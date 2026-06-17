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DNA: 'G-7 मंच' से विकसित देशों का बड़ा 'कबूलनामा', 'दुनिया की किसी भी बड़ी बैठक में भारत का होना जरूरी!

जी-7 शिखर सम्मेलन में आज पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई. सबसे खास बात रही कि यहां पर बताया गया कि दुनिया की कोई भी बड़ी बैठक हो, उसमें भारत की मौजूदगी खाफी जरूरी है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 17, 2026, 11:38 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 11:38 PM IST
DNA: 'G-7 मंच' से विकसित देशों का बड़ा 'कबूलनामा', 'दुनिया की किसी भी बड़ी बैठक में भारत का होना जरूरी!

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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