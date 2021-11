क्या आपको पता है आखिर कुआं गोल ही क्यों होता है? जानिए इसके पीछे की साइंस

नई दिल्ली: क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि कुआं गोल ही क्यों होता है (Why Is Well Always In Round Shape)? कुआं चौकोर (Square), त्रिकोण (Triangle) या षट्कोण (Hexagon) आकार में क्यों नहीं होता है? इसके पीछे की वजह दिलचस्प है. दरअसल कुएं के गोल आकार के पीछे साइंस (Science Behind The Round Shape Of Well) है. आइए जानते हैं कि कुएं का आकार गोल ही क्यों होता है?

गोल कुआं होने की क्या है वजह?

बता दें कि जब हम कोई तरल (Liquid) पदार्थ स्टोर करते हैं तो वो वही आकार ले लेता है जिसमें वो स्टोर किया जाता है. तरल पदार्थ जब किसी बर्तन में रखा जाता है तो वो उसकी दीवारों पर प्रेशर डालता है. अगर कुआं चौकोर आकार में बनाया जाएगा तो उसके अंदर जमा पानी कुएं की दीवार के कोनों पर सबसे ज्यादा प्रेशर डालेगा. ऐसे में कुएं की उम्र कम हो जाएगी और कुएं के टूटकर गिरने का खतरा भी बना रहेगा. यही वजह है कि कुआं गोल आकार में बनाया जाता है. जिससे उसके अंदर के पानी का प्रेशर कुएं की दीवार पर हर जगह समान हो.

घर के ज्यादातर बर्तन भी होते हैं गोल

आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे घर में मौजूद ज्यादातर बर्तन जैसे- गिलास, कटोरी, प्लेट, बाल्टी और थाली भी गोल होती है. गौरतलब है कि हमारे आस-पास जितनी चीजें हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ साइंस जरूर होती है. गौरतलब है कि गोल कुएं काफी मजबूत होते हैं. हालांकि आपने चौकोर कुएं भी देखें होंगे लेकिन वो ज्यादा मजबूत नहीं होते हैं.

कुआं गोल होने के पीछे एक और वजह भी है. गोल कुएं की मिट्टी ज्यादा दिन तक नहीं धंसती है क्योंकि गोल कुएं की दीवार पर हर तरफ समान प्रेशर होता है.