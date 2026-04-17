Advertisement
trendingNow13182249
Hindi Newsदेशआगे चल रहे थे जेपी नड्डा, अचानक रुके और कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का हाथ क्यों थाम लिया?

आगे चल रहे थे जेपी नड्डा, अचानक रुके और कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का हाथ क्यों थाम लिया?

संसद के भीतर आज भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को सहारा दिया, तो तस्वीर वायरल हो गई. वह उनका हाथ थामे एक-एक सीढ़ी उतर रहे थे. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 17, 2026, 03:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राज्यसभा में खरगे का हाथ पकड़े नड्डा.
राज्यसभा में खरगे का हाथ पकड़े नड्डा.

संसद के भीतर और बाहर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भले एक-दूसरे पर जुबानी हमले करते हों, लेकिन आज राज्यसभा में एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली. मौका था हरिवंश नारायण सिंह के लगातार तीसरी बार राज्यसभा का निर्विरोध उपसभापति चुने जाने का. परंपरा के तहत सदन के नेता और विपक्ष के नेता उनके साथ सीट तक जाते हैं. नड्डा अपनी सीट से उठकर आगे आ गए थे, 83 साल के खरगे धीरे-धीरे चल रहे थे. आगे सीढ़ियां थीं. नड्डा आगे निकल गए थे लेकिन जब उन्हें लगा कि खरगे को सहारे की जरूरत है, तो वह रुके और कांग्रेस अध्यक्ष का हाथ थाम लिया. 

सीढ़ी से उतरने के बाद खरगे ने हाथ पीछे बांधे और नड्डा के साथ हरिवंश की सीट तक गए. सभी सदस्यों ने खड़े होकर हरिवंश का स्वागत किया. कुछ लोगों ने मेज भी थपथपाई. यह तस्वीर खास इसलिए भी बन जाती है क्योंकि अक्सर सदन में नड्डा कांग्रेस अध्यक्ष पर हमलावर रहते हैं. दोनों में कई बार नोकझोंक भी हो चुकी है. हालांकि, आज मौका आया तो भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ने कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष को सहारा दिया. 

प्रधानमंत्री ने की हरिवंश की तारीफ

उधर, पीएम नरेंद्र मोदी ने हरिवंश की प्रशंसा करते हुए कई दिलचस्प बातें बताईं. उन्होंने नए सांसदों को उनके अनुभव से सीखने का आह्वान किया. सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी नेताओं ने उनकी तारीफ की. प्रधानमंत्री ने कहा, 'हरिवंश जी का जन्म जेपी के गांव में हुआ और सहज रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि के कारण वह अपने गांव के विकास के लिए विद्यार्थी काल से भी कुछ न कुछ करते. उनकी शिक्षा-दीक्षा काशी में हुई.' 

Add Zee News as a Preferred Source

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 17 अप्रैल है और 17 अप्रैल, 1927 हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर जी की जन्म जयंती भी है और विशेषता ये भी है कि आज 17 अप्रैल को आप जब तीसरी बार इस दायित्व को संभालने जा रहे हैं, चन्द्रशेखर जी के साथ आपका जुड़ाव, उनके प्रति आपका लगाव रहा और एक प्रकार से आप उनके सहयात्री रहे, उनके पूरे कार्यकाल में, ये अपने आप में एक बड़ा सुयोग है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

Rajya Sabha news

Trending news

आसनसोल-रानीगंज कोल स्कैम: 1340 करोड़ का नुकसान, ED ने 159 करोड़ की संपत्ति जब्त की
CBI
आसनसोल-रानीगंज कोल स्कैम: 1340 करोड़ का नुकसान, ED ने 159 करोड़ की संपत्ति जब्त की
आगे चल रहे थे जेपी नड्डा, अचानक रुके और कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का हाथ क्यों थाम लिया?
Rajya Sabha news
आगे चल रहे थे जेपी नड्डा, अचानक रुके और कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का हाथ क्यों थाम लिया?
सोच-विचार करके लें निर्णय...नारी शक्ति वंदन विधेयक पर वोटिंग से पहले PM मोदी की अपील
Nari Shakti Vandan Bill
सोच-विचार करके लें निर्णय...नारी शक्ति वंदन विधेयक पर वोटिंग से पहले PM मोदी की अपील
जनगणना-परिसीमन के बाद ही लागू होगा कानून, लेकिन 2029 और 2034 के बीच फंसा ये पेच
Census
जनगणना-परिसीमन के बाद ही लागू होगा कानून, लेकिन 2029 और 2034 के बीच फंसा ये पेच
पवन खेड़ा को SC से नहीं मिली राहत, जमानत के लिए असम की कोर्ट जाने को कहा
Pawan Khera
पवन खेड़ा को SC से नहीं मिली राहत, जमानत के लिए असम की कोर्ट जाने को कहा
कट-मनी का खेल क्या है? पश्चिम बंगाल के हर चुनाव में क्यों घिर जाती हैं ममता बनर्जी
West Bengal Assembly Election 2026
कट-मनी का खेल क्या है? पश्चिम बंगाल के हर चुनाव में क्यों घिर जाती हैं ममता बनर्जी
UCC पर बोले चीफ जस्टिस सूर्यकांत, कहा-‘संविधान का लक्ष्य, इसका धर्म से कोई...
Uniform Civil Code
UCC पर बोले चीफ जस्टिस सूर्यकांत, कहा-‘संविधान का लक्ष्य, इसका धर्म से कोई...
एक का फोन स्विच ऑफ, दूसरे का हॅास्टल में छूटा...डिनर से पहले दो छात्रों की हुई मौत
nagpur News
एक का फोन स्विच ऑफ, दूसरे का हॅास्टल में छूटा...डिनर से पहले दो छात्रों की हुई मौत
नमाज पढ़ाने से लेकर नॉन-वेज खाने तक... धर्मांतरण केस में पीड़ित ने सुनाई आपबीती
Nashik Conversion Case
नमाज पढ़ाने से लेकर नॉन-वेज खाने तक... धर्मांतरण केस में पीड़ित ने सुनाई आपबीती
बंगाल में चुनाव से पहले ‘मनी ट्रेल’ पर वार! कोलकाता में रेड, सिलीगुड़ी में कैश बरामद
West Bengal
बंगाल में चुनाव से पहले ‘मनी ट्रेल’ पर वार! कोलकाता में रेड, सिलीगुड़ी में कैश बरामद