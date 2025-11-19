DNA: हाफिज सईद से भी ज्यादा खतरनाक निकला अल फलाह यूनिवर्सिटी वाला जावेद, कट्टरपंथ के नाम पर यूं बनाया खौफनाक साम्राज्य

Al Falah University: जैसे हाफिज सईद के मदरसों में कट्टरपंथ की तालीम दी जाती है वैसे ही जवाद सिद्दीकी की अल फलाह यूनिवर्सिटी में कट्टरपंथ पर शोध होता था. जवाद सिद्दीकी ने चुन-चुन कर कट्टरपंथियों को अपनी इस आतंकी शोधशाला में नौकरी दी थी.
Trending Photos
Al Falah University Javed Siddiqui: आज बात होगी, उस शख्स की, जिसने जिसने इस्लाम के नाम पर चलाई जाने वाली यूनिवर्सिटी को टेरर यूनिवर्सिटी में बदल दिया. जो इस्लामिक निवेश के नाम पर हराम की फंडिंग लेता था और उस हराम के पैसे से उमर जैसा आत्मघाती आतंकी मजे से कबाब खाता था.
वह शख्स है अल-फलाह यूनिवर्सिटी का संस्थापक और चेयरमैन जावेद सिद्दीकी. ये उनलोगों में से एक है, जिसकी चर्चा दिल्ली धमाकों के बाद सबसे अधिक हो रही है. जो अपने कट्टर चरित्र को लेकर आज ट्रेंड भी कर रहा है. हम आपको बताएंगे कि किस तरह फलाह यूनिवर्सिटी चलाने वाला जावेद सिद्दीकी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा चलाने वाले हाफिज सईद से भी खतरनाक है.
कट्टरपंथ पर यूनिवर्सिटी में होता था शोध
जैसे हाफिज सईद के मदरसों में कट्टरपंथ की तालीम दी जाती है वैसे ही जावेद सिद्दीकी की अल फलाह यूनिवर्सिटी में कट्टरपंथ पर शोध होता था. जावेद सिद्दीकी ने चुन-चुन कर कट्टरपंथियों को अपनी इस आतंकी शोधशाला में नौकरी दी थी. इस यूनिवर्सिटी के जरिए जावेद सिद्दीकी भी हाफिज सईद की तरह दहशतगर्दों का खलीफा बनाना चाहता था. आज हम सिद्दीकी के हाफिज सईद वाले प्लान को डिकोड करेंगे. इस प्लान को समझने के लिए कुछ शब्दों को समझना जरूरी है. तो सबसे पहले उन की-वर्ड्स से आपको परिचित कराते हैं जो जावेद सिद्दीकी के शाब्दिक शातिरपने को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं.
इस्लामिक यूनिवर्सिटी यानी ऐसी यूनिवर्सिटी जो इस्लाम के सिद्धांतों पर चलती हो. जिस यूनिवर्सिटी का हर नियम कायदा इस्लाम के मुताबिक बनाया गया हो. जावेद सिद्दीकी अल-फलाह को इस्लामिक यूनिवर्सिटी बताता था.
#DNAWithRahulSinha | टेररिज्म में MBBS कराने वाली यूनिवर्सिटी 'हलाल'! 'हराम की फंडिंग' से..आतंकी कैसे कबाब खा रहे थे?
फलाह यूनिवर्सिटी का चीफ..हाफिज से खतरनाक है#DNA #DelhiBlast #RedFortBlast #AlFalahUniversity @RahulSinhaTV pic.twitter.com/Df5EiIedwT
— Zee News (@ZeeNews) November 19, 2025
हलाल पूंजी यानी ऐसा धन जो इस्लामिक नियम के मुताबिक कमाया गया हो. जो पैसा इस्लाम के मुताबिक जायज तरीके से कमाया गया हो. जावेद सिद्दीकी कट्टरपंथियों को बताता था कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी को खड़ा करने में खर्च किया गया हर पैसा हलाल है, और इस्लाम के उसूलों के मुताबिक ही कमाया गया है.
लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी हराम की फंडिंग से चल रही थी. इस्लाम में धार्मिक उसूल और गलत तरीके के कमाए गए पैसे को हराम यानी पाप की कमाई कहते हैं. जावेद सिद्दीकी ने जकात यानी इस्लाम में गरीबों की मदद के लिए दान में मिले पैसे भी अपनी कट्टरपंथी यूनिवर्सिटी खड़ी करने में खर्च कर दिए थे.
इस्लाम के नाम पर कट्टरपंथियों से लिया पैसा
उमर नबी जैसे सुसाइड बॉम्बर इसी यूनिवर्सिटी में तैयार हुए थे. इसी यूनिवर्सिटी में बैठकर कट्टरपंथी देशभर में आत्मघाती हमलावर तैयार कर रहे थे. इस पूरी साजिश को इस्लाम के आवरण में छिपाया गया था.
