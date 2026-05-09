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इंडियन मैंगो का दीवाना क्यों है अमेरिका? आम के सामने विदेशी धड़ाधड़ कर रहे सरेंडर

Indian Mango revolution us alphonso kesar demand: अब बात भारत की एक ऐसे सॉफ्ट पावर के बारे में जिसके सामने सुपरपावर अमेरिका तक ने सरेंडर कर दिया है और भारत की ये सॉफ्ट पावर आम होकर भी बेहद खास है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 09, 2026, 03:57 AM IST
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Indian Mangoes in US: अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है. लेकिन इन दिनों ये सुपरपावर भारतीय आम के सामने सरेंडर कर चुका है. अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि अमेरिकी, भारत के आम के लिए बड़े बड़े स्टोर्स के सामने घंटों लाइन लगाकर खड़े हैं. लेकिन भारतीय आम का स्टॉक चंद मिनटों में ही खत्म हो जा रहा है. अमेरिका में ये मैंगो रिवोल्यूशन क्या है. अब हम आम भाषा में आपको समझाने वाले हैं. दरअसल वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक ताजा रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारतीय आमों, खासकर अल्फांसो यानी हापुस और केसर के पीछे अमेरिकी दीवाने हैं.

आम का स्टॉक आते ही चंद मिनटों में 'आउट ऑफ स्टॉक' का बोर्ड लग जाता है. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बिजली की तरह फैल गई, जिसमें बताया गया कि शाम 4 बजकर 56 पर स्टोर में आम की खेप पहुंची और 5 बजकर 16 मिनट तक पूरा का पूरा स्टोर खाली हो गया. सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, कि पास के स्टोर में भारतीय अल्फांसो आम आने की खबर मिलते ही लोग दफ्तर छोड़कर चले जा रहे हैं.

आप भी सोच रहे होंगे कि भारत में गर्मी के मौसम में जो आम हर तरफ दिखते हैं. वो अमेरिका में अमृत समान कैसे हो गए हैं. आपको ये जानना चाहिए कि अमेरिका में ये मैंगो रिवोल्यूशन आया कैसे.

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अमेरिकी बाजार में आमतौर पर मेक्सिको और दक्षिणी अमेरिका के आम बिकते थे. क्योंकि 1989 में अमेरिका ने भारतीय आम पर बैन लगा दिया था. लेकिन 2007 में जब ये बैन हटा और लोगों ने भारत के आम को चखा, तब वो इसके दीवाने हो गए. भारत की मिट्टी में पके आम की मिठास और मनमोहक खुशबू की दीवानगी ऐसी छाई कि हर साल अप्रैल से लेकर जुलाई के महीने तक अमेरिका में इंडियन मैंगो रिवोल्यूशन आता है.

ये अद्भुत है... 

अमेरिका में भारत के आम का ऐसा क्रेज है कि लोग आम ला रही फ्लाइट्स को ट्रैक करते हैं. बड़े-बड़े स्टोर आम के सीजन में 50 हजार से लेकर सवा लाख तक का मैंगो पास जारी करते हैं. मैंगो पास वाले लोगों को आम खरीदने का मौका पहले मिलता है. अमेरिका में भारतीय अल्फांसो और केसर आम की कीमत सुनकर भी आप चौंक जाएंगे. 10 आम के एक बॉक्स की कीमत 6 हजार रुपये है. यानी 600 रुपये प्रति आम.

भारत आम के मामले में बेहद खास देश है. भारत में सालाना 2.5 करोड़ टन आम का उत्पादन होता है. ये दुनिया के कुल आम उत्पादन का 50% है. 

सबसे महंगा आम

इसी के साथ-साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत जितना आम उगाता है. उसका 99% खुद खाता है. यानी सिर्फ 1 प्रतिशत हिस्सा ही विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है. एक भारतीय सालाना औसतन 15 किलो से ज्यादा आम खाता है. दुनिया में करीब 1500 प्रकार के आम होते हैं. जिनमें से 1000 किस्मों के आम अकेले भारत में पैदा होते हैं. ऐसे में अब आपको दुनिया के सबसे महंगे आम के बारे में भी जानना चाहिए. जापान में उगने वाला मियाजाकी आम बाजार में ढाई लाख रुपये प्रति किलो बिकता है. 

यानी, जिस आम को आम कहा जाता है। जिसे भारत में बहुत आम समझा जाता है. वो आम नहीं बल्कि बेहद खास है. 

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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