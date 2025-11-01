Advertisement
भारत को क्यों खाली करना पड़ा विदेश में अपना इकलौता सैन्य अड्डा? ताजिकिस्तान पर किसका प्रेशर था

दिल्ली से 900 किमी दूर परदेस में भारतीय सेना के जवान 20 साल से तैनात थे. ताजिकिस्तान के साथ डील थी, हमारे जवान उसके एयरबेस का निर्माण और संचालन कर रहे थे लेकिन अब उसने लीज समझौता आगे नहीं बढ़ाया. उसकी लोकेशन कुछ ऐसी थी कि पाकिस्तान और चीन के साथ-साथ रूस की भी नजर थी. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Nov 01, 2025, 01:59 PM IST
भारत को क्यों खाली करना पड़ा विदेश में अपना इकलौता सैन्य अड्डा? ताजिकिस्तान पर किसका प्रेशर था

जब से केंद्र सरकार ने कन्फर्म किया है कि भारत ने विदेश में अपना इकलौता सैन्य अड्डा खाली कर दिया है, विपक्ष सरकार को घेर रहा है. रणनीतिक कूटनीति के लिहाज से कांग्रेस इसे झटका बता रही है. इस बेस की लोकेशन ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे से करीब 10 किमी है. मैप देखिए तो समझ में आता है कि यह अयनी एयरबेस एक तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के करीब है तो दूसरी तरफ चीन और रूस हैं. वजह बताई गई कि ताजिकिस्तान ने लीज समझौते को आगे नहीं बढ़ाया जिसके बाद भारत ने 2022 से इस बेस से अपने कर्मियों और सैन्य उपकरणों को वापस बुलाना शुरू कर दिया. जिस एयरबेस को बनाने और संचालन में भारत 20 साल से मदद कर रहा था उसे अचानक 'Stop' क्यों किया गया? यह बड़ा सवाल है. 

कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि संयोग से अयनी एक अद्भुत संग्रहालय के करीब है, जहां सबसे आकर्षक और प्रमुख कलाकृतियों में से एक निर्वाण बुद्ध की प्रतिमा मौजूद है. इसके बारे में माना जाता है कि वह 1500 साल से भी ज्यादा पुरानी है. अयनी एयरबेस के लिए नई दिल्ली ने साल 2002 से मदद शुरू की थी. इसने भारत को पाकिस्तान पर रणनीतिक बढ़त दिलाई और मध्य एशिया में दबदबा बढ़ा. हालांकि दोनों देशों के बीच 2022 में द्विपक्षीय समझौता समाप्त होने के बाद भारतीय सेना वापस हो गई. क्या वजह इतनी सी है?

दरअसल, चीन, रूस, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से घिरे इस देश में भारत की सैन्य मौजूदगी कहीं न कहीं चीन-पाक को खटक रही थी. वहां बेस होने से मध्य एशिया में रणनीतिक रूप से भारत को मजबूती मिल रही थी. अयनी एयरबेस ने भारत को अफगानिस्तान में पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव पर भी अंकुश लगाने में मदद की. वहां से भारत पीओके पर भी नजर रख सकता था. रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना ताजिकिस्तान से पेशावर को निशाना बना सकती थी, जिससे पाकिस्तान के संसाधनों पर और दबाव पड़ता. युद्ध के दौरान इससे पाकिस्तान को पूर्वी सीमाओं से पश्चिम की ओर एसेट शिफ्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ता. ऐसे में भारत से उसका सीधे मोर्चा लेना कमजोर हो जाता.

इंडियन एयरफोर्स वहां मौजूद थी

मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि लीज की अवधि समाप्त होने के बाद ताजिकिस्तान ने भारत को सूचित किया कि अब एयरबेस की लीज अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी. इस एयरबेस पर भारतीय वायु सेना (IAF) के हेलिकॉप्टरों की एक टुकड़ी, एक मरम्मत सेंटर और रखरखाव उपकरण मौजूद थे. ताजिकिस्तान का यह एयरबेस भारत के लिए प्रमुख लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में कार्य करता था. 

ET को सूत्रों के हवाले से पता चला कि 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान का राज आने के बाद इस एयरबेस की उपयोगिता कम हो गई थी. अब सवाल यह है कि ताजिकिस्तान ने लीज की अवधि आगे क्यों नहीं बढ़ाई? इसका कारण कथित तौर पर रूस और चीन का प्रेशर बताया जा रहा है. चीन नहीं चाहता था कि भारतीय सेना की किसी भी तरह से मौजूदगी यहां हो. इसे वह 'गैर-क्षेत्रीय सैन्य कर्मियों की मौजूदगी' कह रहा था यानी बाहरी. 

पढ़ें: बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में विद्रोह कर क्यों गिराई गई सरकार? NSA अजीत डोभाल ने बताया

खबर है कि भारतीय सेना के बेस खाली करने के बाद यह रूसी सेना का अड्डा बन गया है. वैसे ET को सूत्रों ने यह भी बताया है कि क्षेत्र में भारत की मौजूदगी बनी हुई है. इससे ज्यादा चीजें स्पष्ट नहीं हैं. 

अयनी एयरबेस के बारे में

- ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे के ठीक पश्चिम में यह एयरबेस सोवियत काल से है. सोवियत संघ के पतन के बाद अयनी एयरबेस जर्जर स्थिति में पहुंच गया. 2001-2002 के आसपास भारत के विदेश मंत्रालय और सुरक्षा प्रतिष्ठान ने गिस्सार सैन्य हवाई अड्डे (GMA) यानी अयनी एयरबेस के विकास और अपग्रेड का प्रस्ताव रखा.

- विदेश मंत्रालय ने इसके लिए फंड उपलब्ध कराया था. तत्कालीन भारतीय रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिज इसके पक्ष में थे. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पूर्व एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने इस एयरबेस को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. भारत सरकार ने एयरबेस के निर्माण के लिए सीमा सड़क संगठन (BRO) के साथ एक निजी ठेकेदार को भी शामिल किया था.

भारत ने इस एयरबेस के विकास और अपग्रेड पर कथित तौर पर लगभग 10 करोड़ डॉलर खर्च किए. भारत ने यहां हवाई पट्टी का विस्तार 3,200 मीटर तक किया और विमानों के लिए सहायक सुविधाओं को अपग्रेड किया. हैंगर, ओवरहालिंग और विमानों की ईंधन भरने की क्षमता भी विकसित की.

कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि कभी-कभी भारत ने ताजिकिस्तान स्थित एयरबेस पर 200 भारतीय सैन्य कर्मियों को तैनात किया, जिनमें से ज्यादातर थल सेना और वायु सेना से थे. अपुष्ट स्रोतों से कहा गया कि भारतीय सेना ने करीब एक दशक पहले अयनी एयरबेस पर अस्थायी रूप से Su-30MKI लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए थे.

पढ़ें: AF-PAK में नहीं बनी बात, हम इधर भी और उधर भी... अफगानी पठान चाहते क्या हैं? इस्लामाबाद भी रडार पर

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं.

Tajikistan news

Trending news

