अप्रैल में ही 42°C का कहर, क्या मई-जून में बेकाबू हो जाएंगे हालात? टूटने वाला है सवा लाख साल का ये महा-रिकॉर्ड!

Why is 2026 so hot? इस साल अप्रैल में ही 42°C का कहर लोगों को झेलना पड़ रहा है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मई-जून में हालात बेकाबू हो जाएंगे? क्या इस साल गर्मी को लेकर सवा लाख साल का रिकॉर्ड टूटने वाला है.
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Will this year break record for extreme heat? अप्रैल का महीना है लेकिन गर्मी मई और जून वाली है. जरा सोचिये, जब अप्रैल में गर्मी ऐसी है तो मई-जून में क्या होगा. हालात इतने बुरे हैं कि इस बार एक लाख 25 हजार साल यानी सवा लाख साल का रिकॉर्ड तोड़ सकती है. इसके बारे में आज आपको जानना चाहिए. लेकिन पहले आप अप्रैल की गर्मी को आंकड़ों के जरिए भी महसूस कीजिए.
आज देश की राजधानी दिल्ली का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहा. पिछले साल आज ही के दिन यानी 23 अप्रैल 2025 को दिल्ली का अधिकतम तापमान लगभग 38 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच था. यानी सिर्फ एक साल के अंदर तापमान सीधा 2 से 3 डिग्री बढ़ गया.
साल भर में इतना बड़ा बदलाव कोई मामूली बात नहीं है. ये एक बड़ी चेतावनी है. अगर हम पिछले पांच सालों में अप्रैल महीने के औसत तापमान के ट्रेंड का विश्लेषण करें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है. साल 2022 में अप्रैल का औसत अधिकतम तापमान 37 डिग्री, 2023 में 37.5, 2024 में 38 डिग्री और साल 2025 में 39 डिग्री सेल्सियस तापमान था. वहीं इस महीने का औसत अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस है.
ये आंकड़े स्थिति को बहुत हद तक साफ कर रहे हैं. अप्रैल के महीने को प्री-समर कहा जाता था. लेकिन तापमान पीक समर वाला है. पहली बार मध्यप्रदेश में रात के वक्त लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है. बसंत आमतौर पर 60 दिनों का होता था. लेकिन इस साल सिर्फ 10-20 दिनों में सिमट गया. ये हाल अभी है तो सोचिये जून जुलाई में क्या होगा, क्या आसमान से आग बरसेगी.
आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है. कई लोग इसका एक जवाब देते हैं जलवायु परिवर्तन. लेकिन क्या परिवर्तन हो रहा है. इसका असर कितना गंभीर है.आपको हम आसान भाषा में समझाने वाले हैं. इतनी भीषण गर्मी की एक वजह है, भारत के जमीनी इलाकों के ऊपर तैयार होता HEAT DOME. यानी आग का गुंबद, जो गर्मी को कैद तो कर रहा है लेकिन उसे निकलने नहीं दे रहा है.
भारत के मैदानी इलाकों के ऊपर एक हाई प्रेशर सिस्टम बन गया है. यानी एक अदृश्य ढक्कन तैयार हो गया है. जो गर्म हवा को कैद कर रहा है. आमतौर पर गर्म हवा हल्की होकर आसमान की तरफ उठती है और ठंडी होती है. लेकिन HEAT DOME का भारी दबाव गर्म हवा को वापस नीचे की तरफ धकेल रहा है.
हवा जब नीचे की तरफ दब रही है तो इसका तापमान और ज्यादा बढ़ रहा है. HEAT DOME का सबसे बुरा असर ये है कि ये बादलों को नहीं बनने दे रहा है. आसमान साफ रहता है. जिससे सूरज की किरणें सीधे जमीन पर पड़ रही है और तापमान बढ़ता जा रहा है. स्थिति ये है मैदानी इलाके किसी भट्ठी की तरह सुलग रहे हैं और इसकी ताप आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है.
महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन मानवता के सामने सबसे बड़े खतरों में से एक है. अगर हमने समय रहते कदम नहीं उठाए तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे. स्टीफन हॉकिंग का कथन सही साबित हो रहा है. जलवायु परिवर्तन विनाशकारी परिणाम दिखाने लगा है.
