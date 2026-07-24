'शिक्षा मंत्री को बचाने के लिए इतनी बेताब क्यों सरकार', छात्र प्रदर्शन को लेकर केंद्र पर बरसीं ममता बनर्जी

जंतर-मंतर पर जारी छात्रों के प्रदर्शन पर अब सियासी पारा हाई है. हाल में ही कांग्रेस ने दिल्ली में मार्च निकाला, तो शुक्रवार (24 जुलाई) को पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने भी प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन किया. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर शिक्षा मंत्री को बचाने के लिए सरकार इतनी बेताब क्यों है.
दरअसल, यह पहला मौका है कि बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए अपनी बातें रखीं हैं. उन्होंने एक लंबे-चौड़े पोस्ट में कहा कि छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस की बर्बर कार्रवाई बेहद परेशान करने वाली और बिल्कुल अस्वीकार्य है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पूर्व सीएम ममता ने कहा कि मैं शुरू से ही छात्रों और उनके आंदोलन के साथ मजबूती से खड़ी रही हूं. उनकी लड़ाई सिर्फ NEET घोटाले में न्याय पाने के लिए नहीं है, यह हर युवा भारतीय के भविष्य को बचाने की लड़ाई है.
उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस की बर्बर कार्रवाई बेहद परेशान करने वाली और बिल्कुल अस्वीकार्य है. जवाबदेही की मांग करने पर छात्रों को बेरहमी से पीटा गया, उन पर लाठीचार्ज किया गया, पैलेट गन से गोलियां चलाई गईं और आंसू गैस के गोले छोड़े गए.
I have stood firmly with the students and their movement from the very beginning. Their fight is not just for justice in the NEET scam- It is a fight to protect the future of every young Indian.
The brutal crackdown by the Delhi Police on peaceful protesters is deeply disturbing…
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) July 24, 2026
ममता ने सवाल किया कि आखिर केंद्र सरकार एक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन से क्यों इतनी डरी हुई है कि उसने कथित तौर पर जंतर-मंतर और उसके आसपास इंटरनेट सेवाएं बंद कर दीं. छात्रों को एहतियातन हिरासत में लेने के लिए कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लागू कर दिया.
उन्होंने पूछा कि अगर लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद करने के आरोपी जवाबदेही से बचते रहेंगे, तो सरकार असल में किसकी रक्षा कर रही है? देश भर के छात्रों द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब देने के बजाय सरकार शिक्षा मंत्री को बचाने के लिए इतनी बेताब क्यों है?
ममता बनर्जी ने कहा कि देश का पूरा विपक्ष हमारे छात्रों और युवाओं के साथ मजबूती से खड़ा है. मैं हर युवा भारतीय को उनके अटूट जज्बे, अडिग साहस और लाठियों, डराने-धमकाने या सरकारी ताकत के दुरुपयोग के आगे न झुकने के उनके संकल्प के लिए सलाम करती हूं.