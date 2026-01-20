Opinion: अश्लीलता की दो तस्वीरें बोल रही हैं! डीजीपी सस्पेंड, पर बस में 'टच' हुआ तो महिला ने विरोध क्यों नहीं किया?

पिछले 48 घंटे से अश्लीलता की दो तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं. सच्चाई क्या है, किसी को नहीं पता. एक तस्वीर में अफसर महिला के काफी करीब दिख रहे हैं. यह कोई छोटे-मोटे अधिकारी नहीं, कर्नाटक के डीजीपी रामचंद्र राव हैं. ऐसे में सरकार ने फौरन उन्हें सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया. यह वही अफसर हैं जिनकी बेटी कई किलो सोने के साथ पकड़ी गई थी. सोने की तस्करी का केस पता चला तो राव साहब पर भी गाज गिरी. सरकार ने छुट्टी पर भेजा लेकिन लोग भूल गए तो 5 महीने बाद डीजीपी बना दिया गया. अब साहब के कई वीडियो आपत्तिजनक बताते हुए शेयर किए जा रहे हैं. लेकिन इससे भी ज्यादा चर्चा दूसरे अश्लील वीडियो की है. बस में एक महिला ने 16 जनवरी को वीडियो रिकॉर्ड किया था. यह वायरल हुआ तो छेड़छेड़ का आरोप 42 साल के दीपक बर्दाश्त नहीं कर पाए. उनका अपना परिवार था. लोग उन्हें ही गलत समझेंगे, शायद यही सोचकर उन्होंने कमरा बंद कर आत्महत्या कर ली.

सवाल यह है कि इस सुसाइड का जिम्मेदार कौन है? जवाब है- हमारा समाज, जो महिला-पुरुष का केस सामने आते ही झट से पुरुष को ही गलत मानने की धारणा से चिपका हुआ है. बरसों से ऐसा ही सोचा जाता रहा है. लोग फिर यही कहते हैं- अरे वो दिखता ही बदमाश है, चुप रहता है लेकिन अंदर से रावण है, किया होगा देखते नहीं वो कितना शातिर है, ठरकी होगा, अरे इस उमर में... ऐसे न जाने क्या-क्या अश्लीलता का आरोप लगते ही पुरुष को कठघरे में खड़ा कर दिया जाता है. न कोई जांच, न अपना पक्ष सामने रखने का कोई मौका. शायद समाज के इसी ताने और शर्म के डर से दीपक ने इतना बड़ा कदम उठा लिया.

बस में 'टच' कौन कर रहा?

वीडियो हम यहां नहीं दिखा रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग खूब देख रहे हैं और महिला को सुना भी रहे हैं. आप यह भी मत समझिए कि पुरुष ही, महिलाएं भी इस घटना से गुस्से में हैं. दरअसल, 26 सेकेंड के वीडियो को देखने से साफ है कि महिला ने पहले से वीडियो बनाने की तैयारी कर रखी थी. वह खुद को अनजान दिखाते हुए एक तरफ से रिकॉर्ड कर रही थी. ठीक आगे खड़े दीपक इससे अनजान कुछ सोच रहे होते हैं. आमतौर पर इस तरह की भीड़भाड़ में बस के रुकने या ब्रेक लेने पर झटके लगते ही हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट तभी तो कहा जाता है न. इतना ही दिक्कत है तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट लीजिए या गलत हो रहा तो तुरंत विरोध कीजिए. बस में कई पुरुष थे वे महिला के सम्मान के लिए जरूर दीपक के खिलाफ खड़े होते. लेकिन महिला ने ऐसा नहीं किया. क्यों?

महिला ने दूसरा एंगल लिया और...

हां, इस वीडियो में आगे दिखता है कि जब दीपक ज्यादा करीब नहीं आए या रिकॉर्डिंग में ऐसा नहीं दिखा जैसा वह सोच रही थी तो महिला कैमरा एंगल बदल लेती है और खुद को दीपक के हाथ के पास लेकर चली जाती है. वह पीछे से वीडियो रिकॉर्ड करती हैं जिससे दीपक उसकी मंशा भी न समझ पाएं. वीडियो से यही लगता है जैसे महिला को कुछ प्रूव करना था. वह खुद हिलती हैं या कहें कि हर कोई बस में हिलता है लेकिन महिला जानबूझकर पीछे नहीं होती है बल्कि दीपक के हाथ से शरीर टच होने का इंतजार करती है. शायद कोई झोला या मोबाइल के चक्कर में दीपक का दाहिना हाथ महिला के शरीर से टच हो जाता है.

सवाल यह है कि अगर दीपक ने जानबूझकर महिला को टच किया तो उसे तुरंत विरोध करना चाहिए था. वीडियो बनाकर बाद में सोशल मीडिया पर वायरल करने से कौन सा प्रतिरोध मिला? क्या यह सिर्फ रील वायरल करने या लाइक्स पाने के लिए किया गया एक घिनौना षड्यंत्र था? क्योंकि अगर ऐसा ही है तो कोई भी महिला तीन सीट वाली ऑटो में पीछे बगल में बैठने वाले पुरुष यात्री पर आरोप लगा सकती है कि वह उसे छू रहा था क्योंकि सच में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बॉडी तो टच होती ही है.

The way she turns and stands perpendicular to him rather than parallel, it is evident she recorded on purpose. He lifted the bag and may have touched inadvertently. She could have blurred his face and posted in case she reported and police didn't act. His friends have commented… — Deepika Narayan Bhardwaj (@DeepikaBhardwaj) January 18, 2026

बैड टच का विरोध होना चाहिए

रहा सवाल गुड टच और बैड टच का. बच्चों को स्कूलों में भी अब बताया जाने लगा है. अगर दीपक बैड टच कर रहे थे तो महिला को विरोध तुरंत करना चाहिए था. उस समय आप बड़े आराम से बर्दाश्त करते हैं फिर आरोप लगा देते हैं कि देखिए वह मुझे गलत तरीके से टच कर रहा था. यह कितना सही है? वो महिला तो वीडियो बना रही थी, बाद में उसने अपने चेहरे को भी नहीं छिपाया.

मंशा पर सवाल

फिल्ममेकर दीपिका नारायण भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जिस तरह से महिला घूमती है और जानबूझकर परपेंडिकुलर (लंबवत) खड़ी होती है उससे साफ लगता है कि वीडियो रिकॉर्ड करने की मंशा अलग थी. उन्होंने लिखा है कि दीपक के दोस्तों ने बताया है कि वह एक जेंटलमैन थे. काश, वह अपनी सफाई में भी वीडियो बनाते और स्पष्टीकरण देते. कई महिलाओं ने यही बात कही है कि आरोप तो लगते हैं, कइयों पर लगे हैं लेकिन दीपक को सुसाइड नहीं करना चाहिए था.

आम आदमी का डर उसे खा गया

हां, एक आम आदमी, पारिवारिक, समाज में जिसका सम्मान हो, वह ऐसे आरोप लगने पर अंदर से टूट जाता है. उसे लगता है कि प्रतिष्ठा खत्म हो गई. लोग क्या कहेंगे. शायद यही सोचकर दीपक फंदे से झूल गए, लेकिन एक बड़ा गंभीर सवाल छोड़ गए जिसका जवाब समाज को ढूंढना होगा. आरोप लगते हैं, पुलिस आती है, गिरफ्तारी होती लेकिन जब तक कोर्ट गुनहगार नहीं मानता वह आरोपी ही होता है. ऐसे में तुरंत किसी फैसले पर पहुंचने से बचना चाहिए. अब मानवाधिकार संगठन जांच की मांग कर रहे हैं. पूरा देश जानना चाहता है कि सच्चाई क्या थी? यह ट्रेंड नहीं बनना चाहिए क्योंकि लाखों पुरुष रोज बस, ट्रेन और ऑटो में महिलाओं के साथ सफर करते हैं. बस हिलती भी है और ब्रेक भी मारती है.

महिला को टच के लिए सजा मिलेगा?

एक वरिष्ठ पत्रकार कहती हैं कि क्या महिला होने पर किसी को ये अधिकार मिल जाता है कि बैड टच को हथियार बनाकर एक तरफा फैसला ले सकें? सिर्फ महिला होने पर इस बात का लाइसेंस मिल जाता है कि आप टच की परिभाषा अपने हिसाब से तोड़-मरोड़ सकें? एक बैड टच के लिए सजा पुरुषों के लिए है तो महिला के लिए क्यों नहीं? बस में वायरल वीडियो में महिला की हरकत पर क्या उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए?