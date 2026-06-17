भारत जिन संगठनों में शामिल है वो सभी दुनिया में आर्थिक तौर पर मजबूत हो रहे हैं. समझिए G-7 देशों को अपनी सुस्त अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए भारत का साथ जरूरी है. इसलिए आज मार्क कार्नी कह रहे हैं भारत दुनिया के लिए जरूरी है. ईरान वॉर और होर्मुज संकट के बाद के बाद दुनिया के सामने एनर्जी सिक्योरिटी बड़ा मुद्दा है. G-7 देशों की अर्थव्यवस्था क्रूड के बढ़े दाम से पस्त है. ऐसे में ये देश दुनिया में सप्लाई लाइन को सुरक्षित और निर्बाध बनाना चाहते हैं. इसके लिए इंडो पैसेफिक और हिंद महासागर में G-7 को भारत जैसे विश्वत सहयोगी की जरूरत है. यहीं भारत G-7 के लिए जरूरी हो जाता है .