/DNA: अनाथ-विधवा के नाम पर टैक्स! क्या कर्ज में डूबी हिमाचल सरकार के पास पैसे नहीं?

टैक्स लगाने के बाद भी लोगों पर एहसान जता रहे हैं कि हिमाचल में पेट्रोल-डीजल की कीमत पड़ोसी राज्यों के मुकाबले थोड़ा कम है. पेट्रोल-डीजल पर सेस लगाना कोई नई बात नहीं है. कई राज्यों में सड़क निर्माण, शिक्षा या पर्यावरण के नाम पर सेस लगाया जाता है, लेकिन अनाथों और विधवाओं के कल्याण के नाम पर विशेष रूप से सेस लगाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है. सरकार के पास पैसे की इतनी कमी है कि उसे इस जनकल्याण के काम के लिए भी अलग से टैक्स लगाना पड़ा. जुलाई 2025 में पेश आंकड़ों के अनुसार हिमाचल पर 98,182 करोड़ रुपये का कर्ज था. वर्तमान में ये आंकड़ा 1 लाख 4 हज़ार करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में ही 41,173 करोड़ रुपये का नया कर्ज लिया था. इसमें से 32,004 करोड़ रुपये केवल पुराने कर्ज को चुकाने में खर्च किए. यानी सरकार असल में कर्ज़ चुकाने के लिए नया कर्ज ले रही है. इसे ही कर्ज़ के जाल में फंसना कहते हैं. दूसरी तरफ राज्य के कुल बजट का 70% हिस्सा केवल सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, कर्ज के ब्याज और कर्ज़ का मूलधन चुकाने में चला जाता है. यानी 100 रुपये में से 70 रुपये इन चारों मद में चले जाते हैं.