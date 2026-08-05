/परिसीमन बिल को लेकर सरकार इतनी बेचैन क्यों है? 4 महीने पहले संसद में हुई थी हार, अब फिर लाने की है तैयारी

आज आपको ये भी जानना चाहिए कि सरकार के पास कितने सांसद कम हैं, जिसकी वजह से उसे विपक्ष से समर्थन मांगना पड़ रहा है. अप्रैल से अब तक संसद में इस बिल पर नंबर गेम में क्या बदलाव आया है. सत्ता पक्ष और विपक्ष की ताकत कितनी बढ़ी है या कम हुई है. संविधान संशोधन विधेयक होने की वजह से इस बिल के लिए दो-तिहाई समर्थन ज़रूरी है. लेकिन अप्रैल में जब विधेयक संसद में पेश किया गया था, तो सरकार बिल पास कराने के लिए जरूरी संख्या नहीं जुटा पाई थी.