/हॉस्पिटल का कमरा होटल से महंगा क्यों? ZEE NEWS ने डॉक्टर से पूछा, मिला ये जवाब

ZEE NEWS लगातार प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी को लेकर आवाज उठाता आ रहा है. सबसे पहले 25 अप्रैल 2026 के हमने अपने प्राइम टाइम शो DNA में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और अब इस दिशा में सरकार ने भी कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अस्पतालों के मनमाने चार्ज को कंट्रोल करने के लिए सरकार को एक सुझाव दिया है और ये सुझाव आम लोगों के हक में है. सरकार के इस कदम से ZEE NEWS की मुहिम और ताकत मिली है.
संसदीय समिति ने किन-किन चार्ज पर लगाम लगाने के लिए क्या कहा है?
कमरे का किराया: आसपास के 3-स्टार होटलों के औसत किराए से ज्यादा न हो.
कमरे के किराए में: नर्सिंग, डॉक्टर, खाना, लॉन्ड्री और डिस्पोजेबल सामान शामिल हों.
दवाओं की कीमत: खरीद लागत/लैंडिंग कॉस्ट से अधिकतम 20% मार्जिन हो.
मेडिकल डिवाइस: लैंडिंग कॉस्ट और MRP का अंतर 20% तक सीमित हो.
इलाज का अनुमान: लंबे या जटिल इलाज से पहले कुल खर्च का बाध्यकारी अनुमान दिया जाए.
अनावश्यक जांच पर रोक: अस्पताल साक्ष्य-आधारित मानक उपचार दिशानिर्देशों का पालन करें.
इस संबंध में जी न्यूज की टीम दिल्ली के एक अस्पताल और उसके नजदीक मौजूद होटल में पहुंची. जब दोनों जगहों के रूम रेंट के बारे में पता किया गया तो कम से कम 2 से ढाई हजार रुपये तक का फर्क दिखाई दिया. हमने MAX हॉस्पिटल के उपाध्यक्ष कॉर्डियक साइंस डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा,'यकीनी तौर पर फीस अफॉर्डेबल होनी चाहिए. जैसे अगर आप होटल से या हवाई किराये से कंपेयर करें तो इनकी फ्लेक्सिब्लिटी रहती है.' उन्होंने आगे बताया,'आप देखिएगा कि पटना जाने के लिए कभी-कभी आपको 30000 किराया देना पड़ता है और इसी तरह होटलों में भी हैं, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि तुलना करनी चाहिए.'
|शहर
|अस्पताल का कमरा
|पास के होटल का कमरा
|अंतर
|दिल्ली
|₹6,500
|₹4,500
|₹2,000 ज्यादा
|अमृतसर
|₹7,000
|₹3,500
|₹3,500 ज्यादा
|पटना
|₹4,500
|₹4,000
|₹500 ज्यादा
|मुंबई
|₹12,500
|₹6,000
|₹6,500 ज्यादा
ZEE NEWS ने अमृतसर के एक प्राइवेट अस्पताल में जनरल वार्ड का किराया 4200 रुपये प्रतिदिन है, जबकि पास के थ्री-स्टार होटल का किराया इससे कम है. पटना में निजी अस्पताल का कमरा 4500 रुपये प्रतिदिन का है, जबकि बगल के होटल में कमरा 4000 रुपये में मिल रहा है. मुंबई में भी प्राइवेट अस्पताल और थ्री-स्टार होटल के कमरों के किराए में अंतर सामने आया. यानी कई मामलों में अस्पताल का कमरा होटल से भी महंगा पड़ रहा है.
#DNAमित्रों | लोगों को लूटने वाले अस्पतालों पर संसद की बात, संसद की सिफारिश से.. अस्पतालों की लूट रुकेगी?
हॉस्पिटल Vs थ्री स्टार होटल..कमरा किसका महंगा?#DNA #DNAWithRahulSinha #PrivateHospitals #HealthSystem #Hospitals@rahulsinhatv pic.twitter.com/PA1dY8jW2g
— Zee News (@ZeeNews) August 12, 2026