ऊंची इमारतों पर क्यों टिमटिमाती रहती हैं लाल बत्तियां? क्या है इसके पीछे की साइंस
Red Lights on Tall Buildings: क्या आपने कभी गौर किया है कि रात में ऊंची इमारतों की छत पर लगी लाल बत्तियां क्यों टिमटिमाती रहती हैं? अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सजावट या खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगाई जाती हैं. चलिए, जानते हैं इन लाल बत्तियों के असली राज के बारे में.

Aug 31, 2025, 11:10 PM IST
Aircraft Warning Lights: रेड लाइट को खतरे का निशान माना जाता है. यही कारण है कि रेड लाइट ऑन होते ही तेज से तेज रफ्तार ट्रेन और गाड़ियों पर तुरंत ब्रेक लग जाती हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि रात में ऊंची इमारतों की छत पर लगी लाल बत्तियां क्यों टिमटिमाती रहती हैं? अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सजावट या खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगाई जाती हैं. हालांकि, असल में इनके पीछे एक जरूरी वैज्ञानिक कारण और सुरक्षा का मकसद छिपा होता है. चलिए, जानते हैं इन लाल बत्तियों के असली राज के बारे में.

हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टरों की हिफाजत के लिए

इन लाल बत्तियों ( Red Lights) का सबसे बड़ा मकसद हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टरों को सुरक्षित रखना है. दरअसल, जब रात में या खराब मौसम में साफ दिखाई नहीं देता, तब पायलटों के लिए ऊंची इमारतों को देख पाना काफी मुश्किल होता है. ऐसे में, ये लाल बत्तियां उन्हें पहले से संकेत देती हैं कि आगे कोई ऊंची इमारत या कोई ढांचा है. इस तरह प्लेन उससे टकराने से बच जाता है.

क्या कहते हैं नियम?

पूरी दुनिया में इसके लिए खास नियम बनाए गए हैं. खासतौर पर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन (ICAO) और भारत में नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) तय करते हैं कि कितनी ऊंचाई पर ऐसी लाइट लगाना जरूरी है. आमतौर पर 45 मीटर (करीब 150 फीट) से ज्यादा ऊंची इमारतों, टावरों, चिमनियों और दूसरी स्ट्रक्चर्स पर ये चेतावनी वाली लाइट्स लगाना लाजमी होता है.

ऊंची इमारतों पर रेड लाइट ही क्यों?

अब सवाल आता है कि आखिर इन बत्तियों का रंग लाल ही क्यों होता है? इसके पीछे कई साइंटिफिक और प्रैक्टिल वजहें हैं:-

वेव लेंथ:- लाल रंग की तरंग (वेव लेंथ) बाकी रंगों से ज्यादा चटकदार होती है. इस वजह से यह धुंध, धूल या नमी के बीच भी कम फैलता है और दूर तक साफ-साफ दिखाई देता है.

आंखों पर असर: रात के वक्त हमारी आंखें लाल रोशनी को आसानी से पकड़ लेती हैं. इसलिए यह पायलट्स को अंधेरे में भी साफ चेतावनी देती है.

इंटरनेशनल रिकग्निशन: पूरी दुनिया में लाल रंग को खतरे और चेतावनी के संकेत के तौर पर माना जाता है. इस वजह से किसी भी देश का पायलट इसे आसानी से पहचान लेता है.

कैसे काम करती हैं ये लाइट्स?

ये लाल बत्तियां ज्यादातर एलईडी (LED) या पुराने तरह के बल्बों से बनाई जाती हैं. ये लगातार जलने-बुझने (फ्लैश) वाली होती हैं, ताकि पायलट्स का ध्यान जल्दी खींच सकें. नई टेक्नोलॉजी वाली लाइट्स दिन और रात के हिसाब से अपनी चमक भी बदल लेती हैं यानी दिन में हल्की और रात में ज्यादा तेज.

