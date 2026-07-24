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'शिक्षा मंत्री को बचाने के लिए इतनी बेताब क्यों सरकार', छात्र प्रदर्शन को लेकर केंद्र पर बरसीं ममता बनर्जी

कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में जंतर-मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन पर अब सियासी पारा हाई है. इस बीच ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि आखिर सरकार एक मंत्री को बचाने के लिए इतनी बेताब क्यों है?

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 24, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:27 PM IST
'शिक्षा मंत्री को बचाने के लिए इतनी बेताब क्यों सरकार', छात्र प्रदर्शन को लेकर केंद्र पर बरसीं ममता बनर्जी

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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