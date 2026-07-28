/Explained: क्या युद्धग्रस्त क्षेत्र में जाने से मना कर सकते हैं भारतीय नाविक? कानून क्या कहता है और हकीकत कितनी अलग है?

why indian seafarers risk lives in conflict zones: दुनिया में जब भी कहीं युद्ध के हालात बनते हैं, तो उसकी आग सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि नीले समंदर को भी अपनी लपेट में ले लेती है. साल 2026 में ही अलग-अलग युद्धग्रस्त क्षेत्रों में 20 से ज्यादा भारतीय नाविक अपनी जान गंवा चुके हैं. यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर मिसाइल हमले का शिकार बना MV Golden Leo नाम का जहाज हो या लाल सागर के खतरनाक रास्ते, मर्चेंट नेवी के जवान लगातार गोलियों और मिसाइलों के बीच फंस रहे हैं.
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय नाविक जोखिम भरे युद्ध क्षेत्रों में जाने से मना कर सकते हैं? आइए जानते हैं कि खतरों के बावजूद भारतीय युवा मर्चेंट नेवी क्यों चुनते हैं? इस पूरे मामले में कानून क्या कहता है? और समंदर के बीचों-बीच खड़ी कड़वी हकीकत क्या है?
दरअसल, वैश्विक समुद्री व्यापार में भारतीय नाविक रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं. भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नाविक आपूर्तिकर्ता देश है, जिसमें लगभग 3,08,000 भारतीय नाविक सक्रिय हैं. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग (DGS) के अनुसार, भारत का लक्ष्य अगले एक दशक में इस वैश्विक हिस्सेदारी को बढ़ाकर 20% करने का है.
दुनिया की बड़ी-बड़ी शिपिंग कंपनियां भारतीय अधिकारियों और क्रू मेंबर्स को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं. इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं.
पहला, अन्य देशों की तुलना में भारतीय अधिकारियों की पढ़ाई अंग्रेजी में होती है. वे अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के सख्त नियमों के तहत ट्रेनिंग लेते हैं, जिससे बातचीत और काम आसान हो जाता है.
दूसरा, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी (IMU) और सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों से भारतीय नाविकों को नेविगेशन, इंजीनियरिंग और इमरजेंसी से निपटने की विश्वस्तरीय ट्रेनिंग मिलती है.
तीसरा, भारतीय नाविक सही बजट में काम करते हैं और किसी भी देश के क्रू के साथ आसानी से ढल जाते हैं. वे तेल टैंकरों से लेकर अनाज ले जाने वाले बड़े मालवाहक जहाजों को अच्छे से संभाल लेते हैं.
जान का जोखिम होने के बाद भी भारत के गांव-शहरों से युवा मर्चेंट नेवी में जाते हैं. इसके पीछे 4 बड़े कारण हैं.
1. शुरुआत से ही तगड़ी कमाई
भारत में जहां एक आम इंजीनियर को शुरुआत में महीने के 25 से 30 हजार रुपये ही मिलते हैं, वहीं मर्चेंट नेवी में नए कैडेट की शुरुआती सैलरी ही 40,000 से 80,000 रुपये प्रति महीना होती है. बड़े अफसरों (कैप्टन) की सैलरी तो 10 से 16 लाख रुपये महीना तक पहुंच जाती है.
2. कमाई पर 'जीरो टैक्स' (NRI स्टेटस)
अगर कोई नाविक साल में 183 दिन (6 महीने) समुद्र में बिताता है, तो उसे NRI मान लिया जाता है. इसका मतलब, उसकी विदेश से हुई पूरी कमाई पर भारत में एक रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ता.
3. परिवार का कर्ज चुकाने का सबसे तेज जरिया
पंजाब, यूपी, बिहार, केरल जैसे राज्यों के युवाओं के लिए यह नौकरी परिवार की गरीबी दूर करने और बैंक/एजेंट का कर्ज जल्दी चुकाने का सबसे तेज जरिया है.
4. महीनों की लंबी छुट्टी
4 से 6 महीने समंदर पर लगातार काम करने के बाद नाविकों को 3 से 4 महीने की एक साथ छुट्टी मिलती है, जो वे पूरी तरह अपने परिवार के साथ बिता पाते हैं.
जहां तक सवाल भारतीय नाविकों के जोखिम भरे युद्ध क्षेत्रों में जाने से मना करने का है, तो कागजों और कानूनों में इसका जवाब 'हां' है, लेकिन जब बात जमीनी हकीकत की आती है, तो नाविकों के लिए 'ना' कहना बिल्कुल आसान नहीं होता. अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों और भारतीय समुद्री प्राधिकरण के तहत मर्चेंट नेवी के नाविकों को कुछ बुनियादी और मजबूत अधिकार दिए गए हैं.
