बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में विद्रोह कर क्यों गिराई गई सरकार? NSA अजीत डोभाल ने बताया

क्या आपने सोचा है कि भारत के कई पड़ोसी देशों में गैर-संवैधानिक तरीके से बगावत करके सरकारें क्यों गिराई गईं? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने साफ-साफ अब इसका कारण बताया है. उन्होंने कहा कि इस तरह से सत्ता परिवर्तन कुशासन (Bad Governance) के प्रमाण हैं. राष्ट्रीय एकता दिवस पर बोलते हुए NSA डोभाल ने गवर्नेंस का महत्व समझाते हुए कहा कि महान साम्राज्यों, राजतंत्रों, कुलीनतंत्रों, अभिजात वर्ग या लोकतंत्रों का उत्थान हो या पतन, वास्तव में उनके गवर्नेंस का इतिहास है.
डोभाल ने कहा, 'बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और ऐसे कई देशों में गैर-संवैधानिक तरीकों से जो सत्ता परिवर्तन के हालिया मामले सामने आए हैं वो वास्तव में कुशासन के उदाहरण हैं. और इसीलिए गवर्नेंस मायने रखता है.'
उन्होंने बताया कि राष्ट्र निर्माण के मिशन में सबसे महत्वपूर्ण वे लोग हैं जो इन संस्थाओं का निर्माण और पोषण करते हैं क्योंकि यही संस्थाएं गवर्नेंस प्रदान करती हैं. उन्होंने कहा, 'गवर्नेंस से देश और शक्तिशाली स्टेट्स का निर्माण होता है.'
