DNA: लद्दाख से लेकर गुजरात के रण तक भारतीय सेनाएं क्यों कर रहीं युद्धाभ्यास? क्या बड़े मिशन का संकेत तो नहीं

DNA in Hindi: भारत की तीनों सेनाओं के करीब 30 हजार सैनिक इन दिनों लद्दाख से लेकर गुजरात के रण तक बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास करने में जुटे हुए हैं. आखिर यह किस बात का संकेत है. क्या भारत किसी बड़े मिशन की तैयारी कर रहा है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 01, 2025, 12:05 AM IST
DNA on Indian Army war exercise: ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना एक बार फिर सरहद पर सुपर एक्टिव है. वह अपनी सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज कर रही है. इसका नाम है ऑपरेशन त्रिशूल जिसमें- जल, थल, नभ यानी तीनों सेनाएं शामिल हैं. ऑपरेशन त्रिशूल का शुक्रवार को दूसरा दिन रहा. भारतीय फौज के इस शक्ति-प्रदर्शन से पाकिस्तान की सांसें अटकी है. पाकिस्तान का दिन-रात बेचैनी और डर में बीत रहा है. हम ऐसा क्यों कह रहे हैं - इसे आप ऑपरेशन त्रिशूल की पूरी डिटेलिंग से समझेंगे क्योंकि आज हमारे पास आपको बताने के लिए इस ऑपरेशन से जुड़ी कई नई और EXCLUSIVE जानकारियां हैं.

भारतीय सेनाएं कर रहीं 3 बड़े युद्धाभ्यास

वॉर एक्सरसाइज त्रिशूल को इस्लामाबाद और रावलपिंडी से दूरबीन लगाकर क्यों देखा जा रहा है. ये समझना मुश्किल नहीं है. ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने वाला पाकिस्तान जानना चाहता है कि भारत क्या कर रहा है और क्या करने वाला है. कहीं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 तो नहीं होने वाला? ये आशंका बेमानी भी नहीं है क्योंकि भारत की तीनों सेनाओं की तैयारी फुल स्केल वॉर जैसी है. सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक और फिर पूरी रात..अलग-अलग सरहदों पर बम और गोला-बारूद की गर्जना पाकिस्तान का दिल दहला रही है. बड़ी बात ये है कि भारत ऑपरेशन त्रिशूल के साथ-साथ 2 और बड़ा सैन्य अभ्यास कर रहा है.

लद्दाख की चीन-पाकिस्तान सीमा पर एयरफोर्स और आर्मी इस वक्त अस्त्र-शक्ति युद्धाभ्यास कर रही है. दूसरी तरफ पाकिस्तान से लगने वाले गुजरात और राजस्थान बॉर्डर पर भारत का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल जारी है. इसके साथ ही राजस्थान के बीकानेर के महाजन फायरिंग रेंज में सेंटिनेल स्ट्राइक हो रहा है. यानी एक साथ तीन-तीन फुल स्केल वॉर एक्सरसाइज. आप कह सकते हैं कि भारतीय सेना एक साथ..तीन-तीन त्रिशूल पाकिस्तान के खिलाफ चला रही है. इसी वजह से सीमा पार दहशत का माहौल है. इस समय पाकिस्तान में उसके झंडे से ऊपर भारत के नाम का डर लहरा रहा है.

लद्दाख में वॉर एक्सरसाइज से किसे संदेश?

सबसे पहले हम बात करेंगे लद्दाख के अस्त्र शक्ति युद्धाभ्यास की. अस्त्र शक्ति में भारत ने अपने मारक हथियारों का टेस्ट किया. लद्दाख के दुर्गम इलाकों में 30 अक्टूबर को अस्त्र शक्ति युद्धाभ्यास  शुरु हुआ. ये 3 नवंबर तक चलेगा. जहां भारत के अलग अलग हथियारों का परीक्षण किया जा रहा है. अस्त्र शक्ति में जिस तरह की फायर पावर भारतीय सेना ने दिखाई है.उसे देख दुश्मन की नसों में बारूद का खौफ दौड़ने लगा है.