1. इनकार करने का अधिकार
अंतरराष्ट्रीय सौदेबाजी फोरम (IBF) और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के नियमों के मुताबिक, यदि किसी जहाज का मार्ग किसी 'हाई-रिस्क एरिया' या युद्ध क्षेत्र से होकर गुजरता है, तो नाविक को उस जहाज पर जाने से मना करने का पूरा कानूनी अधिकार है.
2. कंपनी की जिम्मेदारी
यदि कोई नाविक युद्ध क्षेत्र में जाने से इनकार करता है, तो शिपिंग कंपनी की यह कानूनी जिम्मेदारी होती है कि वह उसे बिना किसी निजी खर्चे के सुरक्षित वापस उसके देश भेजे.
3. 'वॉर रिस्क बोनस'
अगर नाविक जोखिम उठाकर युद्ध क्षेत्र से गुजरने के लिए तैयार होता है, तो कानूनन कंपनी को उसे उस क्षेत्र में बिताए गए हर दिन के लिए मूल वेतन का दोगुना बोनस देना अनिवार्य होता है.
4. मना करने पर कार्रवाई नहीं करने के निर्देश
भारत का समुद्री नियामक (DGS) भी समय-समय पर एडवाइजरी जारी करता है. उदाहरण के लिए, अधिक खतरे को देखते हुए DGS ने एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि युद्ध क्षेत्र में जाने से मना करने वाले नाविकों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए.
कानून भले ही नाविकों को सुरक्षा देता हो, लेकिन समंदर की लहरों पर जिंदगी इतनी आसान नहीं होती. हकीकत में नाविक 'ना' क्यों नहीं कह पाते? इसके पीछे एक-दो नहीं, बल्कि कई बड़े कारण हैं. नीचे समझिए...
1. 'ब्लैकलिस्ट' होने का खौफ
मर्चेंट नेवी में ज्यादातर नौकरियां रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विस (RPSL) एजेंसियों के जरिए मिलती हैं. अगर कोई युवा अधिकारी या क्रू मेंबर युद्ध क्षेत्र में जाने से मना करता है, तो भले ही एजेंसी उस वक्त उसे घर भेज दे, लेकिन बाद में उसका नाम 'ब्लैकलिस्ट' कर दिया जाता है. अगली बार उसे किसी भी जहाज पर नौकरी मिलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.
2. ट्रेनिंग और एजेंट फीस का भारी कर्ज
मर्चेंट नेवी में आने के लिए युवाओं को मरीन अकादमियों में लाखों रुपये की फीस भरनी पड़ती है. कई युवा और उनके परिवार बैंक लोन या रिश्तेदारों से कर्ज लेकर यह पढ़ाई करते हैं. करियर की शुरुआत में ही नौकरी खोने का जोखिम उठाकर घर बैठना उनके लिए आर्थिक रूप से संभव नहीं होता.
3. आखिरी वक्त पर जानकारी मिलना
कई बार नाविकों को यह बताया ही नहीं जाता कि जहाज किस रास्ते से जाएगा. जब जहाज बंदरगाह छोड़कर समंदर के बीचों-बीच पहुंच जाता है, तब उन्हें खबर मिलती है कि उनका जहाज किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में एंट्री कर रहा है. उस वक्त जहाज छोड़कर उतरना नामुमकिन होता है.
4. 'फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस' की उलझन
दुनिया के 70% से ज्यादा कमर्शियल जहाज पनामा, लाइबेरिया या मार्शल आइलैंड्स जैसे छोटे देशों के झंडों के तहत रजिस्टर्ड होते हैं. जब कोई हादसा होता है, तो असली मालिक यूरोप का, जहाज का रजिस्ट्रेशन किसी अन्य देश का और पीड़ित नाविक भारत का होता है. इस कानूनी उलझन का फायदा उठाकर कई विदेशी कंपनियां सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर देती हैं.
ऊपर हमने भारतीय नाविकों के लिए कानून और उनके अधिकारों के बारे में जाना. अब यह भी समझना जरूरी है कि भारतीय नाविकों की लगातार होती मौतों और बढ़ते खतरों को देखते हुए अब कड़े कदम उठाए जा रहे हैं.
ई-माइग्रेट सिस्टम से ट्रैकिंग
भारत सरकार अब e-Migrate और Seafarer Portal के जरिए यह ट्रैक कर रही है कि कौन-सा भारतीय नाविक किस जहाज पर तैनात है और क्या उसके पास उचित इंश्योरेंस है.
लिखित सहमति जरूरी
रिक्रूटमेंट एजेंसियों के लिए यह अनिवार्य किया जा रहा है कि वे साइन-ऑन (जहाज पर चढ़ने) से पहले नाविक से लिखित में सहमति लें कि वह घोषित हाई-रिस्क एरिया में जाने के लिए तैयार है या नहीं.
लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी
जो एजेंसियां मना करने वाले नाविकों को ब्लैकलिस्ट करती हैं या बिना सुरक्षा के खतरनाक रास्तों पर भेजती हैं, उनके लाइसेंस रद्द करने के कड़े नियम बनाए जा रहे हैं.