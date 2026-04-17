आगे चल रहे थे जेपी नड्डा, अचानक रुके और कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का हाथ क्यों थाम लिया?

संसद के भीतर आज भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को सहारा दिया, तो तस्वीर वायरल हो गई. वह उनका हाथ थामे एक-एक सीढ़ी उतर रहे थे.
Trending Photos
संसद के भीतर और बाहर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भले एक-दूसरे पर जुबानी हमले करते हों, लेकिन आज राज्यसभा में एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली. मौका था हरिवंश नारायण सिंह के लगातार तीसरी बार राज्यसभा का निर्विरोध उपसभापति चुने जाने का. परंपरा के तहत सदन के नेता और विपक्ष के नेता उनके साथ सीट तक जाते हैं. नड्डा अपनी सीट से उठकर आगे आ गए थे, 83 साल के खरगे धीरे-धीरे चल रहे थे. आगे सीढ़ियां थीं. नड्डा आगे निकल गए थे लेकिन जब उन्हें लगा कि खरगे को सहारे की जरूरत है, तो वह रुके और कांग्रेस अध्यक्ष का हाथ थाम लिया.
सीढ़ी से उतरने के बाद खरगे ने हाथ पीछे बांधे और नड्डा के साथ हरिवंश की सीट तक गए. सभी सदस्यों ने खड़े होकर हरिवंश का स्वागत किया. कुछ लोगों ने मेज भी थपथपाई. यह तस्वीर खास इसलिए भी बन जाती है क्योंकि अक्सर सदन में नड्डा कांग्रेस अध्यक्ष पर हमलावर रहते हैं. दोनों में कई बार नोकझोंक भी हो चुकी है. हालांकि, आज मौका आया तो भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ने कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष को सहारा दिया.
उधर, पीएम नरेंद्र मोदी ने हरिवंश की प्रशंसा करते हुए कई दिलचस्प बातें बताईं. उन्होंने नए सांसदों को उनके अनुभव से सीखने का आह्वान किया. सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी नेताओं ने उनकी तारीफ की. प्रधानमंत्री ने कहा, 'हरिवंश जी का जन्म जेपी के गांव में हुआ और सहज रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि के कारण वह अपने गांव के विकास के लिए विद्यार्थी काल से भी कुछ न कुछ करते. उनकी शिक्षा-दीक्षा काशी में हुई.'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "मैं हरिवंश जी को बधाई देता हूं। राज्य सभा उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्वाचित होना अपने आप में इस सदन का आपके प्रति गहरा विश्वास है। सबको साथ लेकर चलने का आपका जो प्रयास रहा है उसको एक प्रकार से सदन ने आज मोहर लगा दी है। ये एक सहज… pic.twitter.com/S5RC0O90V2
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 17, 2026
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 17 अप्रैल है और 17 अप्रैल, 1927 हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर जी की जन्म जयंती भी है और विशेषता ये भी है कि आज 17 अप्रैल को आप जब तीसरी बार इस दायित्व को संभालने जा रहे हैं, चन्द्रशेखर जी के साथ आपका जुड़ाव, उनके प्रति आपका लगाव रहा और एक प्रकार से आप उनके सहयात्री रहे, उनके पूरे कार्यकाल में, ये अपने आप में एक बड़ा सुयोग है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.