Amit Shah News: इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी... अमित शाह ने मंच से ऐसा क्यों कहा?

गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के मंच से कहा कि मेरी बात याद रखना, हम सबके जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी. ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं है. उन्होंने कहा कि चीजों को वही कर पाते हैं, जो करने की ठान लेते हैं. मैं मानता हूं कि हमारे देश की भाषाएं हमारी संस्कृति का गहना है. हमारे देश की भाषाओं के बगैर हम भारतीय ही नहीं रहते. पूर्व सिविल सेवक, आईएएस आशुतोष अग्निहोत्री की किताब 'मैं बूंद स्वयं, खुद सागर हूं' के विमोचन के मौके पर शाह ने अंग्रेजी भाषा को लेकर गंभीर बात कही.

शाह ने जोर देते हुए कहा कि हमारा देश, इसका इतिहास, इसकी संस्कृति, हमारा धर्म... इसको समझना है तो कोई विदेशी भाषा हमें नहीं सिखा सकती. आधी-अधूरी विदेशी भाषाओं से संपूर्ण भारत की कल्पना नहीं हो सकती. वो केवल और केवल भारतीयता और भारतीय भाषा से हो सकती है. मुझे पूरा बोध है कि लड़ाई कितनी कठिन है लेकिन पूरा विश्वास है कि लड़ाई भारत का समाज जीतेगा और फिर से आत्मगौरव के साथ हमारी भाषाओं में हम हमारा देश चलाएंगे, सोचेंगे भी, शोध करेंगे, नतीजे भी निकालेंगे और विश्व का नेतृत्व भी करेंगे.

