/परिसीमन बिल को लेकर सरकार इतनी बेचैन क्यों है? 4 महीने पहले संसद में हुई थी हार, अब फिर लाने की है तैयारी

Why Controversy over Delimitation Bill? संसद के मानसून सत्र के तीसरे हफ़्ते में बुधवार को 40 मिनट की एक मुलाक़ात चर्चा में रही. इस मुलाक़ात के बाद ख़बर आ रही है कि संसद का मॉनसून सत्र 3 दिनों के लिए बढ़ाया जाएगा. इस मुलाकात के बाद वो परिसीमन बिल फिर से ट्रेंड करने लगा है. जिसको लेकर पिछले कुछ दिनों में चर्चा बंद हो गई थी, जो चार महीने पहले ही संसद में गिरा था.
ये मुलाकात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बीच हुई. संसद में चल रहे हंगामे और गतिरोध के बीच किरेन रिजिजू, राहुल गांधी के चैंबर में उनसे मिलने के लिए पहुंचे. यानी सरकार खुद चलकर राहुल गांधी के पास गई. इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थीं.
सूत्रों के मुताबिक़ बातचीत के दौरान सरकार की तरफ़ से कहा गया कि वो परिसीमन बिल इसी सत्र में लाना चाहती है. यानी इस बातचीत को आप राहुल गांधी और किरेन रिजिजू का परिसीमन संवाद भी कह सकते हैं. और इस संवाद के 40 मिनट की पूरी कहानी अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए ये जानना मुश्किल नहीं होगा कि परिसीमन बिल पर आगे क्या होगा? इसलिए पहले, सरकार और विपक्ष के परिसीमन संवाद को विस्तार से समझिए.
किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से मुलाक़ात के दौरान परिसीमन बिल को लेकर कांग्रेस का समर्थन मांगा. 40 मिनट के संवाद का अधिकतर हिस्सा परिसीमन पर ही केंद्रित रहा. सूत्रों के मुताबिक, सरकार चाहती है कि 13 अगस्त को समाप्त होने वाले मानसून सत्र को 3 दिनों के लिए बढ़ा दिया जाए. यानी 16, 17 और 18 अगस्त को भी संसद की कार्यवाही चलाई जाए. इस दौरान परिसीमन बिल को पास कराया जाए.
फिलहाल विपक्ष की ओर से इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है. सूत्रों की मानें तो राहुल गांधी ने बैठक के दौरान साफ़ शब्दों में कहा कि पहले छात्रों पर लाठी चार्ज को लेकर संसद में चर्चा हो और गृह मंत्री अपना बयान संसद में रखें. उसके बाद ही किसी मुद्दे पर सोचा जा सकता है. वैसे परिसीमन बिल को लेकर कांग्रेस ने अपना आधिकारिक रुख़ गुरुवार को बताने की बात कही है.
राहुल गांधी के साथ रिजिजू की ये बैठक थोड़ी हैरान करने वाली है. संसद के दोनों सदनों में मानसून सत्र की शुरुआत के समय से ही लगातार हंगामा हो रहा है. एंटी पेपर लीक जैसे कुछ विधेयकों को छोड़ दें तो हंगामे की वजह से कई अहम विधेयकों पर चर्चा तक नहीं हो पा रही है.
विपक्ष पहले छात्रों के प्रदर्शन को लेकर हंगामा कर रहा था. अब पिछले कुछ दिनों से गृह मंत्री अमित शाह के बयान और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहा है. आज भी संसद के भीतर और बाहर इन मुद्दों को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन जारी रहा. विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है कि जब तक उसकी ये दोनों मांगें नहीं मानी जाती, तब तक वो संसद की कार्यवाही नहीं चलने देगा.
