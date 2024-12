Analysis: महाराष्ट्र के 'त्रिमूर्ति' की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी! अजीत पवार आखिर इतना खुश क्यों थे?

Ajit Pawar: 23 को नवंबर को नतीजे आने के बाद आज यानी 5 दिसंबर को महाराष्ट्र में सरकार का गठन होने जा रहा है. देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे. शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के आजाद मैदान में होगा. इससे पहले उन्हें बुधवार को विधायक दल का नेता चुना गया था. इसके अलावा कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के साथ शाम को प्रेस कांफ्रेंस भी की थी. हालांकि इस प्रेस कांफ्रेंस के दौरान एक ऐसा लम्हा आया जब वहां मौजूद हर कोई ठहाके मारकर हंसने लगा था. हंसने की वजह पहले तो अजित पवार ने दी और फिर एकनाथ शिंदे ने भी कुछ ऐसा कह दिया कि कोई भी अपने आपको नहीं रोक पाया.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के लिए तस्वीर साफ होने के बाद हर किसी के मन में यह सवाल था कि क्या एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि शिवसेना प्रमुख ने कई संकेत दिए हैं कि वह भाजपा को मुख्यमंत्री पद सौंपने से खुश नहीं हैं. फडणवीस ने कहा कि उन्होंने पिछले ढाई साल से मुख्यमंत्री रहे शिंदे से कल शाम मुलाकात की और उन्हें नई सरकार में शामिल होने का दावत भी दी. जब प्रेस कांफ्रेंस में फडणवीस और पवार के बीच बैठे शिंदे से पूछा गया कि क्या वह उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? तो उन्होंने सवाल टालते हुए कहा,'शाम तक इंतजार करें.'

इसी बीच शिंदे के बाईं ओर बैठे अजित पवार ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा,'इनके बारे में नहीं पता लेकिन मैं कल शपथ ले रहा हूं.' पवार की इस बात पर वहां मौजूद लोगों जोर-जोर से हंसने लगे इसी बीच शिंदे ने भी चुटकी लेते हुए कहा,'अजित दादा को सुबह और शाम दोनों समय शपथ लेने का अनुभव है.' फिर पवार ने कहा,'तब तो थोड़े समय के लिए (उपमुख्यमंत्री) था. इस बार पांच साल तक रहूंगा.' साल 2014 से पहले कांग्रेस-राकांपा गठबंधन की 15 साल तक चली सरकार के दौरान भी अजित पवार दो बार उपमुख्यमंत्री रहे थे. हालांकि मुख्यमंत्री का पद हमेशा उनसे दूर रहा है.

Devendra Fadnavis wanted Ajit Pawar in jail, told him that he would arrest him and make him grind Chakki in Jail.

Eknath Shinde broke the party, took MLAs to the resort and made them rich.

Ajit Pawar betrayed Sharad Pawar, broke the party and became the Deputy CM.

They are… pic.twitter.com/d7xRBCWC73

