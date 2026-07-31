/भारत में खाद्य मिलावट क्यों है आम, कानून के बाद भी सख्ती में कहां रहती है कमी?

विजय सरदाना: भारत में खाद्य मिलावट केवल कानून की समस्या नहीं है. यह अर्थव्यवस्था, प्रशासन, निगरानी और जवाबदेही—चारों की संयुक्त विफलता का परिणाम है. सवाल यह नहीं है कि भारत में खाद्य सुरक्षा के कानून हैं या नहीं. कानून हैं. Food Safety and Standards Act, 2006 है और FSSAI भी है. फिर भी सवाल बना हुआ है
1. मिलावट में मुनाफा बहुत ज्यादा है
जब महंगे खाद्य पदार्थ में सस्ती सामग्री मिलाकर कीमत लगभग वही रखी जाती है, तो मिलावट करने वाले का मार्जिन तेजी से बढ़ जाता है. दूध, मसाले, खाद्य तेल, शहद, मिठाइयां, दालें और कई अन्य खाद्य पदार्थों में यही आर्थिक प्रोत्साहन काम करता है. मूल समस्या है: मिलावट से मुनाफा बड़ा + भ्रष्टाचार के कारण पकड़े जाने की संभावना कम = मिलावट का कारोबार आकर्षक.
2. बाजार बहुत बड़ा, निरीक्षण क्षमता सीमित
भारत में करोड़ों उपभोक्ता और लाखों खाद्य व्यवसाय हैं. लेकिन हर दुकान, निर्माता, होटल, रेस्तरां, गोदाम और सप्लाई चेन की लगातार जांच करना आसान नहीं है. सरकार जितने नमूने लेती है, वे पूरे बाजार का केवल एक छोटा हिस्सा होते हैं. मौके पर ही जांच करने के तरीकों की कमी, प्रक्रिया में कमियां और मिलावट की जांच करने की इच्छाशक्ति का अभाव, इसलिए किसी नमूने के खराब निकलने का मतलब यह नहीं कि उतने प्रतिशत पूरे बाजार में मिलावट है, लेकिन यह जरूर बताता है कि जो जांच हो रही है, उसमें समस्या मिल रही है.
3. Food Safety Officers और विशेषज्ञों की कमी
खाद्य सुरक्षा का कानून तभी प्रभावी होगा जब जमीन पर पर्याप्त अधिकारी हों. जरूरत है:
जन-स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए ईमानदार निरीक्षक + अधिक निरीक्षक + प्रशिक्षित अधिकारी + वैज्ञानिक + आधुनिक प्रयोगशालाएं.
अगर एक अधिकारी के पास बहुत बड़े क्षेत्र की जिम्मेदारी है, तो नियमित और प्रभावी निगरानी असंभव हो जाती है.
4. प्रयोगशाला क्षमता सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है
आज की मिलावट हमेशा आंखों से दिखाई नहीं देती. कई बार यह पता लगाने के लिए वैज्ञानिक परीक्षण जरूरी है कि
तेल में क्या मिलाया गया?
दूध में क्या मिलाया गया?
मसाले में कौन-सा रंग है?
शहद असली है या सिरप मिलाया गया है?
किसी उत्पाद में प्रतिबंधित पदार्थ तो नहीं है?
इसलिए Sample → Laboratory → Report → Action की पूरी श्रृंखला तेज और विश्वसनीय होनी चाहिए. यदि प्रयोगशाला रिपोर्ट आने में लंबा समय लगे, तो मिलावटी खाद्य पदार्थ तब तक हजारों लोगों तक पहुंच चुका हो सकता है.
5. असली समस्या है—पकड़े जाने की संभावना कम होना
यही सबसे बड़ा मुद्दा है. मान लीजिए किसी व्यापारी को मिलावट से ₹10 लाख अतिरिक्त लाभ होता है. अगर उसके पकड़े जाने की संभावना बहुत कम है और संभावित दंड उसके अतिरिक्त लाभ की तुलना में छोटा है, तो कानून का डर कमजोर पड़ जाता है. इसलिए भारत को केवल कड़ी सजा नहीं चाहिए. भारत को चाहिए: पकड़े जाने की निश्चितता. मिलावट करने वाले को यह महसूस होना चाहिए कि— “मैं बच नहीं सकता.”
