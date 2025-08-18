एनडीए के वीपी पद के उम्‍मीदवार सीपी राधाकृष्‍णन को तमिलनाडु का मोदी क्‍यों कहा जाता है?
एनडीए के वीपी पद के उम्‍मीदवार सीपी राधाकृष्‍णन को तमिलनाडु का मोदी क्‍यों कहा जाता है?

CP Radhakrishnan: एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और वरिष्ठ बीजेपी नेता सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है. 40 साल से अधिक का राजनीतिक अनुभव रखने वाले राधाकृष्णन को समर्थक ‘तमिलनाडु का मोदी’ कहते हैं. वे सांसद, राज्यपाल, संगठनकर्ता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 18, 2025, 10:54 AM IST
एनडीए के वीपी पद के उम्‍मीदवार सीपी राधाकृष्‍णन को तमिलनाडु का मोदी क्‍यों कहा जाता है?

CP Radhakrishnan:  एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान कर दिया है. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि संसदीय बोर्ड की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी. फिलहाल वे महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और लंबे राजनीतिक व सामाजिक अनुभव की वजह से उन्हें इस अहम पद के लिए चुना गया है. खास बात यह है कि उनके समर्थक उन्हें ‘तमिलनाडु का मोदी’ कहकर बुलाते हैं. आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है, चलिए जानते हैं विस्तार से...

आरएसएस से शुरू हुआ सफर

20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुप्पुर में जन्मे सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम चन्द्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन है. उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत महज 16 साल की उम्र में आरएसएस से की थी. बाद में वे जनसंघ से भी जुड़े और फिर बीजेपी की राजनीति में सक्रिय हो गए. 1998 और 1999 में वे कोयंबटूर से दो बार लोकसभा सांसद चुने गए. हालांकि उन्हें तीन बार हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन संगठन और चुनावी राजनीति दोनों में उनकी पकड़ मजबूत बनी रही.

ये भी पढ़ें: राधाकृष्णन नाम के पीछे की कहानी, NDA के VP उम्मीदवार की मां ने किया बड़ा खुलासा; बताया क्यों रखा बेटे का ये खास नाम!
 

कई राज्यों में निभाई जिम्मेदारी

राधाकृष्णन का करियर चार दशक से भी लंबा है. वे महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना और पुदुचेरी के राज्यपाल रह चुके हैं. 2003 से 2006 तक वे तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे. पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए उन्होंने 19,000 किलोमीटर लंबी रथयात्रा निकाली थी, जिसमें नदियों के एकीकरण, आतंकवाद के खिलाफ मुहिम, समान नागरिक संहिता और नशा मुक्ति जैसे मुद्दे उठाए गए. उनके इसी आक्रामक और जनसंपर्क वाले अंदाज की तुलना पीएम मोदी से की जाती है.

सीपी राधाकृष्णन को क्यों कहा जाता है मोदी?

सीपी राधाकृष्णन को ‘तमिलनाडु का मोदी’ कहने के पीछे वजह उनका नेतृत्व और कार्यशैली है. उन्होंने हमेशा सख्त रुख अपनाते हुए जमीनी मुद्दों पर काम किया. चाहे आतंकवाद विरोध की लड़ाई हो या सामाजिक सुधार की पहल, वे हर जगह सक्रिय रहे. यही नहीं उनकी मां ने उनका नाम महान शिक्षाविद् और राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन से प्रेरित होकर रखा था, इस उम्मीद के साथ कि बेटा एक दिन बड़ा पद हासिल करेगा. समर्थक मानते हैं कि उनकी राजनीतिक यात्रा, संघर्ष और जुझारूपन उन्हें पीएम मोदी जैसा बनाता है.

ये भी पढ़ें:  उपराष्ट्रपति चुनाव में BJP ने चली ऐसी चाल, विपक्षी खेमे में पड़ जाएगी फूट? इस पार्टी के सामने सबसे बड़ी मुश्किल

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान

राधाकृष्णन सिर्फ घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं रहे. वे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित कर चुके हैं. अब तक वे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और चीन समेत कई देशों का दौरा कर चुके हैं. उनकी यह वैश्विक समझ और प्रशासनिक अनुभव उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार बनाती है. यही वजह है कि उन्हें सिर्फ तमिलनाडु का नेता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर का कद्दावर चेहरा माना जा रहा है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

