DNA Hindi: सोशल मीडिया पर राजनीति से जुड़ा जो मुद्दा आज सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, वो है विलय. वैसे तो विलय पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस और टीएमसी के विलय की अटकलों से शुरू हुई थी, लेकिन आज विलय की चर्चा शरद पवार की पार्टी को लेकर है. जो शरद पवार 27 साल पहले सोनिया गांधी के विरोध की वजह से कांग्रेस से अलग हुए थे, अब उनकी पार्टी के कांग्रेस में विलय की चर्चा तेज़ हो गई है. इस चर्चा की शुरुआत शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के बयान से हुई. शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कांग्रेस से निकली पार्टियों को घर वापसी की सलाह दी तो सुप्रिया सुले ने इसका स्वागत किया.
कहा जाता है कि राजनीति में कोई स्थायी मित्र नहीं होता है और न ही कोई स्थायी शत्रु होता है. ये सब समय, स्थान और परिस्थिति पर निर्भर करता है. 28 साल पहले ममता बनर्जी के लिए ऐसी परिस्थति बनी कि वो कांग्रेस से अलग हो गईं. आज परिस्थिति कुछ और है तो विलय की अटकलें लगने लगीं. इसी तरह जो शरद पवार 1999 में सोनिया गांधी के विरोध में अलग हुए, उन्होंने बाद में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया और अब, जबकि उनकी पार्टी 2 हिस्सों में टूट चुकी है, तब कांग्रेस में विलय की ख़बरें तेज़ हैं.
ये दोनों पार्टियां एक समय में देश की राष्ट्रीय पार्टी रह चुकी हैं. लेकिन परिस्थितियां बदलने के साथ अब इनके विलय की ख़बरें आ रही हैं. इसका कारण भी आपको जानना चाहिए. TMC अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है. 15 साल की सत्ता जाने के 15 दिन के भीतर पार्टी के भीतर बाग़ी गुट हावी हो गया. वहीं NCP का शरद पवार गुट भी पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न गंवाने के बाद कमज़ोर हो चुका है. दोनों पार्टियों के लिए ये आपदा का समय है. लेकिन इस आपदा में कांग्रेस को अवसर दिख रहा है. यही वजह है कि कांग्रेस इस मौक़े को गंवाना नहीं चाहती.
कई राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस की कमज़ोरी का कारण विपक्षी पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस से अलग होकर बनी पार्टी रही है. मौजूदा समय में इसके सबसे बड़े उदाहरण महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश हैं. NCP, TMC और YSR कांग्रेस की वजह से इन राज्यों में कांग्रेस कमज़ोर हुई. ये तीनों बड़े राज्य हैं. इन्हें मिलाकर लोकसभा में कुल 115 सीटें हैं. अगर यहां की मज़बूत पार्टियां कांग्रेस के साथ जुड़ती हैं तो उसे इसमें फायदा दिख रहा है.
2024 के चुनाव में कांग्रेस मज़बूत होकर तो उभरी लेकिन इसके बावजूद सीटों के दहाई आंकड़े को पार नहीं कर पाई. अगर अपने-अपने राज्यों में मज़बूत पार्टियां उसके साथ जुड़ती हैं तो कांग्रेस को भी इसका फायदा होगा. कांग्रेस को उम्मीद है कि BJP के साथ सीधी लड़ाई उसके लिए लाभदायक साबित होगी. कांग्रेस का विस्तार होगा तो INDI गठबंधन में उसकी स्थिति भी मज़बूत होगी. यूपी और बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में समाजवादी पार्टी और RJD के साथ मोल-भाव की कांग्रेस की क्षमता में बढ़ोतरी होगी.
कांग्रेस को विलय में फायदा दिख रहा है. लेकिन सवाल है, जिन पार्टियों से विलय की अपील संजय राउत कर रहे हैं, क्या वो अब पहले की तरह मज़बूत हैं. क्या उनके पास पहले जैसा जन समर्थन है. क्या वो कांग्रेस को उस तरह सशक्त करेंगी, जैसा कुछ समय पहले कर सकती थीं. इसके लिए आपको महाराष्ट्र चुनाव के आंकड़े देखने चाहिए. महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में शरद पवार गुट का प्रदर्शन बेहतर रहा. शरद पवार गुट ने 8 सीटें जीतीं और अजित पवार गुट को केवल 1 सीट मिली. लेकिन 5 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो हालात पूरी तरह बदल गए. विधानसभा चुनाव में शरद पवार गुट को केवल 10 सीटों पर जीत मिली जबकि अजित पवार गुट ने 41 सीटों पर विजय हासिल की.
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— Zee News (@ZeeNews) June 12, 2026
यानी मौजूदा परिस्थितियों में महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार गुट उतना मज़बूत नहीं है. शायद यही वजह है कि पार्टी के कांग्रेस में विलय की चर्चाओं ने ज़ोर पकड़ा है. यही हाल तृणमूल कांग्रेस का भी है. लोकसभा चुनाव में जो पार्टी मजबूत साबित हुई वो विधानसभा चुनाव तक आते-आते काफ़ी कमज़ोर हो गई. जनता के बीच अलोकप्रिय साबित होने के साथ-साथ पार्टी के भीतर भी ममता बनर्जी की पकड़ काफी कमज़ोर हुई है.
TMC के 60 विधायक ममता बनर्जी से अलग हो चुके हैं. संसदीय दल में भी विभाजन का ख़तरा है. अभिषेक बनर्जी को लेकर ममता बनर्जी के क़रीबी सांसदों में भी नाराज़गी है. पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं. यानी मौजूदा हालात में TMC का हाल भी शरद पवार गुट जैसा ही है. यानी विलय से कांग्रेस को कितना लाभ मिलेगा, ये राजनीति के विशेषज्ञों के लिए भी विश्लेषण का विषय है.
वैसे अगर ये पार्टियां कांग्रेस के साथ विलय करती हैं तो संसद में कांग्रेस तुरंत दहाई आंकड़े से तिहाई आंकड़े में पहुंच जाएगी. देश की जिन पार्टियों के नाम में कांग्रेस लगा है, अगर उनके सभी लोकसभा सांसदों को जोड़ लिया जाए तो ये संख्या 140 तक पहुंच जाएगी. ये सभी पार्टियां कांग्रेस से ही निकली हुई हैं. चर्चा कांग्रेस में विलय की हो रही है लेकिन यहां आपको कांग्रेस में विभाजन का इतिहास भी जानना चाहिए.
स्वतंत्रता से पहले ही 3 बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था. स्वतंत्रता के बाद भी ये जारी रहा. इंदिरा गांधी के दौर में तो कांग्रेस में 2 बार बड़े पैमाने पर बंटवारा हुआ. कुल मिलाकर कांग्रेस से अलग होकर 60 से ज़्यादा पार्टियां बनीं. इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर में गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वी पी सिंह और चंद्रशेखर भी कभी कांग्रेस में रहे थे. 1997 में प्रधानमंत्री बने इंद्र कुमार गुजराल ने भी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की थी. ये नेता कांग्रेस से अलग होकर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे.
पी वी नरसिम्हा राव के समय में कांग्रेस तिवारी नाम की पार्टी बनी. फिर सोनिया गांधी के दौर में शरद पवार और ममता बनर्जी ने अलग पार्टी बनाई. 2011 में जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया. 2014 के बाद कांग्रेस में बहुत बड़े स्तर पर विभाजन तो नहीं हुआ, लेकिन नेताओं का कांग्रेस से पलायन होने लगा. शायद कुछ पार्टियों के कांग्रेस में विलय से ये स्थिति बदल जाए.