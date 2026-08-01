/PM Modi क्यों जा रहे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश? 5 प्वॉइंट में जानिए पूरा प्लान...

PM Modi Andhra Pradesh Karnataka Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दौरे पर रहने वाले हैं. अपने इस एकदिवसीय दौरे में वह दोनों राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी और रोड कनेक्टिविटी से जुड़े करीब 18,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.
इस दौरे से पहले पीएम मोदी ने एक एक्स पोस्ट किया है, जिसमें लिखा, 'आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन होगा. यह एक आधुनिक और भविष्योन्मुखी एयरपोर्ट है, जो कनेक्टिविटी, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगा.'
पीएम मोदी सुबह 10:45 बजे दिल्ली से अमरावती पहुंचेंगे, जहां वो टर्मिनल भवन का इनॉगरेशन करेंगे. फिर विजयनगरम के भोगापुरम में जाकर 5,000 करोड़ रुपये की लागत से बने अल्लूरी सीताराम राजू एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे. आइए 5 प्वॉइंट में समझते हैं पीएम मोदी के इस एकदिवसीय दौरे को...
पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगापुरम में बने अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे. यह आधुनिक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट 5,000 करोड़ रुपये की लागत से बना है, जो हर साल 60 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम है. खास बात यह है कि इस टर्मिनल की डिजाइन पारंपरिक 'चुट्टिलू कॉटेज' से प्रेरित है.
क्लीन एनर्जी और बेहतर सड़क संपर्क को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की नींव रखेंगे और लोकार्पण करेंगे. इसमें कर्नूल और अनंतपुर के रिन्यूएबल एनर्जी जोन्स के लिए ₹9,900 करोड़ से अधिक के ट्रांसमिशन सिस्टम और NH-365BG पर फोर-लेन ग्रीनफील्ड हाईवे (₹1,880 करोड़) शामिल हैं.
पीएम मोदी 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' के तहत विशाखापत्तनम में ₹460 करोड़ की लागत से बनने वाले ASIP सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे. यह राज्य की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट होगी, जहां सालाना लगभग 9.6 करोड़ चिप्स तैयार होंगी. इससे टेक्नोलॉजी सेक्टर में स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे.
आंध्र प्रदेश के कार्यक्रमों के बाद पीएम मोदी दोपहर बाद कर्नाटक के मैसूरु पहुंचेंगे. यहां वे श्री रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक मैसूरु आगमन (1892) की स्मृति में बने 'स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र - विवेक स्मारक' का उद्घाटन करेंगे. 81,000 वर्ग फुट में बने इस केंद्र में 4-D एक्सपीरियंस सेंटर, 700 सीटों का एम्फीथिएटर और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं.
सुबह 10:45 बजे: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से अमरावती/भोगापुरम पहुंचेंगे.
सुबह 10:58 बजे: विजयनगरम जिले के भोगापुरम में लगभग ₹5,000 करोड़ रुपये की लागत से बने 'अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे' के टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे.
सुबह 11:00 से 11:30 बजे तक: प्रधानमंत्री एयरपोर्ट की आधुनिक सुविधाओं का जायजा लेंगे और निरीक्षण करेंगे.
सुबह 11:30 बजे: पीएम मोदी खुली गाड़ी में सवार होकर एयरपोर्ट से जनसभा स्थल के लिए रवाना होंगे. रास्ते में 13,500 से अधिक आदिवासी महिलाएं और छात्र पारंपरिक 'ढिमसा नृत्य' प्रस्तुत कर उनका स्वागत करेंगे. इसके बाद वो एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे.
दोपहर 03:30 बजे: पीएम मोदी मैसूरु (कर्नाटक) के श्री रामकृष्ण आश्रम पहुंचेंगे और 'स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र - विवेक स्मारक' का उद्घाटन करेंगे.