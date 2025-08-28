बाढ़ के समय क्यूसेक में क्यों बताया जाता है पानी, कितना होता है 1 क्यूसेक वाटर?

What is Cusec: क्या आप जानते हैं कि 2 लाख क्यूसेक पानी लीटर में कितना होगा? इससे जानने से पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि क्यूसेक का मतलब क्या होता है? आखिर बाढ़ के पानी को क्यूसेक में क्यों बताया जाता है. चलिए जानते हैं.
Trending Photos
Punjab Floods: पंजाब में बारिश का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. रावी, चिनाब और सतलुज नदियों में पानी खतरे के लेवल से ऊपर बह रहा है. खासकर जब रावी नदी में करीब 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तो तीनों नदियां उफान पर आ गईं और निचले इलाकों में भयावह बाढ़ आ गई. फिलहाल पंजाब के कई जिलों में राहत और बचाव अभियान जारी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि छोड़ा गया 2 लाख क्यूसेक पानी लीटर में कितना होगा? लेकिन इसके लिए सबसे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि क्यूसेक का मतलब क्या होता है?
जिस तरह से किलो (KG) वजन मापने के लिए, किलोमीटर दूरी मापने के लिए और मरला जमीन मापने के लिए इस्तेमाल होता है, वैसे ही नदियों या नहरों में बहने वाले पानी के प्रवाह को मापने के लिए क्यूसेक नाम की इकाई का इस्तेमाल किया जाता है. क्यूसेक का मतलब है क्यूबिक फीट प्रति सेकंड यानी हर सेकंड में कितना पानी बह रहा है. लेकिन ध्यान रहे कि क्यूसेक से सिर्फ पानी के बहाव की गति पता चलती है, न कि पानी की कुल मात्रा.
एक घन फुट में करीब 28.32 लीटर पानी होता है. इसका मतलब अगर किसी जगह से एक सेकंड में 28 लीटर या उससे ज्यादा पानी बहता है, तो वह 1 क्यूसेक कहलाएगा. लिहाजा जब कहा जाता है कि किसी जगह से 1,00,000 क्यूसेक पानी गुजरेगा, तो इसका मतलब है कि वहां एक सेकंड में 2,83,170 लीटर पानी बह रहा है.
इसी हिसाब से रावी नदी में 5,66,340 लीटर पानी छोड़ा गया है, जिससे पंजाब में भयावह बाढ़ आ गई है. बाढ़ के पानी ने कई बस्तियां और गांव डूब गए हैं और कुछ शहरों में पानी घुस गया है. लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं, जबकि कुछ जगहों पर जान-माल का नुकसान भी हुआ है. आने वाले दिनों में और भी नुकसान होने की संभावना है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.