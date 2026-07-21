NEET पेपर लीक समेत अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे जंतर-मंतर प्रदर्शनकारियों से सरकार की तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ही क्यों मिले? दरअसल इसके पीछे ये तर्क दिया जा रहा है कि NEET परीक्षा का आयोजन स्वायत्त संस्था 'नेशनल टेस्टिंग एजेंसी' (NTA) करती है. यह वैसे तो शिक्षा मंत्रालय के अधीन है लेकिन इसका सीधा नाता स्वास्थ्य मंत्रालय से है. ऐसा इसलिए क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत 'नेशनल मेडिकल कमीशन' (NMC) काम करता है. ये कमीशन ही NEET के लिए सिलेबस, न्यूनतम योग्यता और कट-ऑफ मार्क्स से जुड़े नियम तय करता है. स्वास्थ्य मंत्रालय MBBS और BDS सीटों के आवंटन, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और राज्य-स्तरीय समन्वय के लिए भी जिम्मेदार है.
इसलिए ही कहा जा रहा है कि नड्डा को NEET से जुड़े मुद्दों पर प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए सरकार की तरफ से भेजा गया. कल दोपहर में जब संसद में कार्यवाही चल रही थी तो नड्डा उस वक्त राज्यसभा में मौजूद थे लेकिन प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए अपने आवास लौटे. वहां प्रतिनिधियों से उन्होंने मुलाकात की.
दो बार हुई मुलाकात
मीडिया में कहा जा रहा है कि नड्डा और CJP प्रतिनिधियों के बीच दो मीटिंग हुईं. पहली मीटिंग दोपहर करीब 12 बजे के आस-पास हुई. नड्डा ने उनकी बातों को विस्तार से सुना और उनका लिखित ज्ञापन मांगा. नड्डा को बताया गया कि वे मांगें लिखित रूप में नहीं लाए हैं. इसलिए नड्डा ने उन्हें लिखित तौर पर अपनी मांगें सौंपने का वक्त दिया. इसके बाद दोनों प्रतिनिधियों ने शाम 4 बजे नड्डा को अपनी मांगों का एक लिखित ज्ञापन सौंपा.
कहा जा रहा है कि बैठक के दौरान CJP की ओर से रखी गई तीनों मांगों में से किसी पर भी मंत्री ने कोई भरोसा या वादा नहीं किया. हालांकि उन्होंने उनसे अपना विरोध प्रदर्शन खत्म करने और हालात सामान्य करने में प्रशासन की मदद करने की अपील की.
कुल मिलाकर अभी तस्वीर साफ नहीं है कि सरकार और CJP प्रतिनिधियों के बीच आगे बातचीत होगी या नहीं. सड़कों पर विरोध का सामना करने के बाद अब सरकार के सामने संसद के अंदर विपक्ष के हमलों का सामना करने की चुनौती है. सरकार विपक्ष से दोनों सदनों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने की अपील कर रही है लेकिन परिसीमन बिल समेत अनेक मुद्दों पर विपक्ष के सहमत होने के आसार कम ही लग रहे हैं.