जावेद सिद्दीकी ने बेहद शातिराना तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी को इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तरह ब्रांड किया था. ये सोची समझी रणनीति थी. शातिर जावेद जानता था कि इस्लाम के नाम पर उसे कट्टरपंथियों से भरपूर पैसा मिलेगा. इसलिए उसने अपनी यूनिवर्सिटी के नाम में फलाह शब्द जोड़ा था
अल-फलाह इस्लाम का महत्वपूर्ण और विशेष शब्द है. इस्लाम में अल्लाह की रजा हासिल करना, जन्नत पाना और जहन्नुम से बचने को फलाह कहा गया है. कुरान में 40 से ज़्यादा जगह “फलाह” शब्द का जिक्र है.
फलाह जैसे पवित्र शब्द को अपनी यूनिवर्सिटी से जोड़कर जावेद सिद्दीकी ने इसे इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तौर पर प्रचारित किया. फिर इस्लामिक यूनिवर्सिटी के लिए कट्टरपंथियों से धन लिया.
धार्मिक भावनाओं का जावेद ने किया शोषण
कट्टरपंथियों के बीच अपनी साख को मजबूत करने के लिए उसने ये प्रोपेगेंडा किया कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में लगी एक-एक पाई हलाल की है. यानी यूनिवर्सिटी इस्लामिक सिद्धातों से कमाए गए जायज पैसों से खड़ी की गई है. इससे एक तरफ तो यूनिवर्सिटी की इस्लामिक छवि मजबूत हो रही थी. दूसरी तरफ वो आम मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं का शोषण कर उनसे दान मांग रहा था.
लेकिन ये शातिर जावेद सिद्दीकी का सबसे बड़ा धोखा था. उसकी यूनिवर्सिटी हलाल नहीं हराम के पैसों से चल रही थी. उसकी यूनिवर्सिटी नाजायज तरीके से कमाए गए, आम भारतीयों से ठगे गए पैसों से खड़ी की गई.
यानी अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बुनियाद ही पाप की कमाई पर पड़ी थी. हराम की फंडिंग के लिए जावेद सिद्दीकी ने इस्लाम के नाम पर धोखाधड़ी की और आम मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं का शोषण किया. ये काम शरिया बैकिंग सिस्टम के नाम पर किया गया. जावेद सिद्दीकी के फर्जीवाड़े को समझने के लिए शरिया बैंकिंग सिस्टम को समझना होगा. दरअसल इस्लाम के सिद्धांत के मुताबिकबिना मेहनत के कमाया गया पैसा हराम है. इसलिए इस्लाम में ब्याज को निषिद्ध यानी हराम बताया गया है. अत्यधिक जोखिम से कमाया गया पैसा भी हराम माना जाता है.
शराब, जुआ, तंबाकू जैसे कारोबार से कमाई भी हराम मानी जाती है. यहां तक की शेयर ट्रेडिंग से होनेवाली कमाई को भी इस्लामिक सिद्धांतों के मुताबिक हराम माना जाता है.
इस्लाम के इन्हीं सिद्धांतों का फायदा जावेद सिद्दीकी ने उठाया. जावेद ने भोले-भाले मुसलमानों को ठगने के लिए उन्हें अपनी कंपनी में निवेश पर कमाई में हिस्सेदारी का झांसा दिया. शरिया बैकिंग में निवेश पर मिले लाभ में हिस्सेदारी लेना हलाल है.
निवेशकों को कमाई से 30 से 40 प्रतिशत तक हिस्सा देने का झांसा दिया. ये काम अल फलाह इंवेस्टमेंट कंपनी के नाम से किया गया. जावेद सिद्दीकी ने अल फलाह इंवेस्टमेंट कंपनी साल 1992 में बनाई थी.
इसी इस्लामिक इंवेस्टमेंट के नाम पर की गई ठगी के पैसों से जावेद सिद्दीकी ने साल 1997 में अल-फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जिसे आगे जाकर उसने मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई.
#DNAWithRahulSinha : 'टेरर यूनिवर्सिटी' में 'इस्लामिक निवेश' ?
जवाद ने 'अल फलाह इंवेस्टमेंट कंपनी' के नाम पर ठगी की, 1992 में जवाद ने 'अल फलाह इंवेस्टमेंट कंपनी' बनाई थी, जवाद सिद्दीकी ने चिटफंड के नाम पर ठगी की थी, निवेशकों से 7.5 करोड़ से ज्यादा की ठगी का आरोप#DNA… pic.twitter.com/U4ELkijGFr
— Zee News (@ZeeNews) November 19, 2025
कोर्ट ने जावेद अहमद सिद्दीकी को निवेशकों से ठगी का दोषी माना था. जावेद पर निवेशकों से साढ़े सात करोड़ रुपए की ठगी का गुनाह साबित हुआ था. इस अपराध में उसे 36 महीने यानी तीन साल की सजा सुनाई गई थी. जावेद 37 महीने दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहा था. सोचिए, दिल्ली की तिहाड़ जेल में 3 साल से भी ज्यादा समय तक रहा था.
ठगी के इन्हीं पैसों से जावेद ने अपनी कथित इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाई. इसलिए कहा जा रहा है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी हलाल की नहीं, हराम के पैसों से खड़ी की गई थी.
यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ कोई मेडिकल रिसर्च
जावेद ने सिर्फ हराम यानी ठगी के पैसों से यूनिवर्सिटी नहीं खड़ी की. उसने इसे चलाने के लिए भी हराम का पैसा इस्तेमाल किया. एजेंसियों की जांच में ये तथ्य मिले हैं कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी को अरब देशों की संदिग्ध कंपनियों से करोडों रुपए का दान मिला. ये दान जावेद की यूनिवर्सिटी को मेडिकल रिसर्च के नाम पर मिला. लेकिन सच ये है कि यूनिवर्सिटी में मेडिकल रिसर्च हो ही नहीं रहा था. यानी जो फंडिंग हुई वो इस्लाम के सिद्धांतों के मुताबिक जायज नहीं थी. अब सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी में मेडिकल रिसर्च नहीं हो रहा था तो क्या हो रहा था. क्या ये पैसा आतंकी गतिविधियों के रिसर्च में खर्च हो रहा था?
जकात इस्लाम में एक बहुत पवित्र शब्द है. जकात को इस्लाम का तीसरा सबसे अहम फर्ज बताया गया है. सरल शब्दों में जकात वो धन है जो एक मुसलमान गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों की मदद के लिए दान देता है.
इस्लामिक यूनिवर्सिटी का झांसा देनेवाले जावेद सिद्दीकी ने जकात में भी ठगी की. जांच में ये तथ्य भी सामने आए हैं कि उसने कई कट्टरपंथियों से इस्लामिक यूनिवर्सिटी के नाम पर जकात का पैसा भी लिया. यानी उसे गरीब मुसलमानों को पढ़ाने का दिखावा और दावा किया.
दिखावे के लिए जावेद सिद्दीकी पहले एडमिशन लेनेवाले 10 छात्रों को 100 प्रतिशत स्कॉलरशिप और 1 लाख रुपए महीना की छात्रवृति देने का दावा करता था. ये जकात के नाम पर उसका दिखावा और छलावा था. ये पैसा वो आम मुस्लिम छात्रों को नहीं, अपने गुर्गे कट्टरपंथियों को देता था.
अपनाया हाफिज सईद वाला मॉडल
यानी गरीब मुसलमानों का हक मारकर वो पैसा आतंक की यूनिवर्सिटी में लगा रहा था. यही जावेद का हाफिज सईद वाला मॉडल था.
लश्कर का सरगना हाफिज सईद जमात-उद-दावा के जरिए इस्लामिक शिक्षण संस्थाएं चलाने का दिखावा करता है. जावेद सिद्दीकी भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी को इस्लामिक यूनिवर्सिटी बताता था.
हाफिज सईद के मदरसों और इस्लामिक शिक्षण संस्थाओं में मजहबी कट्टरपंथ की ट्रेनिंग दी जाती है. अल-फलाह यूनिवर्सिटी में भी सक्रिय कट्टरपंथी महजबी कट्टरपंथ की ट्रेनिंग दे रहे थे.
हाफिज सईद की आतंकी नर्सरी को अरब देशों से पैसा दान में मिलता है. जावेद सिद्दीकी के अल-फलाह ट्रस्ट को भी अरब देशों से फंड मिलता था. हाफिज अपने मदरसों के लिए जकात के नाम पर पैसा जुटाता है. वो मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं का शोषण कर उनसे जकात के नाम पर कट्टरपंथी शिक्षण संस्थाओं के लिए दान लेता है. यही मॉडल जावेद सिद्दीकी भी अपना रहा था..उसने भी जकात के पैसों का निवेश अपनी यूनिवर्सिटी में कराया था.
बेशक जावेद सिद्दीकी का हाफिज सईद जैसे जहरीला भाषण देते हुए कोई वीडियो सामने नहीं आया है. आपने जावेद के मुंह से हाफिज की तरह जहरीली तकरीरें नहीं सुनी होंगी. लेकिन काम वो वही कर रहा था जो हाफिज सईद मुरिदके में बैठकर करता है. समझिए हर आतंकी बंदूक लेकर खून बहाने सड़क पर नहीं निलकता.
कट्टरपंथ के सहारे जुटाए संसाधन
हाफिज सईद भी स्वयं बम लेकर विस्फोट करने नहीं जाता. वो ऐसे कट्टरपंथी बनाता है जो धमाका करते हैं. जावेद सॉफिस्टिकेटेड है. उसे वैचारिक आतंकी कह सकते हैं, उसने कट्टरपंथ के प्रसार के लिए संसाधन जुटाया, कट्टरपंथियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बनाई. हर वो सुविधा जुटाई जिससे कट्टरपंथ की जहरीली विचारधारा का प्रसार हो.
जावेद की आतंकी प्रयोगशाला कितनी खतरनाक थी उसे ऐसे समझ सकते हैं कि इसी कट्टरपंथी प्रयोगशाला का प्रोडक्ट दिल्ली में लाल किले के सामने धमाका करनेवाला उमर नबी था. इसलिए हम कह रहे हैं कि जावेद हाफिज से ज्यादा खतरनाक है. ये देश के लिए खतरनाक ट्रेंड है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.