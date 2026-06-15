आजादी के बाद भारतीय सेना ने खाकी रंग की वर्दी को त्याग दिया था. सेना ने ओलिव ग्रीन को अपनी वर्दी में अपनाया. हालांकि, पाकिस्तान अब तक अंग्रेजों की इस परंपरा या कहें तो ब्रिटिश सोच से निकल नहीं पाया। पाकिस्तानी फौज की सेरेमोनियल यानी विशिष्ट आयोजनों वाली वर्दी आज भी खाकी रंग की है. अगर आप गौर करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हर मौके पर खाकी रंग की वर्दी में ही नजर आता है. 1947 में भारतीय सेना ने औपनिवेशिक काल का रंग छोड़ा था और अब जाकर वर्दी से अंग्रेजों के सभी प्रतीक मिटाए जा रहे हैं. वर्दी में बदलाव के साथ सेना ने कुछ और नए नियम भी बनाए हैं. सैनिकों के लिए किसी भी प्रकार का टैटू बनवाने पर पाबंदी लगाई गई है. वर्दी में रहते हए सैनिक परफ्यूम या डियोड्रेंट का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते. महिला अफसरों और जवानों को सिंदूर लगाने की अनुमति दी गई है. नियमों के मुताबिक सिंदूर इस तरह लगाना होगा कि वो कैप यानी वर्दी के साथ पहने जाने वाली टोपी के बाहर ना दिखे.