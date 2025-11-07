मेरा अंतिम संस्कार करना तो हाथ में वो कागज रख देना... 48 घंटे बाद दादा जी दुनिया छोड़ गए, आगे जो हुआ रुला देगा

जब मेरा समय आए, तो मेरा अंतिम संस्कार करते समय मैरिज सर्टिफिकेट हाथ में रख देना. भूलना नहीं...अपनी बहू को बुलाकर धीरे से दादा जी ने यह वादा करवाया था. उन्होंने इतनी स्पष्टता से कहा कि बहू भी डर गई. दो दिन बाद ही दादा जी को अचानक हार्ट अटैक आया और वह दुनिया छोड़ गए. आगे जो हुआ उसने उन हजारों लोगों को भीतर से रुला दिया है जो अब इस सच्ची प्रेम कहानी को सोशल मीडिया पर पढ़ रहे हैं. जी हां, आकांक्षा साडेकर ने अपने दादा के बारे में जो लिखा है वह आपको रुला देगा. उन्होंने दादा और दादी की एक तस्वीर भी शेयर की है.

उनके दादा जी के निधन के ठीक 21 दिन बाद दादी ने शरीर त्याग दिया. आकांक्षा ने लिखा है,'जिस दोपहर दादा जी का निधन हुआ, मेरी मां (उनकी बहू) फौरन बिस्तर पर पड़ी मेरी दादी को बताने गईं. वह (दादी) रोईं नहीं. घबराई भी नहीं.' उन्होंने धीरे से बस इतना कहा, 'मुझे एक बार उनके पास ले चलो.' घरवाले दादी को दादा जी के पार्थिव शरीर के पास ले गए. दादी ने उनकी ओर देखा, उनका हाथ छुआ और फुसफुसाते हुए कहा, 'मुझे माफ करना. मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगी, मेरे प्यारे...'

मैं भी उनके पास चली जाऊंगी

उसी दोपहर दादी ने मेरी मां से कहा, 'लिख लो, मैं भी 21 दिनों में उनके पास चली जाऊंगी.' इतनी स्पष्ट से उन्होंने कहा कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हुआ भी वैसा ही. 21वें दिन, रात 11:55 पर उन्होंने मेरी बाहों में अपनी आखिरी सांस ली.

उन्होंने इंतजार किया. उनके लिए. उस वादे के लिए.

लवबर्ड सिंड्रोम क्या होता है?

हां, डॉक्टर इस तरह के प्रेम को लवबर्ड सिंड्रोम कहते हैं. ऐसा तब होता है जब दो लोग इतनी गहराई से एक दूसरे से जुड़े होते हैं कि वे एक दूसरे से अलग रहना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं. दादा और दादी के साथ यही हुआ. दादा को पता था कि उनके बिना दादी भी नहीं रह पाएंगी शायद इसीलिए उन्होंने परिवार से कह दिया था कि उनकी शादी का सर्टिफिकेट उनकी चिता के साथ रख दें. यह शायद पत्नी को मुक्त करने का एक संकेत रहा हो.

My grandfather died 21 days before my grandmother. A sudden heart attack just two days after he told my mother, “When my time comes, make sure my marriage certificate is in my hand when I’m cremated.” He said it so calmly that it scared her.

It still gives me goosebumps to… pic.twitter.com/LkiSbTcm2u — Aakanksha Sadekar (@scottishladki_) November 6, 2025

आकांक्षा कहती हैं कि मैंने पहले भी देखा-सुना था लेकिन जब यह मेरे अपने परिवार में हुआ, तो मैंने इसे समझने की कोशिश करना बंद कर दिया. क्योंकि कभी-कभी प्यार ही टाइमिंग तय करता है. दवाइयों से परे. तर्क से परे. हमसे परे. आखिर में उन्होंने लिखा है कि कुछ अलविदा वाकई घर वापसी होती है. अगर आपका कोई प्रिय अब इस दुनिया में नहीं है, तो आप क्या चाहेंगे कि आप उन्हें एक बार और बता सकें?

सोशल मीडिया पर यह पोस्ट पढ़कर लोग भावुक हो गए. लोग अपनों के बारे में लिख रहे हैं.

