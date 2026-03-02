Explain: खबर आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए... भारत ने खामेनेई की मौत की निंदा अबतक क्यों नहीं की?

Ali Khamenei death: 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या और मिडिल-ईस्ट में जारी तनाव के बीच रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, के अलावा किसी भी अन्य देश ने हमले या खामेनेई की मौत की निंदा नहीं की है. हमले की निंदा या शोक जताने का पैटर्न महज कुछ खास राजनेताओं तक सीमित रहा.
Why India Has Not Condemned Ayatollah Ali Khomeini's Death: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत पर भारत के शिया मुसलमानों ने अमेरिका-इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन किया. इसके बाद देश में जोरदार राजनीतिक बहस छिड़ गई. कांग्रेस ने ईरान मामले पर केंद्र सरकार से औपचारिक बयान देने की मांग की. दूसरी ओर मोदी सरकार ने तनाव कम करने की अपील करते हुए संक्षिप्त-सधी प्रतिक्रिया दी है. सियासी बयानबाजी के बीच सवाल उठा कि भारत दशकों से ईरान से कच्चा तेल खरीद रहा था. ईरान में चाबहार पोर्ट बनाने में करोड़ों रुपये लगा चुका था तो अब ऐसा क्या हुआ, जो खामेनेई की मौत की निंदा अबतक नहीं की गई.
कांग्रेस नेताओं ने अपने X हैंडल पर पीएम मोदी को घेरते हुए लिखा- 'ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की मौत हुए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया प्रधानमंत्री मोदी या भारत सरकार के मुह से एक शब्द ना आयातुल्लाह खामेनेई के लिए श्रद्धांजलि का निकला, ना ही हमले की निंदा हुई.'
खामेनेई की मौत की चर्चा तो दुनियाभर में हुई, लेकिन हमले की निंदा केवल रूस, चीन और उत्तर कोरिया ने की. जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो सभी प्रमुख बड़े संगठनों ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है या भारत की तरह सधी प्रतिक्रिया दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष का हल बातचीत और डिप्लोमेसी से निकालने पर जोर दिया. पीएम मोदी ने कहा, मिडिल ईस्ट की स्थिति गंभीर चिंता का विषय है. मोदी ने कनाडाई समकक्ष कार्नी के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'भारत शांति और स्थिरता के लिए खड़ा है. भारत ने हमेशा ऐसे विवादों का हल निकालने के लिए बातचीत की अपील की है. आज भी नई दिल्ली का रुख संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान पर है.'
खामेनेई इंद्रा गांधी के कार्यकाल में भारत आए थे. आगे चलकर उन्होंने चार बार भारत के बड़े और अंदरूनी मामलों में दखल दिया. 2017-2024 तक विदेश मंत्रालय को हर बार भारत को ईरानी दूतों को बुलाना पड़ा. क्रूड ऑयल और चाबहार पोर्ट के समझौतों से इतर भारत को लेकर उनका रुख कैसा रहा, आप खुद पढ़ लीजिए.
साल 2017 में, खामेनेई ने कश्मीरी लोगों को उनका हक दिलाने की बात की.
साल 2019 में धारा 370 हटने के बाद, उन्होंने सही पॉलिसी की मांग की थी.
साल 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान, उन्होंने #IndianMuslimsInDanger का इस्तेमाल किया.
आतंकी हमलों के बाद उन्हें हिंदुओं की पीड़ा और दुख नहीं दिखा, लेकिन पाकिस्तान का ख्याल उन्हें हमेशा रहा.
ईरान की संसद ने भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम को मुस्लिम विरोधी बताया था.
2024 में उन्होंने ट्वीट में भारत की तुलना गाजा-म्यांमार से की थी, जिसे विदेश मंत्रालय ने गलत जानकारी वाला बयान बताया था.
खामेनेई की मौत के बाद प्रतिक्रियाओं को लेकर ग्लोबल ग्लोब पर नजर डालें तो क्या पैटर्न दिखा, आइए बताते हैं.
किसी भी G7 डेमोक्रेसी ने शोक संदेश जारी नहीं किया.
ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली ने कहा कि बहुत कम लोग ही ऐसे होंगे तो एक बुरे शासक/नेता के लिए दुख मनाएंगे.
जापान और जर्मनी ने स्टेबिलिटी और बढ़ते हालात पर चिंता जताई, लेकिन कोई शोक संदेश जारी नहीं किया.
अर्जेंटीना के जेवियर माइली ने खामेनेई को अब तक के सबसे बुरे, हिंसक और क्रूर लोगों में से एक कहा.
यूक्रेन के सरकारी अकाउंट से पोस्ट किया गया कि खामेनेई की मौत- 'एक तानाशाह की मौत से बढ़कर कुछ नहीं है'.
फ्रांस सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि वो सिर्फ खामेनेई की मौत से खुश हो सकते हैं.
कनाडा के मार्क कार्नी ने ईरान को मिडिल ईस्ट में अस्थिरता का मेन सोर्स बताया.
खाड़ी देशों में जो भारत के मेन पार्टनर हैं. उनमें इक्का-दुक्का नाराज दिखे, ज्यादातर चुप रहे. सऊदी अरब चुप रहा. शिया-बहुल इराक (तीन दिन का शोक), तुर्की (एर्दोगन दुखी दिखे) और मलेशिया का शोक अनवर इब्राहिम तक सीमित रहा. खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) ने ईरानी हमलों के खिलाफ इमरजेंसी मीटिंग की. ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC) के 57 सदस्यों में से 10 से भी कम ने शोक जताया. खुद ईरान में लोगों ने तेहरान, करज, इस्फहान और शिराज की सड़कों पर जश्न मनाया.
कांग्रेस पार्टी जवाब मांग रही है. सरकार की चुप्पी को लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार का रुख ज्यादातर बड़ी वैश्विक ताकतों की प्रतिक्रिया को दिखाता है.
