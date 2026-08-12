/DNA: अनाथ-विधवा के नाम पर टैक्स! क्या कर्ज में डूबी हिमाचल सरकार के पास पैसे नहीं?

Himachal Pradesh Tax: अनाथ और विधवा कल्याण के नाम पर हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने टैक्स लगाया है. भारत वेलफेयर स्टेट यानी एक कल्याणकारी राज्य है. लोगों के कल्याण के लिए सरकार योजनाएं चलाती है. उसके लिए बजट का आवंटन करती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में समाज के सबसे मजबूर लोगों यानी अनाथों और विधवाओं के लिए सरकार के पास पैसे की इतनी कमी है कि उसे नया टैक्स लगाना पड़ा है और संवेदनहीनता इतनी ज्यादा है कि बाकायदा इसका नाम भी अनाथ और विधवा सेस रख दिया गया है. इस सेस का नाम सुनकर ऐसा लगता है कि सरकार अपने बजट से उनका कल्याण करने में असमर्थ है. सरकार के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उनके लिए कुछ कर सके. आखिर हिमाचल सरकार के बजट का पैसा जाता कहां है कि उसे अनाथों और विधवाओं के नाम पर एक नया टैक्स लगाना पड़ा.
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर अनाथ और विधवा सेस लगाया है. यानी पेट्रोल और हाई स्पीड डीज़ल की बिक्री पर प्रति लीटर 60 पैसे अतिरिक्त देना होगा. कानूनी आधार की बात करें, तो इस फैसले की नींव विधानसभा के बजट सत्र में ही रख दी गई थी. तब हिमाचल प्रदेश VAT (संशोधन) अधिनियम पारित हुआ था. उसमें सेस की अधिकतम सीमा 5 रुपये प्रति लीटर तय की गई थी. यानी सरकार चाहे तो अभी 4 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर और टैक्स लगा सकती है.
टैक्स लगाने के बाद भी लोगों पर एहसान जता रहे हैं कि हिमाचल में पेट्रोल-डीजल की कीमत पड़ोसी राज्यों के मुकाबले थोड़ा कम है. पेट्रोल-डीजल पर सेस लगाना कोई नई बात नहीं है. कई राज्यों में सड़क निर्माण, शिक्षा या पर्यावरण के नाम पर सेस लगाया जाता है, लेकिन अनाथों और विधवाओं के कल्याण के नाम पर विशेष रूप से सेस लगाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है. सरकार के पास पैसे की इतनी कमी है कि उसे इस जनकल्याण के काम के लिए भी अलग से टैक्स लगाना पड़ा. जुलाई 2025 में पेश आंकड़ों के अनुसार हिमाचल पर 98,182 करोड़ रुपये का कर्ज था. वर्तमान में ये आंकड़ा 1 लाख 4 हज़ार करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में ही 41,173 करोड़ रुपये का नया कर्ज लिया था. इसमें से 32,004 करोड़ रुपये केवल पुराने कर्ज को चुकाने में खर्च किए. यानी सरकार असल में कर्ज़ चुकाने के लिए नया कर्ज ले रही है. इसे ही कर्ज़ के जाल में फंसना कहते हैं. दूसरी तरफ राज्य के कुल बजट का 70% हिस्सा केवल सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, कर्ज के ब्याज और कर्ज़ का मूलधन चुकाने में चला जाता है. यानी 100 रुपये में से 70 रुपये इन चारों मद में चले जाते हैं.
दूसरे खर्चों के बाद विकास और जनकल्याण की योजनाओं के लिए बजट का केवल 20 प्रतिशत हिस्सा बचता है. यानी केवल 10 हजार करोड़ रुपये के आसपास. लेकिन इसके बावजूद मुफ्त की योजनाओं को चलाने में हिमाचल सरकार पीछे नहीं है. इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि के जरिए महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जाते हैं. इस पर सालाना 800 करोड़ रुपये का खर्च का अनुमान है. वहीं मुफ्त बिजली योजना पर 2024-25 में 1,936 करोड़ रुपये खर्च हुए थे. इसके अलावा महिलाओं को सरकारी बसों के किराये में 50 प्रतिशत छूट दी जाती है. इस पर अलग से खर्च का कोई स्पष्ट आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये भी करोड़ों में होगा. आमदनी कम और खर्च ज्यादा होने का ये नतीजा निकला कि सरकार को कभी कर्मचारियों को वेतन देने में दिक्कत होती है तो कभी विधायकों से वेतन-भत्ते न लेने की अपील करनी पड़ती है.
हिमाचल सरकार ने शराब की हर बोतल की बिक्री पर 10 रुपये का मिल्क सेस लगाया जिससे सालाना 100 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है. सितंबर 2025 में सीमेंट पर टैक्स 11 रुपये से बढ़ाकर 16 रुपये प्रति बैग कर दिया गया. बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर 100 रुपये से लेकर 900 रुपये तक का एंट्री टैक्स लागू किया. 2024 में सीवरेज कनेक्शन के नाम पर शहरी क्षेत्रों में 25 रुपये का टैक्स लगाया गया था. बीजेपी ने इसे टॉयलेट टैक्स का नाम दिया. हालांकि बाद में विरोध को देखते हुए इसे वापस ले लिया गया. अब अनाथ और विधवा कल्याण के नाम पर पेट्रोल-डीज़ल पर टैक्स लगा दिया गया है. यानी एक तरफ सरकार फ्रीबीज के नाम पर लोगों को बांट रही है. वहीं दूसरी तरफ़ नए-नए टैक्स लगाकर उन्हीं लोगों से वो पैसा वसूल रही है. वैसे जब अलग तरह के टैक्स की बात हो रही है तो आपको यहां ओडिशा के भी एक टैक्स के बारे में जानना चाहिए. ओडिशा ने शराब पर आधा प्रतिशत का एक सेस लगाया है जिसे नशामुक्ति सेस का नाम दिया गया है. सेस से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल नशामुक्ति केंद्र स्थापित करने और चलाने के लिए किया जाएगा.