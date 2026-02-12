दिल्ली में शरण लिए हसीना, ढाका में जिया का वारिस और जमात भर रहे हुंकार: बांग्लादेश चुनाव क्यों बना भारत की ‘नेबरहुड पॉलिटिक्स’ की अग्निपरीक्षा?

Bangladesh Elections 2026: बांग्लादेश में 12 फरवरी को वोट डाले जाएंगे. यह पहला राष्ट्रीय चुनाव है, जब 2024 के छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना सत्ता से बाहर हैं और अंतरिम सरकार के तहत मतदान हो रहा है. लगभग 13 करोड़ मतदाता और करीब 43 हजार मतदान केंद्र हैं. आंकड़े ही बताते हैं कि यह कितना बड़ा चुनाव है. लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ढाका में अगली सरकार कौन बनाएगा. भारत की आंखें वहां टिकी हुई हैं. ये वो चुनाव हैं जब दिल्ली में हसीना छिपी हैं, और ढाका में खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान BNP की कमान संभाले हुए हैं.सवाल ये है कि क्या ये चुनाव दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा देंगे, या पुरानी दुश्मनी और गहरा जाएगी?

दक्षिण एशिया की सियासत का बड़ा मोड़

बांग्लादेश का 12 फरवरी का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया की सियासत का बड़ा मोड़ है. शेख हसीना भारत में हैं, BNP के तारीक रहमान ढाका में सक्रिय हैं और जमात-ए-इस्लामी की वापसी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है.अल्पसंख्यक हिंसा, प्रत्यर्पण विवाद और भारत-बांग्लादेश रिश्ते इस चुनाव के केंद्र में हैं.

बांग्लादेश चुनाव क्यों बना भारत की ‘नेबरहुड पॉलिटिक्स’ की अग्निपरीक्षा?

ढाका में चुनावी रैलियों की गूंज है.पोस्टर, नारे, भाषण सब कुछ तेज है.लेकिन इस बार बांग्लादेश का आम चुनाव सिर्फ घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं है. इसकी धड़कन दिल्ली तक सुनाई दे रही है. 12 फरवरी को करीब 13 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे. यह चुनाव उस समय हो रहा है जब 2024 के छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना सत्ता से बाहर हैं और अंतरिम सरकार के तहत पूरा देश मतदान की तैयारी में है.

1971 की विरासत और आज की सियासत

भारत और बांग्लादेश का रिश्ता सिर्फ पड़ोसी होने का नहीं है.1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ, तब भारत ने निर्णायक भूमिका निभाई.यही वजह है कि दोनों देशों के रिश्ते हमेशा रणनीतिक और भावनात्मक रहे हैं. शेख हसीना के लंबे कार्यकाल (2009–2024) में दोनों देशों के संबंधों में मजबूती आई. 2015 का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ऐतिहासिक माना गया. व्यापार बढ़ा, बिजली आपूर्ति हुई और सुरक्षा सहयोग गहरा हुआ. लेकिन 2024 के आंदोलन ने तस्वीर पलट दी.

छात्र आंदोलन से सत्ता का पतन|

जुलाई 2024 में सरकारी नौकरियों में कोटा प्रणाली के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किया.आंदोलन तेजी से फैल गया और सरकार के खिलाफ जनलहर बन गया. अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, सुरक्षा बलों की कार्रवाई में करीब 1400 लोगों की जान गई. 5 अगस्त 2024 को हालात ऐसे बने कि शेख हसीना देश छोड़कर भारत आ गईं. बाद में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने उन्हें अनुपस्थिति में दोषी ठहराया. ढाका ने भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग भी की. यही मुद्दा अब चुनावी मंचों पर गूंज रहा है.

दिल्ली में हसीना, ढाका में तारीक रहमान

पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारीक रहमान 17 साल बाद लंदन से लौटते ही BNP की कमान संभाली ली है. 6 फरवरी को पार्टी ने 51 सूत्रीय घोषणापत्र जारी किया. बांग्लादेश की राज्य समाचार एजेंसी के अनुसार, रहमान ने कहा “BNP बदले की राजनीति में विश्वास नहीं करती, हमारा मकसद न्याय और लोकतंत्र की बहाली है.” उन्होंने भारत के साथ लंबित मुद्दों—सीमा पर गोलीबारी, तीस्ता जल बंटवारा और व्यापार संतुलन को भी उठाया. दिल्ली ने भी संकेत दिए हैं कि वह नई राजनीतिक हकीकत को समझ रही है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ढाका में रहमान से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सौंपा.

जमात की वापसी से बदले समीकरण

लेकिन इस चुनाव में जमात-ए-इस्लामी की सक्रियता खास चर्चा में है.कभी प्रतिबंध झेल चुकी यह पार्टी अब गठबंधन के साथ मैदान में है. द डेली स्टार के मुताबिक, जमात ने 26 सूत्रीय घोषणापत्र में पड़ोसी देशों से “बराबरी और आपसी हित” पर रिश्ते बनाने की बात कही है. चौंकाने वाली बात यह है कि उसने पहली बार एक हिंदू उम्मीदवार को टिकट दिया है.इससे साफ है कि पार्टी अपनी छवि को नया रूप देना चाहती है.

अल्पसंख्यक हिंसा और बढ़ता तनाव

शेख हसीना के जाने के बाद अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की खबरें आईं. एसोसिएटेड प्रेस (AP) के अनुसार, अगस्त से दिसंबर 2024 के बीच 2000 से अधिक सांप्रदायिक घटनाएं दर्ज हुईं. भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने संसद में कहा कि “5 अगस्त 2024 से 23 मार्च 2025 तक 2400 से ज्यादा अल्पसंख्यक संबंधी घटनाएं सामने आई हैं.” ढाका ने इन आरोपों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश बताया.लेकिन इससे दोनों देशों के रिश्तों में खटास साफ दिखी.

पाकिस्तान फैक्टर भी चर्चा में

हाल के महीनों में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच संपर्क बढ़ने की खबरें भी आई हैं.सीधी उड़ानों की बहाली और संभावित रक्षा सहयोग ने नई दिल्ली की चिंता बढ़ाई है. दक्षिण एशिया की राजनीति में संतुलन बनाए रखना भारत की प्राथमिकता रही है. इसलिए ढाका की नई सरकार का रुख बेहद अहम माना जा रहा है.

युवा वोटर और असली मुद्दे

बांग्लादेश चुनाव में करीब 44% मतदाता 18 से 37 साल के बीच हैं. इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट के सर्वे के मुताबिक, BNP को 33% और जमात गठबंधन को 29% समर्थन मिल रहा है. मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है. युवा मतदाता रोजगार, लोकतंत्र की बहाली और आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता दे रहे हैं.गारमेंट उद्योग की हालत और विदेशी निवेश भी अहम मुद्दे हैं.

क्यों है बांग्लादेश का चुनाव भारत के लिए अहम?

भारत के लिए बांग्लादेश सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों की कनेक्टिविटी, सुरक्षा और व्यापार का अहम साझेदार है. अगर नई सरकार सहयोग की राह पर चलती है तो रिश्ते स्थिर रहेंगे. लेकिन अगर विदेश नीति का झुकाव बदला, तो दक्षिण एशिया की राजनीति में नई हलचल हो सकती है. ढाका में पड़ने वाला हर वोट, दिल्ली की रणनीति पर असर डाल सकता है.