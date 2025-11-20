कड़ाके की ठंड में क्यों हो रही भयंकर बारिश? IMD ने क्या बताई इसके पीछे की असली वजह, 48 घंटों में कहां के बदल जाएंगे मौसम

IMD Alert: दक्षिण भारत में कड़ाके की ठंड के बीच हो रही तेज बारिश ने लोगों को हैरान कर दिया है.आईएमडी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बन रहे दो लो-प्रेशर सिस्टम अगले 48 घंटों में और मजबूत हो सकते हैं.इससे तमिलनाडु के कई जिलों में खासकर तटीय इलाकों में भारी बारिश का खतरा बढ़ गया है.अधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया है. तमिलनाडु के कई हिस्सों में इन दिनों कड़ाके की ठंड के साथ तेज बारिश का होने से लोगों के बीच सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस मौसम में इतना बदलाव क्यों हो रहा है. समझते हैं इसकी वजह.

दक्षिण भारत में ठंड के बीच भारी बारिश क्यों?

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने बताया है कि कि बंगाल की खाड़ी में तेजी से एक्टिव हो रहा लो-प्रेशर सिस्टम की वजह से दक्षिण भारत में ठंड के बीच भारी बारिश हो रही है. आईएमडी के ताज़ा अपडेट के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व हिस्से के ऊपर एक नया लो-प्रेशर एरिया बन रहा है, जो अगले 48 घंटों में और ताकतवर हो सकता है.मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बन रहा सिस्टम पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन में बदल रहा है.यही सिस्टम आगे चलकर डिप्रेशन में बदल सकता है, जिसकी वजह से तमिलनाडु के कई तटीय और अंदरूनी जिलों में भारी बारिश की संभावना है.

दक्षिण भारत में मौसम का संतुलन बिगड़ा

इससे पहले कोमोरिन सागर के ऊपर एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव था, जो अब धीरे-धीरे लो-प्रेशर एरिया में बदलने की ओर है. यानी, खाड़ी में लगातार दो सिस्टम बनने से पूरे दक्षिण भारत में मौसम का संतुलन बिगड़ रहा है.नॉर्थ-ईस्ट मानसून के इस फेज में यह दूसरा बड़ा मौसम डिस्टर्बेंस माना जा रहा है.

किन जिलों में होगी भयंकर बारिश?

आईएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक, आज मयिलादुथुराई और कुड्डालोर जिलों में भारी बारिश होने के आसार हैं. इन इलाकों में पिछले कुछ दिनों से रुक-रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन आज तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश भी हो सकती है.इसी वजह से लोकल प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है और डिजास्टर रिस्पांस टीमों को तैयार रहने को कहा गया है. चेन्नई और आसपास के इलाकों में भी शाम तक गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है.मौसम विभाग ने बताया कि शाम के समय कन्वेक्टिव एक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे अचानक तेज बारिश की संभावना बनी हुई है.लोगों को बिजली कड़कने के दौरान खुले मैदान, पेड़ या पानी वाले इलाके से दूर रहने की सलाह दी गई है.

मछुआरों को चेतावनी

मछुआरों को भी चेतावनी जारी की गई है.आईएमडी ने साफ कहा है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व हिस्से में हवा की रफ्तार बढ़ सकती है और समुद्र की लहरें ऊंची हो सकती हैं.ऐसे में मछुआरे अगले कुछ दिनों तक समुद्र में न जाएँ.खासकर छोटी नावों और ट्रॉलरों के लिए खतरा ज्यादा है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि खाड़ी के ऊपर नमी वाली गर्म हवाओं के एक्टिव होने से तमिलनाडु के तटीय जिलों में अगले 2–3 दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है.आईएमडी ने कहा कि वह मौसम सिस्टम पर लगातार नजर रख रहा है और जरूरत पड़ने पर नए अलर्ट तुरंत जारी किए जाएंगे. लोगों से अपील की गई है कि वे मौसम विभाग की आधिकारिक चेतावनियां देखते रहें और भारी बारिश के दौरान सुरक्षित जगहों पर रहें. (इनपुट आईएएनएस से)