#DNAमित्रों | परिसीमन बिल फिर आएगा.. इस बार कौन जीतेगा? संसद के 'परिसीमन सत्र' का 360 डिग्री विश्लेषण#DNA #DNAWithRahulSinha #BJP #Congress #RahulGandhi #DelimitationBill@rahulsinhatv pic.twitter.com/JWLKhRfIoh
— Zee News (@ZeeNews) August 5, 2026
दूसरी तरफ, बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस चर्चा से भागना चाहती है, इसलिए वो संसद नहीं चलने दे रही है. सत्ताधारी दल का दावा है कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है और सिर्फ हंगामा खड़ा कर रहा है.
सोचिए, संसद में घमासान छिड़ा हुआ है. इसकी वजह से संसद की कार्यवाही नहीं चल रही है. सरकार और विपक्ष के बीच संसद चलाने तक के लिए सहमति नहीं बन पा रही है. लेकिन इस हंगामे के बीच किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से मुलाक़ात कर परिसीमन बिल पर समर्थन मांगा है. इससे साफ़ है कि सरकार इस बिल को लेकर कितनी गंभीर है. इसके लिए सरकार के मंत्री ने राहुल गांधी से समर्थन मांगने और उनके पास जाने से भी परहेज़ नहीं किया.
आख़िर परिसीमन बिल को जल्द से जल्द क्यों पास कराना चाहती है सरकार? ये जानने से पहले आपको परिसीमन बिल को लेकर कांग्रेस के रुख़ के बारे में भी जानना चाहिए. जब कांग्रेस बिल को लेकर अपना आधिकारिक जवाब सरकार को भेजेगी तो उसका क्या जवाब हो सकता है.
जब से इस बिल की चर्चा शुरू हुई है, तब से कांग्रेस इसके विरोध में है. अप्रैल में बिल के ख़िलाफ़ वोट करके कांग्रेस ने इसे पास नहीं होने दिया. मानसून सत्र की शुरुआत से पहले भी कांग्रेस ने इसके विरोध का एलान किया था. उसने बिल के ख़िलाफ़ दूसरी विपक्षी पार्टियों को भी एकजुट किया था.
बिल के ख़िलाफ़ कांग्रेस की सबसे बड़ी दलील ये है कि इससे दक्षिणी राज्यों के साथ अन्याय होगा. जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होने से दक्षिणी राज्यों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा. विपक्ष की आशंकाओं को देखते हुए सरकार ने सभी राज्यों में 50% सीट बढ़ाने का भरोसा दिया था. इस भरोसे के आधार पर शरद पवार की पार्टी ने इसका समर्थन करने के संकेत भी दिए. लेकिन कांग्रेस इसके बाद भी नहीं मान रही है.
परिसीमन बिल को लेकर कांग्रेस का विरोध किस कदर है, इसके लिए आपको राहुल गांधी के एक बयान के बारे में जानना चाहिए. पिछले हफ़्ते तमिलनाडु दौरे में राहुल गांधी ने परिसीमन बिल का समर्थन करने वालों की तुलना गद्दार से की थी. राहुल गांधी ने ये बयान उस समय दिया, जब ये ख़बर आ रही है कि DMK परिसीमन बिल को लेकर नरम रुख़ अपना रही है.
सोचिए, राहुल गांधी बिल का समर्थन करने वालों को गद्दार कह रहे हैं. ऐसे में कांग्रेस का क्या रुख़ होगा, ये आसानी से समझा जा सकता है. यही वजह है कि कांग्रेस ने किरेन रिजिजू की कोशिशों को कन्फ्यूज़न पैदा करने वाला बताया है.
विपक्ष के इस रुख़ के बाद भी सरकार उससे समर्थन मांग रही है. उसे इस बात से परहेज़ नहीं है कि वो ख़ुद चल कर विपक्ष के नेता के पास जा रही है. अगर सरकार इसी सत्र में ये बिल पास कराना चाहती है तो आपको इसका कारण भी जानना चाहिए.
इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सरकार संसद में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करना चाहती है. महिला आरक्षण को लागू करना परिसीमन से जुड़ा हुआ है. अगर परिसीमन में देरी होती है तो 2029 तक महिला आरक्षण लागू नहीं हो पाएगा. संसद में एक-तिहाई महिलाओं के लिए 5 साल और इंतज़ार करना होगा.
