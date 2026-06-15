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DNA: तेजी से इंडियनाइजेशन की राह पर बढ़ रही है भारतीय सेना, सैनिकों के लिए क्यों बदले जा रहे दशकों पुराने नियम?

Indian Army Uniform Change: भारतीय सेना जल्द ही अब दूसरी वर्दी में दिखने वाली है. इसको लेकर सेना ने अपने अफसरों और जवानों को आदेश जारी किए हैं. इसके लिए सैनिकों की मूछों को लेकर भी नए बदलाव देखने को मिले हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 15, 2026, 10:58 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 10:59 PM IST
DNA: तेजी से इंडियनाइजेशन की राह पर बढ़ रही है भारतीय सेना, सैनिकों के लिए क्यों बदले जा रहे दशकों पुराने नियम?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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