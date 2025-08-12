Indian Navy: समंदर में दमखम दिखाने उतरी भारतीय नौसेना तो PAK के होश हुए फाख्ता, 1971 दोहराए जाने का सता रहा डर
Indian Navy war exercise: ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय नौसेना पहली बार अरब सागर में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास कर रही है. सोमवार से शुरु हो 2 दिवसीय युद्धाभ्यास से ही पाकिस्तान की नींद उड़ गई है. उसे फिर से 1971 दोहराए जाने का डर सता रहा है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 12, 2025, 04:11 AM IST
Why is Pakistan afraid of Indian Navy's war exercise: पाकिस्तान ने भारतीय थल सेना की ताकत देखी. मुनीर के भगौड़ों ने भारतीय एयरफोर्स की मार झेली. अब जब भारतीय नौ सेना समंदर में अपने दमखम को धार देने उतरी है तो पाकिस्तानी दिग्गजों के होश फाख्ता हो रहे हैं. दरअसल भारतीय नौसेना ने सोमवार सुबह 4 बजे से अरब सागर में वॉर एक्सरसाइज़ की शुरूआत की. इंडियन नेवी की ये फायरिंग ड्रिल मंगलवार तक ही है. इतने भर से ही पाकिस्तान की हवाईयां उड़ी हुई हैं.

भारत-पाक की नेवी एक बार फिर आमने-सामने

इस अभ्यास के लिए जैसे ही भारतीय नौसेना ने नोटिस टू एयरमैन यानी NOTAM जारी किया. पाकिस्तान नौसेना ने भी उसी तारीख. उसी समय और उसी इलाके में अभ्यास का ऐलान कर दिया. दोनों देशों के नौसैनिक अभ्यास एक-दूसरे से सिर्फ 60 नॉटिकल मील यानि लगभग 111 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा है. 

इंडियन नेवी के सभी नेवल वॉरशिप अलर्ट पर

पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों की करतूत और ऑपरेशन सिंदूर शुरू होते ही भारतीय नौसेना लगातार अरब सागर में एक्टिव है.  ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 1 मई को इंडियन नेवी का जंगी जहाज INS-सूरत पहली बार सूरत के हजीरा पोर्ट पर तैनात किया गया था. साथ ही इंडियन नेवी ने अपने सभी वॉरशिप को अलर्ट पर रखा है. अरब सागर में एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस की गई थी. भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपने जंगी जहाजों से कई मिसाइलों का टेस्ट किया था. यह टेस्ट पूरी तरह सफल रहा और पाकिस्तान ने तभी इंडियन नेवी के एक्शन पर से रोना पीटना मचा रखा है.

INS विक्रांत से पाकिस्तान में दहशत का माहौल

इसके अलावा विक्रांत पाकिस्तान के लिए डर का दूसरा नाम है. हिंदुस्तान में तैयार INS विक्रांत को पहलगाम आंतकी हमले के बाद भारतीय नौसेना ने अरब सागर में करवर तट के पास तैनात किया है. इस युद्धपोत के स्ट्राइक ग्रुप में विमानवाहक पोत, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट,  एंटी सबमरीन वॉरशिप और कई अन्य सहायक जहाज शामिल हैं. 

पूरे पाकिस्तान को कर सकता है तबाह
 
INS विक्रांत का ये स्ट्राइक ग्रुप किसी भी समय पाकिस्तानी नौसेना के छक्के छुड़ा सकता है. कराची और ग्वादर बंदरगाह तक पूरे पाकिस्तान को तबाह कर सकता है. ये बात पाकिस्तानी भी अच्छी तरह जानते हैं.

यानी पाकिस्तान को अब सिर्फ डर नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान जमीन और हवा के बाद अब समंदर से हमले की बड़ी तैयारी कर रहा है. पाकिस्तान ये भी जानता है कि वो इंडियन नेवी की किसी भी वार को ना झेल सकता और ना पलटवार कर सकता है. यही वजह है कि भारत को गीदड़भभकी देने के लिए पाकिस्तानी भी अपने जहाजों का तेल फूंकने पर मजबूर है.

1971 की कड़वी याद भुलाए नहीं भूलती

बताते चलें कि वर्ष 1971 का युद्ध पाकिस्तान के लिए कड़वी याद के रूप में बसा हुआ है. इस युद्ध में भारतीय नौसेना ने उसे ऐसा जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था कि जिसे याद कर वह आज भी सिहर उठता है. इस युद्ध में इंडियन ने ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पायथन के नाम से 2 बड़े अभियान चलाए थे, जिसने पाकिस्तानी नौसेना की कमर तोड़कर रख दी थी. 

ऑपरेशन ट्राइडेंट: कराची पोर्ट पर हमला

वर्ष 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना ने 4-5 दिसंबर 1971 की रात को ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत कराची बंदरगाह पर हमला किया. इस हमले में मिसाइल बोट्स जैसे INS निर्घाट, INS निपट और INS वीर ने स्टिक्स मिसाइलों का उपयोग करके पाकिस्तानी नौसेना के जहाजों और तेल डिपो को नष्ट कर दिया था. इस औचक हमले में पाकिस्तानी नौसेना का डेस्ट्रॉयर PNS खैबर डूब गया था और उसमें सवार 200 से अधिक नाविक भी मारे गए थे.

उड़ा दिया था गोला बारूद वाला जहाज

इसके साथ ही पाकिस्तानी नौसेना का माइन स्वीपर जहाज PNS मुहाफिज भी नष्ट हो गया था. पाकिस्तान के लिए हथियार और गोला-बारूद ले जा रहा व्यापारी जहाज MV वीनस चैलेंजर भी भारतीय नौसेना के हमले में डूब गया था. कराची बंदरगाह के तेल भंडारण टैंकों में आग लग गई थी, जो 7 दिनों तक बुझाई नहीं जा सकी थी. इससे उसे भारी आर्थिक और रणनीतिक नुकसान हुआ.

ऑपरेशन पायथन: कराची पर दूसरा हमला

भारतीय नौसेना ने 8-9 दिसंबर 1971 को एक बार फिर कराची पर दूसरा हमला किया. इस ऑपरेशन में भी तेल डिपो और बंदरगाह सुविधाओं को निशाना बनाया गया, जिससे पाकिस्तान की नौसैनिक और आर्थिक क्षमता को और नुकसान पहुंचा. इसके साथ ही भारतीय नौसेना ने पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में ब्लॉकेड लगाकर पाकिस्तानी नौसेना की गतिविधियों को पूरी तरह से रोक दिया. पश्चिमी मोर्चे पर भी पाकिस्तान की समुद्री आपूर्ति लाइनों को बाधित किया गया, जिससे उनकी युद्ध क्षमता कमजोर हुई.

गाजी को समंदर में कर दिया था दफन

भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी जहाज INS राजपूत ने विशाखापत्तनम तट के पास पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS गाजी का काम तमाम कर उसे जलसमाधि दे दी थी. यह पनडुब्बी भारतीय विमानवाहक पोत INS विक्रांत को निशाना बनाने के लिए भेजी गई थी. लेकिन इंटेलिजेंस के जरिए इसकी सूचना मिलने पर भारतीय नौसेना ने जाल बिछाकर उसे विशाखापत्तनम तट के पास घेर लिया और फिर अचूक निशाना साधकर पाकिस्तान की दूर तक मार करने वाली उस इकलौती पनडुब्बी का काम तमाम कर दिया था.

;