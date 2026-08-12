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DNA: अनाथ-विधवा के नाम पर टैक्स! क्या कर्ज में डूबी हिमाचल सरकार के पास पैसे नहीं?

Tax In Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने अनाथ और विधवा कल्याण के नाम पर लोगों से टैक्स वसूलना शुरू किया है. आखिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है, जो उसे इस तरह का नया टैक्स लगाना पड़ रहा है?

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 12, 2026, 11:32 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 11:32 PM IST
DNA: अनाथ-विधवा के नाम पर टैक्स! क्या कर्ज में डूबी हिमाचल सरकार के पास पैसे नहीं?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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