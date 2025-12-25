Advertisement
trendingNow13052589
Hindi Newsदेश25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?

25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?

Sushasan Diwas 2025: देशभर में हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, ये दिवस क्यों मनाया जाता है बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, जबकि बहुत से लोग अनजान होंगे. आइए जानते हैं सुशासन दिवस क्यों मनाया जाता है?

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 25, 2025, 08:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?

Atal Bihari Vajpayee: भारत में हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में विशेष महत्व रखता है, सुशासन के उच्च मानकों को स्थापित करने वाले राजनेता को यह दिन समर्पित है.अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था वे एक महान नेता, कवि और राजनेता थे, सुशासन दिवस की शुरुआत साल 2014 में हुई, जब पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को सम्मान देने और जनता में सरकार की जवाबदेही के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को चुना.

क्या है उद्देश्य?
सुशासन दिवस का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सरकार की जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करना और पारदर्शी, जवाबदेह प्रशासन को बढ़ावा देना है, पोखरण परमाणु परीक्षण, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना, सर्व शिक्षा अभियान और ग्रामीण विकास योजनाओं को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण सुधार किए, वाजपेयी सरकार ने आर्थिक सुधारों को गति दी और भारत को वैश्विक पटल पर मजबूत बनाया,

सुशासन रही शासन की पहचान
सुशासन उनके शासन की पहचान रही, इसलिए उनकी जयंती को इस दिवस के रूप में मनाया जाता है. सुशासन का मूल अर्थ है ऐसा शासन जो समाज के हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाए. सामान्य शासन में सिर्फ निर्णय लेना और उन्हें लागू करना शामिल होता है, लेकिन सुशासन इससे कहीं आगे जाता है. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, सुशासन की आठ विशेषताओं में शामिल है, जन-जन की सहभागिता यानी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करता है. सर्वसम्मति यानी सबकी राय से फैसले लेता है जवाबदेह यानी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पीएम मोदी ने की थी घोषणा
पारदर्शी यानी सब कुछ खुला और स्पष्ट रहता है, उत्तरदायी यानी समस्याओं का तुरंत समाधान होता है, प्रभावी और कुशल न्यायसंगत और समावेशी यानी सबके लिए बराबरी और शामिल करना, कानून का शासन का पूरी तरह पालन करता है, इस व्यापक ढांचे से सबसे कमजोर लोगों की आवाज भी सुनी जाती है और वर्तमान के साथ-साथ भविष्य की जरूरतों का भी ध्यान रखा जाता है. साल 2014 में मोदी सरकार ने 25 दिसंबर को सुशासन दिवस घोषित किया, यह दिन सरकार के लिए कार्य दिवस के रूप में रखा गया है, ताकि सुशासन के सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप में लागू किया जाए.

मनाया जाता है 'सुशासन सप्ताह' 
सरकार हर साल 19 से 25 दिसंबर तक 'सुशासन सप्ताह' भी मनाती है, यह सप्ताह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती (25 दिसंबर) पर समाप्त होता है. इसका मुख्य उद्देश्य पारदर्शी, प्रभावी और जवाबदेह शासन को बढ़ावा देना है. इस दौरान देश भर में जिला से गांव स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे सेमिनार, कार्यशालाएं और जन जागरूकता अभियान. इनके जरिए सरकार अपनी प्रतिबद्धता दिखाती है कि शासन लोगों के जीवन को वास्तव में बेहतर बनाए, सुशासन सप्ताह जनता और प्रशासन के बीच विश्वास मजबूत करता है. तीन बार प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को मजबूत लोकतंत्र और विकास की राह दिखाई उनकी कविताएं और भाषण आज भी प्रेरणा देते हैं. कार्यक्रमों में ई-गवर्नेंस, भ्रष्टाचार विरोधी उपाय और सतत विकास पर फोकस रहता है. (आईएएनएस)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Atal Bihari Vajpayee

Trending news

उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
BMC elections
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
CM Siddaramaiah
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धूं-धूंकर जली बस, 17 की मौत
Karnataka News
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धूं-धूंकर जली बस, 17 की मौत
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
Atal Sansmaran
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
kolkata News
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
Kuldeep Sengar Bail
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा
weather update
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा
'ऐसे काम से आहत होती है श्रद्धालुओं की आस्था', मूर्ति तोड़े जाने पर बोला भारत
National News
'ऐसे काम से आहत होती है श्रद्धालुओं की आस्था', मूर्ति तोड़े जाने पर बोला भारत
हत्या से कुछ घंटे पहले हमास चीफ से मिले थे नितिन गडकरी, मंत्री ने किया बड़ा खुलासा
Nitin Gadkari
हत्या से कुछ घंटे पहले हमास चीफ से मिले थे नितिन गडकरी, मंत्री ने किया बड़ा खुलासा
अरावली विवाद में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नई माइनिंग लीज पर लगाई रोक
Arawali Area
अरावली विवाद में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नई माइनिंग लीज पर लगाई रोक