6. कार्रवाई में देरी भी समस्या है
नमूना लिया गया. फिर जांच हुई. फिर रिपोर्ट आई. फिर कार्रवाई हुई. फिर adjudication या prosecution हुआ. फिर अपील हुई. और वर्षों बाद मामला खत्म हुआ. ऐसी व्यवस्था में दंड का deterrent effect कम हो जाता है. मिलावट के खिलाफ कार्रवाई जितनी तेज होगी, उसका प्रभाव उतना ही बड़ा होगा.
7. Supply Chain बहुत जटिल है
खाद्य पदार्थ कई हाथों से गुजरता है: किसान → व्यापारी → प्रोसेसर → थोक विक्रेता → वितरक → खुदरा विक्रेता → उपभोक्ता. अब सवाल है—मिलावट किसने की? यदि पूरी supply chain traceable नहीं है, तो जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जाता है. इसलिए भारत को food traceability को मजबूत करना होगा.
8. सस्ता बेचने का दबाव भी मिलावट बढ़ाता है
भारत एक बहुत बड़ा price-sensitive market है. अगर एक व्यापारी असली उत्पाद ₹100 में बेच रहा है और दूसरा मिलावट करके वही चीज ₹80 में बेच देता है, तो उपभोक्ता अक्सर सस्ता विकल्प चुन सकता है. इससे ईमानदार व्यवसाय पर भी दबाव पड़ता है. इसलिए खाद्य मिलावट केवल व्यापारी की नैतिकता का सवाल नहीं है. यह बाजार की संरचना और enforcement का भी सवाल है.
मेरे विचार में भारत को Food Integrity Mission शुरू करना चाहिए.
Risk-based testing : दूध, खाद्य तेल, मसाले, मिठाई, शहद और अन्य high-risk foods की ज्यादा जांच हो.
District-level surveillance : हर जिले के लिए वैज्ञानिक आधार पर न्यूनतम sampling target तय हो.
Rapid testing : जहां संभव हो, आधुनिक rapid screening technology का इस्तेमाल हो.
Full supply-chain traceability : मिलावट कहां हुई, यह पता लगाने की क्षमता विकसित हो.
Public enforcement dashboard : हर राज्य और जिले में सार्वजनिक रूप से बताया जाए: कितने नमूने लिए गए → कितने फेल हुए → कितने recall हुए → कितनी कार्रवाई हुई → कितना जुर्माना वसूला गया.
वास्तविक जवाबदेही : गंभीर मामलों में केवल कंपनी पर नहीं, बल्कि जिम्मेदार व्यक्तियों पर भी प्रभावी कार्रवाई हो.
Profit-linked punishment : जुर्माना इतना होना चाहिए कि मिलावट से कमाया गया लाभ ही खत्म हो जाए.
हम अक्सर पूछते हैं- “मिलावट करने वाले को सजा कितनी होगी?”
मेरा सवाल इससे पहले होना चाहिए: “मिलावट करने वाला पकड़ा कितनी जल्दी जाएगा?” क्योंकि अगर पकड़े जाने की संभावना बहुत कम है, तो कानून की कठोरता कागज पर रह जाती है. भारत को ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें मिलावट करने वाला यह न सोचे, “शायद मैं पकड़ा जाऊंगा.” बल्कि उसे पता हो, “मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरा माल जब्त होगा, उसे बाजार से वापस लिया जाएगा, मेरा मुनाफा जाएगा और गंभीर मामले में मेरी व्यक्तिगत जवाबदेही भी तय होगी.” यही वास्तविक deterrence है.
भारत में खाद्य मिलावट की समस्या कानूनों की कमी से ज्यादा enforcement की कमजोरी की समस्या है. हमें केवल नए कानून नहीं चाहिए. हमें चाहिए— बेहतर जांच, आधुनिक प्रयोगशालाएं, तेज कार्रवाई, supply-chain traceability, सार्वजनिक transparency और वास्तविक accountability. क्योंकि भोजन में मिलावट केवल उपभोक्ता के साथ धोखा नहीं है. यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में सरकार की जिम्मेदारी केवल नियम बनाने की नहीं, नियम लागू कराने की भी है.