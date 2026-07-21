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जेपी नड्डा ही जंतर-मंतर प्रदर्शनकारियों से क्‍यों मिले? मिसिंग लेटर की कहानी भी जानिए

NEET पेपर लीक समेत अन्‍य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे जंतर-मंतर प्रदर्शनकारियों से सरकार की तरफ से केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री जेपी नड्डा ही क्‍यों मिले?

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jul 21, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 08:02 AM IST
जेपी नड्डा ही जंतर-मंतर प्रदर्शनकारियों से क्‍यों मिले? मिसिंग लेटर की कहानी भी जानिए

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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