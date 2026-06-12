कांग्रेस को विलय में फायदा दिख रहा है. लेकिन सवाल है, जिन पार्टियों से विलय की अपील संजय राउत कर रहे हैं, क्या वो अब पहले की तरह मज़बूत हैं. क्या उनके पास पहले जैसा जन समर्थन है. क्या वो कांग्रेस को उस तरह सशक्त करेंगी, जैसा कुछ समय पहले कर सकती थीं. इसके लिए आपको महाराष्ट्र चुनाव के आंकड़े देखने चाहिए. महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में शरद पवार गुट का प्रदर्शन बेहतर रहा. शरद पवार गुट ने 8 सीटें जीतीं और अजित पवार गुट को केवल 1 सीट मिली. लेकिन 5 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो हालात पूरी तरह बदल गए. विधानसभा चुनाव में शरद पवार गुट को केवल 10 सीटों पर जीत मिली जबकि अजित पवार गुट ने 41 सीटों पर विजय हासिल की.