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Hindi Newsदेशअगर हिमालय ही सुरक्षित नहीं रहेगा, तो उसके नजारे देखने कौन आएगा? कभी थोड़ा रुककर सोचना…

अगर हिमालय ही सुरक्षित नहीं रहेगा, तो उसके नजारे देखने कौन आएगा? कभी थोड़ा रुककर सोचना…

Why Crisis of Nature Increasing: आज हम आधुनिक बनने की होड़ में प्रकृति से कितना दूर हो गए हैं, इसका अधिकतर लोगों को भान ही नहीं है. कभी आंख बंद कर सोचिए कि अगर हिमालय ही सुरक्षित नहीं रहेगा, तो उसके नजारे देखने कौन जाएगा? यह ऐसा सवाल है, जिसके बारे में हममें से अधिकतर लोग विचार तक नहीं करते.

 

Edited By:  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 15, 2026, 07:06 PM IST
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अगर हिमालय ही सुरक्षित नहीं रहेगा, तो उसके नजारे देखने कौन आएगा? कभी थोड़ा रुककर सोचना…

How to live in harmony with nature, डॉ मुकेश बोरा: आज की दुनिया में हम सब एक तेज दौड़ का हिस्सा हैं. आगे बढ़ने की दौड़, विकास की दौड़, आधुनिक बनने की दौड़. इस दौड़ में हम काफी दूर निकल आए हैं. तकनीक बदली है, जीवन की गति बदली है और सोचने का तरीका भी बदल गया है. लेकिन इस दौड़ में आगे बढ़ते हुए शायद हमें यह देखने का समय ही नहीं मिला कि पीछे क्या छूट गया है. हम आगे बढ़ते गए, लेकिन धीरे-धीरे हम अपनी जमीन, अपनी जड़ों और प्रकृति से थोड़ा दूर भी होते चले गए.

बदलाव प्रकृति का नियम है. समाज बदलता है, जीवन बदलता है, समय के साथ सोच भी बदलती है. लेकिन अगर बदलाव के दौरान हमारी मूल भावना ही बदल जाए, तो फिर केवल रूप नहीं बदलता, बल्कि चीजों का असली अर्थ भी धीरे-धीरे खत्म होने लगता है.

परसेप्शन की दीवार

आज हमारे सामने एक और बड़ी दीवार खड़ी हो गई है और वह है परसेप्शन की दीवार. हम चीजों को उनके असली रूप में कम और एक बने-बनाए नजरिये के साथ ज्यादा देखने लगे हैं. बाजार और आधुनिकता ने हमारे सोचने का तरीका इस तरह प्रभावित किया है कि हम कई बार वास्तविकता से ज्यादा उसकी बनाई हुई छवि को सच मान लेते हैं. यही परसेप्शन धीरे-धीरे हमें हमारी जड़ों और हमारी जमीन से दूर ले जा रहा है, क्योंकि वह वास्तविक नहीं है, वह केवल एक नजरिया है.

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कभी हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता आज कितना बचा है. हम ऐसे दौर में जी रहे हैं, जहां तकनीक की मदद से प्रकृति को बदलने की कोशिशें भी हो रही हैं. दुनिया में आज solar geoengineering जैसे विचारों पर प्रयोग और चर्चा हो रही है, जिनका उद्देश्य तकनीक के जरिए पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करना है.

यह विज्ञान की उपलब्धि हो सकती है, लेकिन यह एक सवाल भी खड़ा करता है कि क्या हम अपनी सुविधा के लिए प्रकृति को चुनौती देने के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं?

विकास और प्रकृति का संतुलन

विकास और पर्यावरण की बहस अब केवल विचारों की बहस नहीं रह गई है. यह धीरे-धीरे शक्ति और नियंत्रण की बहस बनती जा रही है. सड़कें बनेंगी, होटल बनेंगे, पर्यटन बढ़ेगा, यह सब विकास का हिस्सा है. लेकिन एक सीधा सा सवाल है जिसे हमें खुद से पूछना चाहिए.

अगर हिमालय ही सुरक्षित नहीं रहेगा, तो हिमालय का दृश्य देखने कौन आएगा? आज की पीढ़ी में पेड़, पौधे, फूल, खेती और बागवानी को लेकर गंभीर बातचीत बहुत कम दिखाई देती है. हम सोशल मीडिया पर fresh food और organic life की बात करते हैं, लेकिन जमीन और खेती से दूरी लगातार बढ़ती जा रही है.

आज शहरों में किचन गार्डन, रूफटॉप गार्डन और हाइड्रोपोनिक्स जैसे विचार नए प्रयोगों की तरह चर्चा में हैं. यह अच्छी बात है, लेकिन यह भी सोचने की बात है कि जिस देश की पहचान कृषि प्रधान समाज के रूप में रही है, वहां खेती आज एक नए प्रयोग की तरह क्यों दिखने लगी है.

प्रकृति से दूरी के संकेत

पहाड़, पेड़ और फूल आज हमारे जीवन का हिस्सा कम और रोमांटिक दृश्य ज्यादा बन गए हैं. हम उन्हें देखते हैं, उनके साथ तस्वीरें लेते हैं, उनके ऊपर reels बनाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं. लेकिन कभी यही चीज़ें हमारे जीवन की लय का हिस्सा हुआ करती थीं.

अगर हम अपने जीवन को देखें तो हम आर्थिक मामलों में बहुत सावधान रहते हैं. हम अपनी कमाई, खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं. लेकिन प्रकृति के साथ हमारा व्यवहार अलग है. हवा, पानी और धूप, इन सबका इस्तेमाल हम लगातार कर रहे हैं. इसके बावजूद, उनके साथ संतुलन बनाने की आदत हमने विकसित नहीं की.

इसका असर भी दिखने लगा है. भारत जैसे देश में जहां भरपूर धूप है, वहां Vitamin-D की कमी आम होती जा रही है. जंगलों और पहाड़ों वाले क्षेत्रों में भी हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है. जिस समाज की पहचान खेती से जुड़ी रही है, वहां भी मिलावटी भोजन की समस्या सामने आ रही है.

अचानक नहीं आया संकट

यह संकट अचानक नहीं आया है. कहीं न कहीं हमने ही इसे पैदा किया है. हम समाधान भी चाहते हैं, लेकिन कई बार बाजार और आधुनिकता का वही परसेप्शन हमारे रास्ते में आ जाता है. उसी वजह से हम समाधान के करीब पहुंचकर भी उससे दूर रह जाते हैं.

शायद इसलिए आज जरूरत है कि हम फिर से अपने मूल की ओर लौटने की कोशिश करें. अपनी जमीन, अपनी जड़ों और प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को फिर से समझें. कभी-कभी बस इतना ही करना होता है कि हम थोड़ा रुकें, थोड़ा सोचें और खुद से कुछ सवाल पूछें. क्या हम सच में आगे बढ़ रहे हैं या आगे बढ़ने की जल्दी में अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं?

कभी थोड़ा pause लेकर सोचना…

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About the Author
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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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