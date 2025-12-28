Jammu Kashmir: बेटी समेत महबूबा मुफ्ती और कई नेता नजरबंद, नए साल से पहले अचानक कश्मीर ऐसा क्या हुआ?

Jammu Kashmir News: नए साल से पहले आखिर जम्मू-कश्मीर में ऐसा क्या होने वाला है कि वहां के तमाम बड़े नेताओं को उनके घरों में ही नजरबंद कर दिया गया है? ये सुनकर हर किसी के जेहन में एक सवाल पैदा होता है कि आखिर क्यों पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती सहित इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रूहुल्लाह सहित कई और कश्मीर के बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है. जम्मू-कश्मीर प्रशासन के इस कदम से वहां सन्नाटा पसर गया है. दरअसल देश में आरक्षण नीति को लेकर जारी विवाद के बीच प्रशासन ने रविवार को कश्मीर में ये सख्त कदम उठाए हैं. छात्रों और सियासी दलों के प्रस्तावित प्रोटेस्ट को देखते हुए श्रीनगर सहित कई शहरों के संवेदनशील इलाकों को सील कर दिया गया है.

प्रशासन ने सूबे में एहतियातन सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की है और कई प्रमुख सड़कों पर बैरिकेडिंग लगवा कर आवाजाही सीमित कर दी है. आज श्रीनगर में आरक्षण नीति को लेकर जम्मू कश्मीर के ये नेता छात्रों के साथ मिलकर प्रशासन और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले थे. ऐसे में प्रशासन ने सूबे में कानून-व्यवस्था ठीक से बनाए रखने के उद्देश्य से जम्मू-कश्मीर की कई सियासी हस्तियों को नजरबंद भी कर दिया. नजरबंद किए गए नेताओं में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रूहुल्लाह, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता वहीद-उर-रहमान और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी शामिल हैं. प्रशासन का कहना है कि ये कदम जम्मू-कश्मीर में संभावित अशांति को रोकने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं.

विपक्षी दलों और छात्रों ने प्रशासन की कार्रवाई की आलोचना की

वहीं नेताओं के नजरबंद किए जाने और हिरासत में लिए जाने को लेकर विपक्षी दलों और छात्र संगठनों ने प्रशासन की कार्रवाई की आलोचना की है. विपक्ष ने प्रशासन के इस एक्शन को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया है. उनका कहना है कि आरक्षण नीति में हालिया बदलावों को लेकर युवाओं और विभिन्न वर्गों में असंतोष है जिसे शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त करने से रोका जा रहा है. हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्थिति की समीक्षा के बाद आवश्यकतानुसार प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

आज सुबह किया गया नेताओं को नजरबंद

सामान्य श्रेणी या ओपन मेरिट के छात्रों ने आरक्षण नीति के बदलाव में हो रही देरी के विरोध में रविवार को श्रीनगर में धरने का ऐलान किया था. सूत्रों के अनुसार, नेशनल कांफ्रेंस के सांसद आगा रुहुल्लाह मेंहदी, वरिष्ठ पीडीपी नेता वहीद-उर-रहमान पारा और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को सुबह नजरबंद कर दिया गया. प्रशासन ने न केवल इन नेताओं की आवाजाही पर रोक लगायी बल्कि उनके घरों के बाहर अतिरिक्त पुलिस और अर्धसैनिक बल भी तैनात किये.

आज कश्मीर में होना था गलत आरक्षण कोटे को लेकर प्रदर्शन

कश्मीर में ओपन मेरिट कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने रविवार (28 दिसंबर, 2025) को श्रीनगर में 'गलत आरक्षण कोटे' को लेकर होने वाला धरना प्रदर्शन रद्द कर दिया. यह फैसला तब लिया गया जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद रुहुल्लाह, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के वहीद-उर-रहमान पारा और इल्तिजा मुफ्ती समेत कई राजनीतिक नेताओं को कथित तौर पर घर में नज़रबंद कर दिया गया और छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया गया. एसोसिएशन के प्रवक्ता ने कहा, 'आज (28 दिसंबर, 2025) गलत आरक्षण नीति पर होने वाला धरना-प्रदर्शन हमारी पहुंच से बाहर की परिस्थितियों के कारण रद्द कर दिया गया है. हम सभी स्टूडेंट्स से शांत रहने की अपील करते हैं. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित रूप से अपने हॉस्टल, लाइब्रेरी या घरों को लौट जाएं.' प्रवक्ता ने आगे कहा, 'किसी भी स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है. कोई खतरा या जोखिम नहीं है. कृपया शांत रहें और घबराएं नहीं.'

यह भी पढ़ेंः 'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी