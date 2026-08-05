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परिसीमन बिल को लेकर सरकार इतनी बेचैन क्यों है? 4 महीने पहले संसद में हुई थी हार, अब फिर लाने की है तैयारी

Controversy Over Delimitation Bill: परिसीमन बिल को लेकर सरकार इतनी गंभीर क्यों नजर आ रही है? इस मुद्दे पर 4 महीने पहले सरकार को संसद में हार झेलनी पड़ी थी. इसके बावजूद सरकार इसे फिर से संसद में लाने की तैयारी में है. आखिर इस जल्दबाजी के पीछे क्या वजहें हैं.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Aug 05, 2026, 11:56 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 01:08 AM IST
परिसीमन बिल को लेकर सरकार इतनी बेचैन क्यों है? 4 महीने पहले संसद में हुई थी हार, अब फिर लाने की है तैयारी

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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