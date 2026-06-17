G-7 के जिस मंच पर पीएम मोदी और डॉनल्ड ट्रंप 16 महीने बाद मिले। G-7 के जिस मंच पर दुनिया के सबसे ताकतवर नेता मौजूद हैं. वहां ये साफ-साफ कहा गया कि दुनिया के लिए भारत जरूरी है। ऐसा क्यों कहा गया और कैसे भारत आज की तारीख में दुनिया के लिए जरूरी भी और मजबूरी भी ये अब आपको जानना चाहिए।
8 नवंबर 2010 को भारतीय संसद को संबोधित करते हुए अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था कि भारत अब एक उभरती हुई शक्ति नहीं है, बल्कि वैश्विक मंच पर एक स्थापित और जिम्मेदार वैश्विक शक्ति बन चुका है। ओबामा दूरदर्शी नेता थे. उन्होंने भारत की ताकत को आज से 16 साल पहले ही पहचान लिया था.
आज करीब 16 साल बाद वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की मजबूत मौजूदगी को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने नए शब्दों में परिभाषित किया. आज जब पूरी दुनिया G-7 की बैठक से निकलनेवाले परिणाम का इंतजार कर रही है. तब उसी G-7 के प्रमुख सदस्य कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत को लेकर जो कुछ कहा है सबसे पहले आपको उसे सुनना चाहिए.
#DNAमित्रों | | 'G-7 मंच' से G-7 देश का बड़ा 'कबूलनामा'...'दुनिया चलाने के लिए भारत का होना जरूरी'
G-7 देशों से दुनिया का भरोसा क्यों टूट रहा?#DNA #DNAWithRahulSinha #G7Summit #PMModi #Trump@rahulsinhatv pic.twitter.com/ch1M02fpH3
— Zee News (@ZeeNews) June 17, 2026
कनाडा के प्रधनामंत्री ने दो बड़ी बातें कही है. पहली ये कि G-7 में भारत की मौजूदगी वैश्विक व्यवस्था में परिवर्तन को दिखा रही है. दूसरा ये कि G-7 अब अकेले अंतरराष्ट्रीय मामलों पर प्रभुत्व स्थापित करने का दावा नहीं कर सकते है. यानी G-7 के देशों को अब भारत का साथ चाहिए. मित्रो मार्क कार्नी ने जो कहा वो सिर्फ डिप्लोमेसी में चतुराई से शब्दों का इस्तेमाल नहीं है. ये दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभुत्व का प्रमाण है. ये वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की महत्व का साक्ष्य है.
किसी एक देश के लिए नहीं समस्त मानवता के लिए भारत जरूरी है. यही बात कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी कहा है. उन्होंने दुनिया को समझाया है कि शक्तिशाली देशों के लिए भारत का साथ जरूरी भी है और मजबूरी भी। अब समझते हैं G-7 देश के नेता ऐसा क्यों कह रहे हैं। कूटनीतिक मोर्चे पर भारत ग्लोबल साउथ की सबसे मजबूत आवाज है. भारत पश्चिम देशों का सहयोगी है.
भारत की आर्थिक ताकत को भी समझिए. G-7 में शामिल देश अर्थव्यवस्था के तौर पर अमीर हैं. लेकिन उनकी ग्रोथ रेट धीमी है. ये देश कर्ज के दबाव से जूझ रहे हैं. अप्रैल 2026 में आई IMF की रिपोर्ट के मुताबिक G-7 देशों की ग्रोथ रेट सिर्फ 1.6 प्रतिशत है. याद रखिएगा सिर्फ 1.6 प्रतिशत. वहीं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि भारत की अर्थव्यवस्था 6.6 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ रही है. दुनिया की GDP में G-7 का हिस्सा लगातार घट रहा है. अब ये घटकर 45% से नीचे आ चुका है. जबकी BRICS, ASEAN, अरब देश और अफ्रीका का वेटेज बढ़ रहा है. यानी भारत दुनिया की ग्रोथ का इंजन है.
भारत जिन संगठनों में शामिल है वो सभी दुनिया में आर्थिक तौर पर मजबूत हो रहे हैं. समझिए G-7 देशों को अपनी सुस्त अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए भारत का साथ जरूरी है. इसलिए आज मार्क कार्नी कह रहे हैं भारत दुनिया के लिए जरूरी है. ईरान वॉर और होर्मुज संकट के बाद के बाद दुनिया के सामने एनर्जी सिक्योरिटी बड़ा मुद्दा है. G-7 देशों की अर्थव्यवस्था क्रूड के बढ़े दाम से पस्त है. ऐसे में ये देश दुनिया में सप्लाई लाइन को सुरक्षित और निर्बाध बनाना चाहते हैं. इसके लिए इंडो पैसेफिक और हिंद महासागर में G-7 को भारत जैसे विश्वत सहयोगी की जरूरत है. यहीं भारत G-7 के लिए जरूरी हो जाता है .