5 मार्च को केंद्रीय जल आयोग ने बताया है कि देश के 166 प्रमुख जलाशयों में कुल भंडारण क्षमता का मात्र 57 फीसदी था. यानी जलाशयों में करीब आधा पानी ही बचा है. दक्षिण भारत के शोलयार में मात्र 31% और वैगई में मात्र 38% पानी बचा है. नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 60 करोड़ लोगों को पानी के संकट का सामना करना पड़ सकता है. 2030 तक देश में पानी की मांग सप्लाई से दो गुना हो जाएगी यानी आधा हिंदुस्तान पीने के पानी के लिए तरस जाएगा.
जिस संकट को लेकर दशकों से चेतवनी दी जा रही थी. वो अब सामने खड़ा है. इस संकट को डिकोड करने के लिए आपको दो शब्दों को समझना होगा. ये शब्द हैं अल नीनो और ला नीना. अल नीनो एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसकी वजह से प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह गर्म हो जाती है. इस दौरान गर्म हवाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं. इससे गर्म पानी मध्य और पूर्वी प्रशांत इलाके में फैल जाता है. इसका असर ये होता है कि पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ती है.
वहीं ला-नीना के दौरान समंदर की गहराइयों से ठंडा पानी ऊपर आता है. इससे हवाओं में ठंडक बढ़ती है. ला-नीना के असर से बारिश होती है, मौसम ठंडा होता है. इसलिए ला नीना को दुनिया का प्राकृतिक ग्लोबल एयर कंडीशनर भी कहा जाता है.
इस साल प्रचंड गर्मी की आशंका इसलिए जताई जा रही क्योंकि ला नीना का असर अप्रैल यानी इसी महीने में समाप्त हो रहा है. इसके बाद भीषण अल नीनो की भविष्यवाणी की गई है. आमतौर पर मौसम में ये प्राकृतिक बदवाल 3 से 5 साल में होता है लेकिन इस बार सिर्फ 8 महीने में हो रहा है. यानी अल नीनो के प्रभाव से गर्मी बढ़ेगी और बारिश कम होगी.
अमेरिका के Climate Prediction Center के अनुसार, इस साल जून से अगस्त के बीच अल-नीनो की 62% संभावना है. सुपर अल-नीनो की संभावना 20 से 25 प्रतिशत है. कुल मिलाकर मजबूत अल-नीनो की 80 प्रतिशत संभावना है.
अगर आप ये सोच रहे हैं कि गर्मी बढ़ेगी तो बाहर कम निकलेंगे और कूलर, AC में बैठेंगे. लेकिन आपको यहां ये भी जानना चाहिए कि तापमान बढ़ने का असर गर्मी लगने से कहीं ज्यादा व्यापक होता है. भारत में 52 प्रतिशत कृषि भूमि सिंचाई पर निर्भर है. गर्मी से फसलों का क्रम बिगड़ेगा, उत्पादकता घटेगी और महंगाई बढ़ेगी. बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे. ये देश के कामगार, नौकरीपेशा लोगों की उत्पादकता भी घट जाएगी . इस तीसरे फैक्टर को आप आंकड़ो के जरिए समझिए.
Lancet Countdown India 2024 के मुताबिक 2023 में गर्मी से 18 हजार WORKING HOUR यानी श्रम घंटे नष्ट हुए. इससे भारत को 14,100 करोड़ का नुकसान हुआ. इतने पैसे से पूरे देश में AIIMS जैसे 200 से ज्यादा अस्पताल बनाए जा सकते थे.
हमारा यह विश्लेषण आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि सतर्क करने के लिए है. प्रकृति किसी से कोई रियायत नहीं बरतने वाली है. इसलिए, मई और जून की भीषण गर्मी के लिए खुद को अभी से तैयार कर लीजिए. लोगों के साथ साथ सरकार को भी तैयारी करनी होगी. ऐसे में आपको आने वाले दिनों ज्यादा गर्मी के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए.
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