Indian Army Uniform: भारतीय सेना ने अपने अफसरों और जवानों के लिए नई वर्दी से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं. पहला बड़ा बदलाव विंटर ड्रेस यानी सर्दियों में पहने जाने वाली यूनिफॉर्म में किया गया है. सर्दियों के लिए सेना ने ड्रेस 3B को पहनने के निर्देश दिए हैं. अब सर्दियों में सैनिक अंगोला शर्ट पहनेंगे. ये गर्म कपड़े से बनी शर्ट होती है. शर्ट के ऊपर बैटल जैकेट पहनने का प्रावधान है. जैकेट के साथ मैचिंग ट्राउजर यानी पैंट होगी. अधिकारियों को सिविल ड्रेस के लिए बंद गले की जैकेट पहनने की अनुमति दी गई. महिला अधिकारियों को साड़ी या फिर सलवार-कुर्ता पहनने की अतिरिक्त अनुमति मिली है.
वर्दी के साथ ही साथ सैनिकों की मूंछों और दाढ़ी को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं. नए नियमों के मुताबिक कोई भी सैनिक या अफसर 12 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबी मूंछ नहीं रख सकता. ये मूंछ भी सलीके से रखी होनी चाहिए. सिखों की धार्मिक मान्यताओं की वजह से सिख सैनिक और अफसर दाढ़ी रख पाएंगे. सिख सैनिकों के अलावा दूसरे सैनिकों को दाढ़ी रखने के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी. हालांकि, कॉम्बेट यानी युद्ध के वक्त पहने जाने वाली वर्दी में कोई बदलाव नहीं किया गया है. कॉम्बेट ड्रेस युद्ध के भौगोलिक हालात के अनुसार ही रहेंगी. अब सवाल उठता है आखिर सेना ने ये कदम क्यों उठाया यानी सेना को वर्दी बदलने की जरूरत क्यों पड़ी.
वर्दी में किए गए बदलावों के पीछे सबसे बड़ी वजह है औपनिवेशक काल यानी अंग्रेज राज से जुडे प्रतीक और परंपराओं को हटाना. भारतीय सेना का लक्ष्य वर्दी में ज्यादा से ज्यादा भारतीय प्रतीकों और पोशाक से जुड़ी परंपराओं को शामिल करना है. उदाहरण के लिए सेना के किसी भी बैज, चिन्ह या रिकॉर्ड में अंग्रेज राज का प्रतीक रॉयल शब्द नहीं होगा. अंग्रेज राज के एक और प्रतीक यानी तलवार को लेकर भी एक नया निर्देश जारी किया गया है. अब रिव्यूइंग ऑफिसर के लिए तलवार के साथ आना अनिवार्य नहीं होगा. सिर्फ परेड कमांडर और कंटिंजेंट कमांडर के लिए परेड में तलवार लेकर आना अनिवार्य होगा. ये परंपरा भी 26 जनवरी जैसे विशिष्ट आयोजनों तक सीमित रहेगी.
खाकी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है. फारसी भाषा में धूल को खाक कहा जाता है. इसी वजह से धूल जैसे हल्के बादामी रंग को खाकी कहा जाने लगा. अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का पहला बिगुल 1857 में बजा था. तब भारतीय विद्रोहियों ने खाकी वर्दी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया. विद्रोही अपने कपड़ों को धूल में सान लेते थे और कुछ मौकों पर कपड़ों को चाय के पानी में रंग दिया जाता था. इससे कपड़ों का रंग खाकी हो जाता था. 1857 का विद्रोह उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से फैला था. जहां ज्यादातर धूल और रेत रहती है. इसी वजह से अंग्रेज फौज के लिए दूर से ये पहचानना मुश्किल हो जाता था कि आगे धूल है या फिर विद्रोही. 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने इस रंग के महत्व को पहचाना और खाकी रंग को तत्कालीन भारतीय पुलिस और सेना की वर्दी में शामिल कर दिया गया. इसके बाद जब भी ब्रिटिश फौज किसी धूल या रेत भरे इलाके में जाती थी तो उसे खाकी रंग की वर्दी पहनने का हुक्म दिया जाता था.
आजादी के बाद भारतीय सेना ने खाकी रंग की वर्दी को त्याग दिया था. सेना ने ओलिव ग्रीन को अपनी वर्दी में अपनाया. हालांकि, पाकिस्तान अब तक अंग्रेजों की इस परंपरा या कहें तो ब्रिटिश सोच से निकल नहीं पाया। पाकिस्तानी फौज की सेरेमोनियल यानी विशिष्ट आयोजनों वाली वर्दी आज भी खाकी रंग की है. अगर आप गौर करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हर मौके पर खाकी रंग की वर्दी में ही नजर आता है. 1947 में भारतीय सेना ने औपनिवेशिक काल का रंग छोड़ा था और अब जाकर वर्दी से अंग्रेजों के सभी प्रतीक मिटाए जा रहे हैं. वर्दी में बदलाव के साथ सेना ने कुछ और नए नियम भी बनाए हैं. सैनिकों के लिए किसी भी प्रकार का टैटू बनवाने पर पाबंदी लगाई गई है. वर्दी में रहते हए सैनिक परफ्यूम या डियोड्रेंट का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते. महिला अफसरों और जवानों को सिंदूर लगाने की अनुमति दी गई है. नियमों के मुताबिक सिंदूर इस तरह लगाना होगा कि वो कैप यानी वर्दी के साथ पहने जाने वाली टोपी के बाहर ना दिखे.