NEET पेपर लीक समेत अन्‍य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे जंतर-मंतर प्रदर्शनकारियों से सरकार की तरफ से केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री जेपी नड्डा ही क्‍यों मिले? दरअसल इसके पीछे ये तर्क दिया जा रहा है कि NEET परीक्षा का आयोजन स्वायत्त संस्था 'नेशनल टेस्टिंग एजेंसी' (NTA) करती है. यह वैसे तो शिक्षा मंत्रालय के अधीन है लेकिन इसका सीधा नाता स्वास्थ्य मंत्रालय से है. ऐसा इसलिए क्‍योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत 'नेशनल मेडिकल कमीशन' (NMC) काम करता है. ये कमीशन ही NEET के लिए सिलेबस, न्यूनतम योग्यता और कट-ऑफ मार्क्स से जुड़े नियम तय करता है. स्वास्थ्य मंत्रालय MBBS और BDS सीटों के आवंटन, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और राज्य-स्तरीय समन्वय के लिए भी जिम्मेदार है.