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Explained: क्या युद्धग्रस्त क्षेत्र में जाने से मना कर सकते हैं भारतीय नाविक? कानून क्या कहता है और हकीकत कितनी अलग है?

why indian seafarers risk lives in conflict zones: भारतीय नाविक दुनिया के लगभग हर समुद्री व्यापारिक रास्ते पर काम कर रहे हैं, इसलिए दुनिया में कहीं भी युद्ध या तनाव भड़कता है, चाहे वह यूरोप हो, मिडिल ईस्ट हो या एशिया, भारतीय नाविक सीधे खतरे की जद में आ जाते हैं. कानून तो उन्हें युद्ध क्षेत्र में जाने से मना करने का पूरा हक देता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, जो उन्हें जोखिम उठाने पर मजबूर कर देती हैं. आइए, डिटेल में समझते हैं.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 28, 2026, 07:08 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:12 AM IST
Explained: क्या युद्धग्रस्त क्षेत्र में जाने से मना कर सकते हैं भारतीय नाविक? कानून क्या कहता है और हकीकत कितनी अलग है?
Image Credit: AI

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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