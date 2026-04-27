शरीर सुखाने वाली हीटवेव इतनी जल्दी क्यों आई? अप्रैल मुश्किल में बीत रहा, पर मई-जून में क्या होगा

Heatwave India 2026: अप्रैल के आखिरी 15 दिन बेहद मुश्किल भरे बीते हैं. उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है. लोग सोच रहे हैं कि मई-जून वाला पीक अप्रैल में ही कैसे महसूस होने लगा? अभी ये हाल है, तो आगे क्या होगा?
Trending Photos
इस बार अप्रैल के महीने में ही पंजाब-हरियाणा, दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शरीर को सुखाने वाली हीटवेव चल रही है. आमतौर पर मई और जून में पीक सीजन देखने को मिलता है, लेकिन पिछले एक दशक में मौसम का पैटर्न तेजी से बदला है. 26 अप्रैल को यूपी के बांदा में सबसे ज्यादा तापमान 47.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. प्रयागराज से लेकर बाड़मेर तक, उधर वर्धा और राजनंदगांव तक पारा 45 से 46 डिग्री के बीच बना हुआ है. हालत यह है कि दिन की तपिश के बाद रात में भी गरम हवा बनी हुई है. सूरज उगने से पहले हवा गरम हो जाती है. लोगों के मन में सवाल है कि इस बार हीटवेव इतनी जल्दी क्यों आ गई?
हीटवेव जल्दी आने के कुछ प्रमुख कारण हैं. इसमें पश्चिमी विक्षोभ का अभाव प्रमुख है, जो बारिश और ठंडक लाता है. राजस्थान से गर्म और शुष्क हवाएं जल्दी पहुंचने लगीं. इधर, नमी घटने से तापमान बेरोकटोक बढ़ता रहा. कुछ समय के लिए राहत जरूर मिले, लेकिन हीटवेव अभी आगे भी चलने वाली है.
आपके मन में सवाल होगा कि अप्रैल में तो कुछ ही दिन बचे हैं, मई और जून में क्या होगा? पहले यह जान लीजिए कि 27 से 30 अप्रैल के बीच उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी. कुछ स्थानों पर गरज, चमक के साथ बारिश हो सकती है. जम्मू-कश्मीर के मैदानी इलाकों में गर्मी को देखते हुए IMD ने जम्मू संभाग के पांच जिलों यानी जम्मू, कठुआ, सांबा, रियासी और उधमपुर में हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी किया है.
- भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि अप्रैल से जून के दौरान पूर्वी, मध्य और उत्तर-पश्चिमी भारत और दक्षिण-पूर्वी प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में लू (हीटवेव) वाले दिनों की संख्या सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है.
- मई की शुरुआत यानी पहले हफ्ते में राजस्थान, उससे सटे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में लू चलने की संभावना कम है. जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी ज्यादा (+3.1 से +5.0°C) रहने की संभावना है. उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के ज्यादातर हिस्सों, साथ ही पूर्व और उत्तर-पूर्व के कई हिस्सों और भारत के पश्चिमी तट पर अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा (+1.6 से +3.0°C) रहने की संभावना है. देश के बाकी हिस्सों में कुछ जगहों पर हफ्ते का अधिकतम तापमान सामान्य के आस-पास रहने की संभावना है.
- मई के पहले हफ्ते में हरियाणा, यूपी, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी एमपी, महाराष्ट्र और गोवा में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रह सकता है.
पढ़ें: रात में भी चैन नहीं! घबराइए नहीं, 45 से 47 डिग्री तापमान में झुलसते लोगों के लिए आ गई गुड न्यूज
- आईएमडी के अप्रैल से जून 2026 के मौसमी पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वी, मध्य और उत्तर-पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों और दक्षिण-पूर्वी प्रायद्वीप में सामान्य से ज्यादा लू चलने की संभावना है, जो मौजूदा गर्म मौसम के दौरान लगातार लू से बचने की जरूरत पर बल देती है.
- जून में मॉनसून की शुरुआत तो हो जाएगी, लेकिन यह सभी क्षेत्रों में एकसमान नहीं होगी. शुरुआत स्थिर रहने के साथ, पश्चिमी घाट और गंगा के मैदानों में अच्छी बारिश हो सकती है. वहीं, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में बारिश कम हो सकती है. ऐसे में पूरा मई का और कम से कम 15 जून तक गर्मी झेलनी ही होगी.
राजस्थान, यूपी, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके, बिहार, छत्तीसगढ़, एमपी, ओडिशा, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ इलाके.
हां, हीटवेव का समय ज्यादा रहने से गेहूं की फसल पर असर पड़ेगा. सिंचाई की डिमांड बढेगी. उधर, लोगों को सलाह दी गई है कि धूप में बहुत जरूरी हो, तभी निकलें. पानी पीते रहे. बुजुर्गों, बच्चों, बीमार लोगों आदि के लिए गर्म रातों से भी हीट स्ट्रेस का जोखिम बढ़ जाता है. उनका ज्यादा ध्यान रखना होगा.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.