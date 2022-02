किसी को मारने के लिए दिए गए कॉन्ट्रैक्ट को 'सुपारी' क्यों कहते हैं? बेहद रोचक है इसकी कहानी, जानें

नई दिल्ली: हम सभी ने हिन्दी फिल्मों में वो सीन तो कई बार देखा होगा, जब कोई बदमाश किसी की ‘सुपारी’ (Supari) लेता है. सुपारी लेने का मतलब होता है कि वो मर्डर करने के लिए पैसे चार्ज कर रहा है. अंडरवर्ल्ड या मुंबई की भाईगिरी में ‘सुपारी’ शब्द काफी फेमस है. ऐसे में लोगों के दिमाग में कई बार ये सवाल आता है कि आखिर ऐसे गलत कामों के लिए सुपारी शब्द का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है. आइए जानते हैं सुपारी शब्द का इतिहास और इसके पीछे की कहानी.

सुपारी का मतलब सिर्फ निगेटिव नहीं

दरअसल सुपारी शब्द का इस्तेमाल कई कामों में लिया जाता है. जैसे कहीं बात पक्की होने, टोकन मनी लेना हो तो उसे भी सुपारी लेना ही कहा जाता है. इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई पुलिस के रिटायर्ड ACP वसंद ढोबले बताते हैं, महाराष्ट्र में किसी भी मेहमान को आमंत्रित (Invite) करने के लिए पान और सुपारी का इस्तेमाल किया जाता है. इसके साथ ही किसी भी डील या कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी सुपारी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है.

मराठी भाषा से निकला 'सुपारी'

कोई भी डील पक्की होने पर मराठी में कहा जाता है, ‘कामची सुपारी आली आहे’. इसका मतलब है कि हमें काम का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है. इसलिए सुपारी शब्द अन्य कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फिल्मों में महाराष्ट्र की वजह से सुपारी का चलन ज्यादा है. फिल्मों में जब अंडरवर्ल्ड में सुपारी शब्द का इस्तेमाल दिखाया गया तो इसे मर्डर से जोड़ा जा रहा है,

रोचक है इसका इतिहास

एक मशहूर लेखक एस हुसैन जैदी ने अपनी किताब ‘Dongri to Dubai: Six Decades of the Mumbai Mafia’ में इस मुद्दे पर विस्तार से लिखा है. इसमें उन्होंने बताया है कि माहेमी ट्राइब के चीफ भीम की एक परंपरा की वजह से ये सुपारी शब्द चलन में आया है. किताब के अनुसार, जब भी भीम के सामने कोई मुश्किल टास्क होता था तो वो योद्धाओं की एक मीटिंग बुलाते थे और उसके बाद एक प्लेट में सुपारी या पान रखे जाते थे. इसके बाद जो भी कोई पान या सुपारी को उठा लेता था, उसे वो काम करना पड़ता था. इससे पता चलता है कि पान आदि देकर कॉन्ट्रैक्ट या डील की जाती थी. तबसे ही ये सुपारी की परंपरा लगातार चली आ रही है.

पुलिस भी करती है 'सुपारी' शब्द का इस्तेमाल!

आपको बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस तो आम भाषा में भी सुपारी शब्द का इस्तेमाल कर लेती है. ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें अंडरवर्ल्ड में किसी व्यक्ति को मारने के किसी को पैसे दिए गए और पैसे के बदले मर्डर करवाने के कॉन्ट्रैक्ट को सुपारी के रुप में ही जाना जाता है. हालांकि यह कोई आधिकारिक शब्द नहीं है.

