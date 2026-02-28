इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? चुपके से कर लिया इस घातक हथियार का टेस्ट

India Short Range Air Defence System: इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत खामोश रहकर बड़ी सैन्य तैयारी में जुटा है. उसने शनिवार को ओडिशा में एक घातक हथियार का टेस्ट किया, जो दुश्मन की मिसाइलों और विमानों के परखचे उड़ा देगा. आखिर भारत क्या करने जा रहा है.
Indian Military Preparations Against China-Pakistan: ईरान पर यूएस-इजरायल के संयुक्त हमले के बाद अब इस जंग की आग पूरे पश्चिम एशिया में फैलती नजर आ रही है. सऊदी अरब-यूएई और कतर ने इस हमले का जवाब देने का ऐलान किया है. इस जंगी माहौल के बीच भारत एक अलग ही राह पर चलता दिख रहा है. बिना किसी का पक्ष लिए वह खामोशी के साथ अपनी सैन्य तैयारियों को आगे बढ़ाने में जुटा है. सवाल है कि क्या वह भी इस महायुद्ध का हिस्सा बनने जा रहा है या फिर भारत भविष्य की किसी बड़ी तैयारी में लगा है.
रिपोर्ट के मुताबिक, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लगातार मजबूत करने में लगा है. इसके लिए उसने रूस से एस-400 की 5 बैटरीज खरीदी हैं. वहीं खुद का आकाश एयर डिफेंस भी विकसित किया है. पृथ्वी मिसाइल भी एयर डिफेंस के रूप में उसके बेड़े में पहले से मौजूद है. लेकिन बहुत पास आ चुकी दुश्मन की मिसाइलों, विमानों और ड्रोनों को ध्वस्त करने की तकनीक का न होना अब भी बड़ी मुसीबत थी.
इसी खामी को दूर करने के लिए DRDO ने ओडिशा के इंटीग्रेटिड टेस्टिंग रेज में वेरी शॉर्ट-रेंज एयर डिफेंस सिस्टम (VSHORADS) के 3 टेस्ट किए. वैज्ञानिकों के मुताबिक, तीनों फ्लाइट टेस्ट कामयाब रहे और उन्होंने बेहद आ चुके दुश्मन के प्रोजेक्टाइलों को आसमान में तबाह कर डाला.
वैज्ञानिकों ने असल युद्ध जैसी माहौल बनाने के लिए विमानों का आभास देने के लिए कई प्रोजेक्टाइल आकाश में उड़ाए. ये प्रोजेक्टाइल विमानों जैसी उसी स्पीड और क्षमता के साथ हमले के लिए पास आए. जिसे VSHORADS ने रास्ते में ही उड़ा दिया. इस टेस्ट की खास बात ये थी कि इसमें सेना के फील्ड ऑपरेटर्स को लगाया गया था. जिससे वे इस सिस्टम की बारीकियों को समझकर युद्ध में इस्तेमाल कर सकें.
VSHORADS का पूरा नाम वेरी शॉर्ट-रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है. यह चौथी पीढ़ी का मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है. इस सिस्टम को रिसर्च सेंटर इमारत (RCI) और DRDO ने विकसित किया है. इस सिस्टम को कंधे पर लादकर दु्श्मन के हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाया जा सकता है. यह सिस्टम भारत की तीनों सेनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है.
यह सिस्टम मूल रूप से जमीनी रक्षा बलों और सैन्य अड्डों की रक्षा के लिए बनाया गया है. जिसमें ब्रिगेड के ऑपरेशनल एरिया में कमांड स्टेशनों और कॉम्बैट यूनिट्स शामिल हैं. यह इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का हिस्सा रहेगा. जिससे कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को देखते हुए तुरंत निष्क्रिय किया जा सकेगा. इस सिस्टम में लगी मिसाइलें टारगेट को लॉक करने के बाद उसका पीछा करके ध्वस्त कर देती हैं.
इस शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम (VSHORADS)) में ड्यूल-पल्स सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर लगा है. जिसकी वजह से उड़ान के दौरान उसकी मिसाइल को थ्रस्ट मिलता है. इससे उसकी स्पीड बढ़ती है और वह टारगेट के हिसाब से ऊपर नीचे मूव कर सकती है. इसका ड्यूल-वेवबैंड इन्फ्रारेड इमेजिंग सीकर सिस्टम लगा है. जिससे वह लक्ष्यों का सटीक पता लगाकर उन्हें लॉक कर लेता है. इसके बाद टारेट का बच पाना बेहद मुश्किल हो जाता है.
