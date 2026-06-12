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DNA: क्षेत्रीय दलों की आपदा कैसे बना कांग्रेस के लिए अवसर? महाराष्ट्र में क्यों हो रही 'महामर्जर' की चर्चा; पढ़ें विश्लेषण

टीएमसी में पड़ी फूट के बीच महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई है. शरद पवार की पार्टी के कांग्रेस में विलय की चर्चा ने जोर पकड़ा है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 12, 2026, 11:18 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:18 PM IST
DNA: क्षेत्रीय दलों की आपदा कैसे बना कांग्रेस के लिए अवसर? महाराष्ट्र में क्यों हो रही 'महामर्जर' की चर्चा; पढ़ें विश्लेषण
Image Credit: AI

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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