एक और कारण ये भी है कि 2026 के बाद परिसीमन कराना एक कानूनी और संवैधानिक बाध्यता है. 84वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या को 2026 तक फ्रीज़ किया गया था. यानी इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता था. लेकिन इसके बाद परिसीमन होना आवश्यक है.
यही वजह है कि अप्रैल में परिसीमन बिल पर हार होने के बावजूद सरकार इसे दोबारा लाना चाहती है. इसके लिए वो अलग-अलग पार्टियों से बात कर रही है ताकि संसद में इसे पास कराया जा सके.
आज आपको ये भी जानना चाहिए कि सरकार के पास कितने सांसद कम हैं, जिसकी वजह से उसे विपक्ष से समर्थन मांगना पड़ रहा है. अप्रैल से अब तक संसद में इस बिल पर नंबर गेम में क्या बदलाव आया है. सत्ता पक्ष और विपक्ष की ताकत कितनी बढ़ी है या कम हुई है. संविधान संशोधन विधेयक होने की वजह से इस बिल के लिए दो-तिहाई समर्थन ज़रूरी है. लेकिन अप्रैल में जब विधेयक संसद में पेश किया गया था, तो सरकार बिल पास कराने के लिए जरूरी संख्या नहीं जुटा पाई थी.
उस समय लोकसभा में उपस्थित 528 सांसदों ने वोट डाले थे. इसके पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े. बिल पास कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत की ज़रूरत थी यानी 352 वोट चाहिए थे. इस तरह ये विधेयक 54 वोट से गिर गया.
लेकिन बंगाल चुनाव के बाद लोकसभा के समीकरण में काफी बदलाव आया है. अप्रैल से अगस्त आते-आते संसद के दोनों सदनों में नंबर गेम बदल चुका है. पिछले 4 महीनों के दौरान NDA जहां संसद में और मज़बूत हुआ है, वहीं विपक्ष के सांसद कम हुए हैं.
TMC से बग़ावत करने वाले 20 सांसद NDA के साथ आए हैं. इसके अलावा शिवसेना उद्धव गुट के 6 सांसदों का भी साथ NDA को मिला है. इस तरह NDA के पास अभी 324 सांसदों का समर्थन है. लेकिन दो-तिहाई बहुमत के लिए 360 सांसदों का समर्थन होना चाहिए. इस तरह NDA दो-तिहाई बहुमत से 36 सांसद दूर है.
यही वजह है कि सरकार विपक्षी पार्टियों से समर्थन मांग रही है. कांग्रेस के अलावा भी दूसरी विपक्षी पार्टियों से सरकार संपर्क में है. हाल के दिनों में 2 विपक्षी पार्टियों ने समर्थन के संकेत भी दिए हैं. शरद पवार की पार्टी और DMK की तरफ़ से कहा गया है कि अगर सभी राज्यों की लोकसभा सीटें 50% बढ़ाई जाती हैं तो वो बिल पर विचार करने के लिए तैयार है.
लोकसभा में शरद पवार की पार्टी के 8 सांसद हैं जबकि DMK के पास 22 सांसद हैं. इन दोनों पार्टियों का समर्थन मिला तो बिल के पक्ष में सांसदों की संख्या बढ़कर 354 हो जाएगी. यानी ज़रूरी बहुमत से सिर्फ़ 6 वोट दूर. राज्यसभा में भी कमोबेश यही समीकरण है. देखना होगा कि सरकार विपक्षी पार्टियों से अपनी बातचीत के ज़रिए इस दूरी को ख़त्म कर पाती है या नहीं.
वैसे नेता विपक्ष से मिलकर समर्थन मांगना एक अच्छी संसदीय परंपरा है. जो बिल देश के हित में हो, जिस क़ानून से संसद में महिलाओं की नुमाइंदगी बढ़ती हो, उस पर सर्वसम्मति बनानी चाहिए. अगर विपक्ष तैयार नहीं हो तब भी कोशिश करने में कोई दिक्क़त नहीं है.