मस्जिद तो ठीक, पर बाबरी ही क्यों? हुमायूं कबीर क्या भाजपा को फायदा पहुंचाना चाहते हैं

हजारों की भीड़ जुटाई, फीता काटा, नारे लगे, लोग ईंटें लेकर पहुंचे. बंगाल का सियासी माहौल गरम हो गया है. अब हुमायूं ने ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन की घोषणा कर दी है. आखिर उनके मन में क्या है? 2026 बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले हुमायूं कबीर आखिर 'बाबरी मस्जिद' क्यों बनाना चाहते हैं? 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Dec 08, 2025, 08:34 AM IST
1856 में मिर्जा जान ने लिखा था- 'मुगल बादशाहों ने काशी में मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से मस्जिदें बनवाईं. ऐसा ही अयोध्या में हुआ. यहां मंदिर की एक-एक दीवार को तोड़कर उसके मलबे और पत्थरों से मस्जिद बनाई गई. जहां विशाल मंदिर था, उसे तोड़कर मैदान कर दिया गया. उसे ही मस्जिद का अहाता बनाया गया. बादशाह बाबर ने यह काम तो बहुत अच्छा किया. 1586 में मंदिर को तोड़कर शानदार मस्जिद बनवाई लेकिन मुश्किल यह है कि अभी भी यह मस्जिद सीता की रसोई मस्जिद के तौर पर ही जानी जाती है.' 1856 में अवध में नवाबों की हुकूमत खत्म हो गई और अंग्रेजों का राज आ गया था. दो साल बाद बाबरी मस्जिद का मामला 1858 में कोर्ट पहुंचता है और बाबरी मस्जिद को जन्मस्थान मस्जिद लिखा गया. इसके बाद हिंदुओं और मुसलमानों के बीच लंबी कानूनी लड़ाई चली. अब यह मामला ठंडा हो चुका था. अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और मुस्लिम पक्ष के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जमीन आवंटित कर रखी है लेकिन अब तक निर्माण शुरू नहीं हो सका. कुछ घंटे पहले पता चला कि अयोध्या मस्जिद की प्रस्तावित डिजाइन बदल दी गई है. 31 दिसंबर तक नया नक्शा पास हो सकता है. इसमें 65 करोड़ के खर्च का अनुमान है. अब इसमें 'बाबरी' का नाम कहां से आ गया. 

हां, सवाल यह है कि हुमायूं कबीर इतना ही बाबरी मस्जिद के लिए भावुक हैं तो अयोध्या वाली मस्जिद के लिए अब तक कोई प्रयास क्यों नहीं किया? वह बाबरी को ही फिर से जिंदा क्यों करना चाहते हैं? जिस आक्रमणकारी से पूरा हिंदू समाज नफरत करता है, मंदिरों को तोड़ने वाले आतताई के तौर पर कोसता है, उसकी विरासत को हुमायूं क्यों ढोना चाहते हैं? क्या उन्हें दूसरे मुस्लिम लीडर या शासक नजर नहीं आते? पहली नजर में तो यही लगता है कि हुमायूं फिर से हिंदू और मुसलमानों के बीच खाईं गहरी कर रहे हैं. हां क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इतने साल बाद पहली बार बाबरी मस्जिद की इतनी चर्चा हो रही है. टीएमसी से सस्पेंड होकर पार्टी छोड़ने के बाद भी विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी है. उन्होंने दावा किया है कि 2-3 करोड़ को छोड़कर सारे मुसलमान (40 करोड़ के करीब) बाबरी मस्जिद के लिए इकट्ठा हो रहे हैं.  

गौर से समझेंगे तो दिखता है कि इसमें एक बड़ी राजनीतिक मंशा छिपी हुई है. मस्जिद के साथ उन्होंने इस्लामिक अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, होटल, पार्क वगैरह का भी प्रोजेक्ट तैयार किया है. मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में नायाब बाबरी मस्जिद बनाने की बात हो रही है. उस दिन समारोह स्थल पर 'नारा-ए-तकबीर, अल्लाहु अकबर' के नारे गूंजते रहे. बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जुटे. कुछ वीडियो में सड़क पर फैलाई गई चादर में लोग चंदा देते दिखे. ऐसा कर वह जताना चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय उनके साथ है. 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले वह धर्म और सांप्रदायिक बयानों के जरिए मुसलमानों को टीएमसी और भाजपा से अलग कर अपनी नई पहचान बनाना चाहते हैं. 

