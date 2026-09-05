/कश्मीर में बर्फ, दिल्ली-NCR में बारिश और बिहार में बाढ़ और उमस... एक ही देश में मौसम के इतने अलग रंग क्यों?

इन दिनों देशभर में मानसून एक्टिव है. 5 सितंबर को कश्मीर की वादियों में सीजन की पहली बर्फ गिरी, जबकि राजधानी दिल्ली की सड़कें बारिश से तरबतर हैं. बिहार-असम में उफनती नदियां और दमघोंटू उमस से लोग परेशान हैं. मतलब यह कि भारत का नक्शा एक ही वक्त में तीन अलग-अलग मौसमों की कहानी कह रहा है. अब सवाल यह है कि एक ही देश में मौसम के इतने अलग रंग क्यों हैं? आइए डिटेल से समझते हैं.
दरअसल, कश्मीर में आज सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली. गुलमर्ग से लेकर सोनमर्ग तक की चोटियां बर्फ की सफेद चादर में लिपट गईं, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश और ओले गिरे. इधर दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर तेज बारिश हुई, जबकि पूरब में बिहार उफनती नदियों के सैलाब और चिपचिपी, दमघोंटू उमस से तप रहा है.
एक ही वक्त में एक ही देश के अंदर इतने अलग-अलग मौसम क्यों दिखते हैं? इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि भारत की अलग-अलग ऊंचाई वाली जमीन और अलग-अलग दिशाओं से चलने वाली हवाएं हैं.
मौसम के इस फर्क की सबसे पहली वजह है पहाड़ों की ऊंचाई. जमीन जितनी ऊंची होगी, ठंडक उतनी ज्यादा बढ़ेगी. कश्मीर के गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे इलाके समुद्र तल से 8 से 14 हजार फीट की ऊंचाई पर बसे हैं, वहां ठंड इतनी ज्यादा होती है कि तापमान 0 डिग्री या उससे नीचे चला जाता है, इसलिए बादलों से पानी की जगह बर्फ गिरती है.
दूसरी तरफ, दिल्ली और बिहार जैसे इलाके मैदानी हैं और काफी नीचे बसे हैं. यहां गर्मी ज्यादा रहती है, इसलिए बादलों से बर्फ नहीं बल्कि सीधे पानी की बूंदें बरसती हैं.
उत्तर और पूर्वी भारत में एक ही वक्त पर दो अलग-अलग सिस्टम काम करते हैं.
पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस): भूमध्य सागर से उठने वाली ठंडी हवाएं पाकिस्तान के रास्ते उत्तर भारत पहुंचती हैं. यह सिस्टम कश्मीर और हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों से टकराकर बर्फ गिराता है और मैदानी इलाकों में बारिश कराता है.
मानसून और बंगाल की खाड़ी का सिस्टम: वहीं दूसरी तरफ, देश के मध्य और पूर्वी हिस्से में बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी हवाएं एक्टिव रहती हैं, जो वहां लगातार बादल और बारिश लाती हैं.
दिल्ली-एनसीआर एक ऐसा चौराहा है, जहां पश्चिम से आने वाली सूखी-ठंडी हवाएं और पूरब से आने वाली नम मानसूनी हवाएं आपस में भिड़ती हैं. जब ये दोनों उल्टी दिशा की हवाएं टकराती हैं, तो अचानक घने काले बादल घिर आते हैं और तेज आंधी, बारिश या ओले गिरने लगते हैं.
बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश बंगाल की खाड़ी के पास हैं. वहां से आने वाली हवाएं हवा में नमी (नमी का स्तर 80-90%) बहुत बढ़ा देती हैं. तापमान 32 से 35 डिग्री के बीच होने पर पसीना सूखता ही नहीं, जिससे चिपचिपी और दमघोंटू उमस बढ़ जाती है.
वहीं दूसरी तरफ, नेपाल और हिमालय के पहाड़ों पर लगातार होने वाली तेज बारिश का सारा पानी कोसी, गंडक और बागमती जैसी नदियों में भर जाता है. ये नदियां उफनकर बिहार के निचले इलाकों में फैल जाती हैं, जिससे वहां हर साल भारी बाढ़ आ जाती है.
भारत का यही अनोखा भूगोल मौसम का यह खेल रचता है. उत्तर में खड़ा हिमालय ढाल बनकर बाहर की बर्फीली हवाओं को रोकता है और पहाड़ों पर बर्फ गिराता है. वहीं दूसरी तरफ हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाएं मैदानों में पानी और नमी भर देती हैं. इसी बनावट के चलते भारत में एक ही दिन सर्दी, बारिश और उमस का ऐसा अनोखा संगम देखने को मिलता है.
देश में एक साथ मौसम के इतने उलट रंग क्यों दिखते हैं? इसकी वैज्ञानिक वजह बताते हुए मौसम विभाग (IMD) के डीजी डॉ. मृत्युंजय महापात्रा कहते हैं कि 'भारत का बड़ा आकार और जमीन की अलग-अलग ऊंचाई ही यहां के मौसम में इतने रंग भरने की मुख्य वजह है. एक तरफ पश्चिमी हवाएं पहाड़ों पर बर्फ गिराकर मैदानों में ठंड बढ़ाती हैं, तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी हवाएं मध्य और पूर्वी भारत में बारिश लाती हैं. जब दोनों हवाएं एक ही वक्त पर जोर पकड़ती हैं, तो एक ही देश में कहीं बाढ़ और उमस का कहर दिखता है, तो कहीं हाड़ कंपाने वाली ठंड.'