अस्त्र शक्ति की हाईलाइट है MLRS. यानी मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर. जैसे पिनाका. इसमें लाइट वेट हॉवित्जर तोपों का इस्तेमाल किया जा रहा है. पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाला आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है. अस्त्र शक्ति में एंटी ड्रोन गन्स का परीक्षण के साथ कम ऊंचाई वाले इलाकों में छिपे दुश्मन को मार गिराने के लिए मोर्टार और फील्ड गन्स से भी अभ्यास किया जा रहा है. 

सेना ने बनाए बड़े-बड़े बंकर

इसके अलावा यहां लंबी और छोटी दूरी पर सर्विलांस के लिए अलग अलग ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस युद्धाभ्यास में ITBP और सेना के 500 से 1000 जवान शामिल हैं. 

इस युद्धाभ्यास की एक बात गौर करने वाली है. लद्दाख जैसे दुर्गम इलाके में सेना ने बड़े सैन्य उपकरणों के लिए बंकर बना रखे हैं. ऐसा दुश्मन के अटैक से सेना के एसेट्स को बचाने के लिए किया गया है. यानी स्ट्राइक के साथ साथ डिफेंस का अभ्यास भी चल रहा है. 

यहां ये भी समझने की जरूरत है कि लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड बैटलफील्ड यानी अधिक ऊंचाई वाली युद्धभूमि में फुल स्केल वॉर एक्सरसाइज के मायने क्या हैं. लद्दाख में चल रहा अस्त्र शक्ति अभ्यास भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड का एक थिएटर-लेवल एक्सरसाइज है. ये थल और वायुसेना के बीच बेहतर तालमेल के लिए ज़रूरी है क्योंकि लद्दाख जैसे संवेदनशील और मुश्किल क्षेत्र में भारतीय सेना को हर चुनौती के लिए तैयार रखना आज की जरूरत है.

एक मशहूर कहावत है. 'The more you sweat in peace, the less you bleed in war'
यानी शांति में जितना अधिक आप पसीना बहाएंगे, युद्ध में उतना ही कम खून बहेगा. यही वजह है कि भारतीय सेना जोरदार जंगी तैयारी कर रही है ताकि जब जंग में दुश्मन से सामना हो तो खून और पसीना दोनों दुश्मन का ही बहे.

राजस्थान-गुजरात में आग उगल रहीं तोपें

लद्दाख के साथ-साथ राजस्थान के बीकानेर और रेगिस्तानी इलाकों और गुजरात की पाकिस्तानी सीमा के पास भी बारूद बरस रहे हैं. भारत की तीनों सेनाएं सैन्य अभ्यास कर रही हैं. पहलगाम हमले के बाद देश का ये पहला इतना बड़ा युद्धाभ्यास है. सबसे पहले आप ये जानिए कि पाकिस्तान से चंद किलोमीटर की दूरी पर हिंदुस्तान के कौन से हथियार इस वक्त गरज रहे हैं.

आर्मी के दक्षिणी कमांड के नेतृत्व में 20 हजार सैनिक इसमें भाग ले रहे हैं. सेना का मुख्य बैटल टैंक टी-90 इस युद्धाभ्यास का हिस्सा है. हॉवित्जर यानी तोप, सेना के अटैक हेलीकॉप्टर्स, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और पैरा SF के कमांडो इसमें शामिल हैं. भारतीय नौसेना का कोलकाता-क्लास डिस्ट्रॉयर यानी अटैक शिप, नीलगिरी-क्लास फ्रिगेट्स यानी छोटे आकार का युद्धपोत, फास्ट-अटैक बोट्स और मार्कोस मरीन कमांडो भी इस एक्सरसाइज का हिस्सा हैं. 

पाकिस्तान सीमा के पास युद्धाभ्यास का मतलब

भारतीय वायु सेना की तरफ से राफेल, सुखोई-30 फाइटर जेट्स, सी गार्जियन और हेरॉन ड्रोन, IL-78 मिड-एयर रिफ्यूलर, AWACS यानी एयरबोर्न अर्ली वॉर्निंग एंड कंट्रोल विमान और गरुड़ कमांडो शामिल हो रहे हैं. कुल मिलाकर तीनों सेनाओं के 30 हजार से ज्यादा जवान इस युद्धाभ्यास में शामिल होने वाले हैं. यहां आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि पाकिस्तान सीमा पर इतने बड़े युद्धाभ्यास का मकसद क्या है?

इस युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य है.. जल, थल, नभ में सैन्य क्षमताओं को परखना और उन्हें मजबूती देना. दरअसल, ये पाकिस्तान सीमा पर डिफेंस और स्ट्राइक का प्रदर्शन है. वहीं, गुजरात के सर क्रीक में एंफिबियस टैंक और पानी में चलने वाले अटैक बोट्स के साथ राजस्थान में डेजर्ट वॉरफेयर की तैयारी की जा रही है. 

सौराष्ट्र तट पर MARCOS और पैरा SF के संयुक्त मिशन का अभ्यास किया जा रहा है. जिसमें साइबर और स्पेस वॉरफेयर के लिए भी सेना को तैयार किया जा रहा है. त्रिशूल युद्धाभ्यास को लेकर शुक्रवार को DGMO, नेवल ऑपरेशंस वाइस एडमिरल एन प्रमोद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. जिसमें उन्होंने त्रिशूल युद्धाभ्यास की विस्तार से जानकारी दी है.

10 नवंबर तक अटकी रहेंगी पाकिस्तान की सांसें

भारत का ये फुल स्केल युद्ध जैसा अभ्यास 10 नवंबर तक चलने वाला है. यानी अगले 10 दिन पाकिस्तान का पल्स खतरे के लेवल से ऊपर रहने वाला है. ऐसा इसलिए क्योंकि त्रिशूल युद्धाभ्यास से पाकिस्तान में डर का लेवल हाई है. 

राजस्थान के थार रेगिस्तान में रात के वक्त सेना ने लाइव फायरिंग का अभ्यास किया. इससे सरहद के उस पार कैसा खौफ पसरा है. ये है सेंटिनल स्ट्राइक युद्धाभ्यास सेंटिनल यानी पहरेदार. इस युद्धाभ्यास को इंडियन आर्मी की साउथ वेस्टर्न यानी सप्त शक्ति कमांड ने अंजाम दिया है.  इसे राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया.

युद्ध जैसी अलग अलग परिस्थितियों में सेना की फायरिंग क्षमता को टेस्ट किया गया. 28 से 30 अक्टूबर तक चले सेंटिनल स्ट्राइक युद्धाभ्यास में मेड इन इंडिया हथियारों का परीक्षण किया गया. 

अबकी छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं- भारत

सेंटिनल स्ट्राइक में इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स ने जमकर बमबारी की. आधुनिक आर्टिलरी गन्स, लॉन्ग-रेंज स्वदेशी सिस्टम्स से भी फायरिंग का टेस्ट किया गया. अटैक हेलीकॉप्टर्स से ग्राउंड और एरियल फायरिंग को भी अंजाम दिया गया. इस युद्धाभ्यास की खासियत ये थी कि 70 फीसदी ड्रिल्स रात में की गई. इसका कारण क्या था, आप ये जानिए.

भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि अब पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और सेना की ये तैयारी पाकिस्तान के लिए मैसेज है कि अगर हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी नापाक साजिश रची तो जो गोले सरहद के इस पार चल रहे हैं. भविष्य में उनका निशाना पाकिस्तान की जमीन हो सकती है.

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं.

