वर्ग जुनून और जिम्मेदारी से दूरी बनाए रख रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि आज का Gen Z करियर को लेकर स्वतंत्रता और मानसिक संतुलन को प्राथमिकता देता है. वे स्थायी नौकरी या नेतृत्व की भूमिका की बजाय वर्क-लाइफ बैलेंस और खुशहाल जीवन को ज्यादा अहमियत देते हैं. इस प्रवृत्ति को लेकर यह सवाल उठ रहा है कि क्या भारत का Gen Z दिशा भ्रमित है या कामचोर? आखिर यह पीढ़ी अपने करियर से वास्तव में चाहती क्या है?

आज हम इस समस्या पर बात करेंगे ही आगे हम उस देश के जेन जी के बारे में भी जानेंगे जहां की सरकार ने उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए एक बड़ा सख्त लेकिन सकारात्मक कदम उठाया है. क्या ऐसी सख्ती भारत में हुई तो यहां का Gen Z उसे स्वीकार करेगा? लेकिन पहले भारत में जेन जी की अपने करियर को लेकर जो सोच है, आइए उसके बारे में जानते है...

52% जेन जी नहीं बनना चाहते है मैनेजर

ग्लोबल रिक्रूटमेंट फर्म 'रॉबर्ट वाल्टर्स' के एक सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि Gen Z के 52 प्रतिशत लोग मैनेजर नहीं बनना चाहते. इसे ' कॉन्शियस अनबॉसिंग ' कहा जा रहा है. इसका मतलब है कि वे मैनेजर बनने से बच रहे हैं. उनकी नजर में सक्सेस का डेफिनेशन अलग है. 69 प्रतिशत Gen Z वर्कर्स का मानना है कि मिडिल मैनेजमेंट की नौकरियों में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है और उसका इनाम बहुत कम मिलता है. यही वजह है कि वे भविष्य में ऐसी भूमिकाएं नहीं चाहते. 72 प्रतिशत Gen Z एम्प्लॉइज इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर के तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं.

रॉबर्ट वाल्टर्स के सर्वे के अनुसार, 89 प्रतिशत कंपनियां अभी भी मिडिल मैनेजर्स को वर्कप्लेस स्ट्रक्चर और नतीजों के लिए बहुत जरूरी मानती हैं. यानी कंपनियों की उम्मीदें Gen Z से ये हैं कि वे ऑर्गनाइजेशन को लीड करें, लेकिन Gen Z की अपनी कंपनी से उम्मीदें कुछ और हैं. 63 प्रतिशत युवा ऐसा सोचते हैं कि उनकी कंपनी मिडिल मैनेजर्स को कुछ ज्यादा ही अहम समझ रही है. वे आजादी से काम करना चाहते हैं. टीम को लीड करना उनके प्लान का हिस्सा नहीं है. इस तरह कंपनी और Gen Z वर्कर्स के बीच बड़ा गैप है. ऐसे में कंपनियां अब अपने तरीकों पर नए सिरे से विचार कर रही है. इसके तहत 'डुअल करियर ट्रैक' के विकल्प पर विचार किया जा रहा है. यानी एम्प्लॉइज या तो मैनेजर बनकर आगे बढ़ सकते हैं या फिर ऐसे एक्सपर्ट बनकर जो किसी को सुपरवाइज नहीं करते.

इस संकट से निपटने का एक और तरीका यह है कि युवा कर्मचारियों को उनके करियर की शुरुआत में ही प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी दी जाए. यह बदलाव लीडरशिप से बचने के लिए नहीं है, बल्कि ऐसी लीडरशिप खोजने के लिए है जिसमें हमेशा लोगों को मैनेज करना शामिल न हो. हर सेक्टर में काम का नेचर बदल रहा है. हाइब्रिड वर्क, छोटे प्रोजेक्ट्स और स्टार्टअप कल्चर जैसे नए ट्रेंड्स करियर की परिभाषा को बदल रहे हैं. यह बदलाव सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में देखा जा रहा है.

जेन जी स्ट्रेस कम करने के लिए कर रहे स्मोकिंग

अब हम GEN Z से जुड़ी दूसरी परेशानी पर आते हैं, जिसका जिक्र शुरू में ही किया था. एक तरफ तो GEN Z स्ट्रेस से बचने के लिए टीम लीड करने की जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं, लेकिन स्ट्रेस रिलीज करने के लिए स्मोकिंग धड़ल्ले से की जा रही है. ऐसे में इस आदत से पूरी पीढ़ी को बचाने के लिए मालदीव में एक अनोखा नियम लागू किया गया है. इसके तहत वर्ष 2007 के बाद जन्मे किसी भी शख्स को स्मोकिंग की इजाजत नहीं होगी. ये जेनरेशनल पाबंदी 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे सभी व्यक्तियों पर लागू होगी. इस तरह मालदीव ऐसा पहला देश बन गया है जिसने GEN Z पर सिगरेट या तंबाकू उत्पाद खरीदने, बेचने या पीने पर बैन लगाया है. यह नीति 1 नवंबर से लागू हो गई है जिसका मकसद जनस्वास्थ्य की रक्षा करना और तंबाकू-मुक्त पीढ़ी तैयार करना है. दुकानदारों को किसी भी बिक्री से पहले खरीदार की उम्र की जांच करना जरूरी होगा. यह प्रतिबंध केवल स्थानीय लोगों पर ही नहीं, बल्कि घूमने आने वाले लोगों पर भी लागू होगा. किसी नाबालिग को तंबाकू बेचने पर 28000 रुपये से लेकर 2 लाख 84 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है. स्मोकिंग यूरोपीय देशों में भी बड़ी समस्या है. ब्रिटेन में भी ऐसा ही कानून विचाराधीन है, जबकि न्यूजीलैंड, जिसने सबसे पहले यह नीति लागू की थी लेकिन नवंबर 2023 में इसे वापस ले लिया था.