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Hindi NewsExplainerजिसने शस्त्र छोड़ सैनिकों को भिक्षु बनने का दिया था आदेश, कहानी अशोक के पोते सम्राट संप्रति की

जिसने शस्त्र छोड़ सैनिकों को भिक्षु बनने का दिया था आदेश, कहानी अशोक के पोते सम्राट संप्रति की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर (गुजरात) के कोबा तीर्थ में महावीर जैन आराधना केंद्र परिसर में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया है. अशोक के पोते सम्राट संप्रति के नाम पर यह संग्रहालय जैन धर्म की समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को प्रदर्शित करता है.

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 31, 2026, 11:26 AM IST
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फोटो - सोशल मीडिया.
फोटो - सोशल मीडिया.

सम्राट अशोक ने तो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन उनके पोते सम्राट संप्रति जैन धर्म के रास्ते पर क्यों चले गए? गुजरात से उनका क्या कनेक्शन था, जो अब महावीर जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम पर बने म्यूजियम का उद्घाटन किया है. आज की पीढ़ी को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि सम्राट संप्रति ऐसे राजा हुए, जिन्होंने सैनिकों को शस्त्र छोड़कर भिक्षु वेश में रहने का आदेश दिया था.  

ये कहानी है मौर्य मंश के पांचवें शासक की. कालखंड था 224 ईसा पूर्व. वह सम्राट अशोक के पौत्र थे. आगे चलकर उन्हें 'जैन अशोक' भी कहा गया. उन्होंने अपने शासनकाल में जैन धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए डेढ़ लाख से ज्यादा जैन मंदिर बनवाए. गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र में जैन विहारों और मंदिरों का निर्माण कराया. इस क्षेत्र में जैन धर्म की शिक्षाओं के प्रसार के लिए भिक्षुओं को भेजा. 

असल में, आचार्य सुहस्ति से प्रभावित होकर उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी. लंबे समय उज्जैन में जाकर रहे. सम्राट संप्रति ने राज्याभिषेक के पहले साल में ही अपने पितामह राजा अशोक से प्रेरणा लेकर धर्म प्रचार को आगे बढ़ाया. उनके जैन धर्म अपनाने के प्रमुख कारणों में एक कथा प्रसिद्ध है. जैन ग्रंथों के अनुसार आचार्य सुहस्ति ने सम्राट संप्रति को याद दिलाया या उन्हें याद आया कि पिछले जन्म में वह एक जैन भिक्षु थे, जिसके कारण उन्हें इस जन्म में राजा के रूप में पुण्य लाभ मिला. 

सैनिकों शस्त्र छोड़ो, साधुओं की सेवा में लगो

उन्होंने आदेश दे दिया कि सैनिक अस्त्र-शस्त्र का त्यागकर दूसरे क्षेत्रों में जाएं और वहां के लोगों को ऐसी शिक्षा दें, जिससे वे साधुओं के लिए उपयुक्त भोजन, वस्त्र और पात्र आदि का उपयोग सीख जाएं. इस आदेश का यह कहते हुए कुछ प्रभावशाली लोगों ने विरोध किया था कि समाज के हित में साधुओं और मुनियों का महत्व तो है, लेकिन हर कोई संन्यास या भिक्षु बन जाएगा तो संसार चक्र कैसे चलेगा? समाज को किसान भी चाहिए, कर्मकार भी, सैनिक भी और साधु भी. वास्तव में, अशोक और उनके उत्तराधिकारी धर्म-विजय की नीति पर चले थे. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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