न भाजपा में चले, न टीएमसी में

दरअसल, हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद को जिंदा करने के पीछे बंगाल विधानसभा चुनाव है. 6 दिसंबर को ही उन्होंने ऐसा कर मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की है. अब ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन की बात जोर पकड़ रही है. पहले ममता बनर्जी को लगा था कि मुस्लिम वोटबैंक शायद उनके साथ आएगा लेकिन जब बाबरी का विवाद बढ़ने लगा तो उन्होंने ऐक्शन ले लिया. हुमायूं 2019 में भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं. कांग्रेस में भी रहे. 2021 में भरतपुर सीट से टीएमसी के विधायक बने. साफ है कि वह किसी भी पार्टी में चल नहीं पाए. अब उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ रही है. शायद वह सीएम बनने के सपने देख रहे होंगे. 

मुर्शिदाबाद में ही बाबरी मस्जिद बनाने पर इसलिए अड़े हैं क्योंकि यहां मुस्लिमों की आबादी 70 प्रतिशत है. वह कई बार हिंदुओं के खिलाफ विवादित बयान देते रहे हैं. 22 दिसंबर को वह नई पार्टी बनाने वाले हैं. साथ ही बंगाल चुनाव में 135 सीटों (कुल 294 सीटें) पर कैंडिडेट खड़े करने का भी दावा किया है. 

पढ़ें: बाबरी मस्जिद के शिलान्यास पर ये क्या बोल गए विधायक हुमायूं कबीर

हुमांयू का प्रभाव अभी उनकी सीट भरतपुर और पास के रेजीनगर सीट तक ही सीमित है लेकिन बाबरी ऐसा मुद्दा है जिसे प्रचारित कर वह बंगाल के मुसलमानों को अपने साथ खींचना चाहते हैं. वह पहले भी टीएमसी से निकाले गए थे, भाजपा में भी विवादित रहे, ऐसे में अब कबीर को लेगा कि चुनाव से पहले नए प्लान पर काम करना होगा. ऐसे में वह सीधे तौर पर अल्पसंख्यक वोटरों को अपने साथ जोड़ने के लिए भाजपा और टीएमसी पर हमले कर रहे हैं. मुस्लिम वोटों को एकजुट करने के लिए ही उन्होंने फरवरी में एक लाख लोगों के साथ कुरान ख्वानी (कुरान का पाठ) करने की बात कही है. साथ ही वह मांस और चावल का भोज कराएंगे. अगर मुस्लिम वोटबैंक उनके साथ जाता है तो इसका फायदा न चाहते हुए भी भाजपा को ही होगा. जो मुस्लिम वोटर टीएमसी के साथ थे, वे बिखर सकते हैं. ऐसे में इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव आते-आते ममता की पार्टी फिर से इन्हें साथ ले ले. 

खैर, अभी हुमायूं ने एआईएमआईएम के साथ-साथ सीपीआई (एम), कांग्रेस और नौशाद सिद्दीकी की इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) को शामिल कर तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ गठबंधन बनाने की मंशा जताई है. दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोग इन्हें भाजपा का एजेंट कह रहे हैं. आगे पढ़िए हुमायूं कबीर के मन में क्या-क्या हो सकता है?

1. मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर बंगाल के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल जिले हैं. यहां कोई भी पार्टी मुस्लिम वोटों से ही जीतती है. उन्हें एकजुट करने के लिए बाबरी जैसा ही मुद्दा चाहिए. 

2. बाबरी मस्जिद को जिंदा कर वह मुसलमानों के लिए एक तरह से 'खोया हुआ प्रतीक' खड़ा करना चाहते हैं. 

3. हुमायूं मुस्लिम भावनाओं को बरगलाकर उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहते हैं जिससे बंगाल में टीएमसी और भाजपा के सामने तीसरा बड़ा मोर्चा खड़ा हो सके और वो भी कम से कम समय में. 

4. शायद आगे सीएम बनने की तमन्ना हो, फिलहाल किसी भी पार्टी में उन्हें अपने लिए ऐसी जगह नहीं मिली. 

5. AIMIM के साथ गठबंधन कर वह अपनी ब्रैंड इमेज को राष्ट्रीय स्तर की बनाना चाहते हैं. 

6. सबसे खास बात यह है कि बाबरी मस्जिद जैसा संवेदनशील मुद्दा न सिर्फ मुसलमानों को सक्रिय करता है बल्कि हिंदू वोटरों को भी अलर्ट करता है. 

7. राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ तो मुस्लिम वोट एक तरफ सिमटेंगे और हिंदू वोट दूसरी तरफ, इसका फायदा सबसे ज्यादा भाजपा को हो सकता है. टीएमसी भी इस बात को समझ रही होगी. ('राम फिर लौटे' किताब से इनपुट के साथ)

पढ़ें: हुमायूं कबीर 22 दिसंबर को लॉन्च करेंगे पार्टी, AIMIM बनी पहली साथी

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं.

