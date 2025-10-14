पीएम मोदी-अमित शाह से अचानक मिलने दिल्ली क्यों पहुंचे गुजरात के सीएम? लगाए जा रहे हैं ऐसे कयास

Gujarat Cabinet Expansion: गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और पीएम नरेंद्र मोदी की दिल्ली में मुलाकात के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. इस दौरान अमित शाह भी मौजूद थे.
Bhupendra Patel Meets PM Narendra Modi: दिन भर के सभी अपॉइंटमेंट कैंसिल करते हुए, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और नवनिर्वाचित गुजरात भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा (Jagdish Vishwakarma) सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली पहुंचे. इस मुलाकात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) और राज्य के पूर्व पार्टी अध्यक्ष सीआर पाटिल (CR Paatil) भी बैठक में मौजूद थे.
मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज
ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जिससे गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. विश्वकर्मा ने पार्टी अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद पीएम मोदी से मुलाकात की थी और सूत्रों के मुताबिक, पार्टी संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई.
गुजरात मंत्रिमंडल विस्तार का मुद्दा काफी समय से चल रहा है. साल 2022 के चुनावों के बाद केवल 17 मंत्रियों ने शपथ ली थी, जबकि मंत्रिमंडल में 27 मंत्री हैं. कई मंत्रियों को हटाए जाने और नए चेहरों को शामिल किए जाने की चर्चा है.
AAP के खिलाफ संगठन मजबूती की कोशिश
अगले साल की शुरुआत में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए, पार्टी संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हो रही है. आम आदमी पार्टी (AAP) राज्य में, खासकर सौराष्ट्र (Saurashtra) में, अपनी पैठ बना रही है, और भाजपा ने इस रीजन पर फोकस किया है. गौरतलब है कि पीएम मोदी 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल (Sardar Vallabhbhai Patel) की 150वीं जयंती के मौके पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (Statue of Unity) का दौरा करेंगे.
