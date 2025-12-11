'खाकी' नहीं, 'सफेद वर्दी' पहनती है इस जगह की पुलिस, अंग्रेजों से जुड़ा है इसका ऐतिहासिक कारण

What is Uniform Color of Kolkata Police: देशभर में पुलिस फोर्स की वर्दी का रंग खाकी होता है. लेकिन कभी आपने नोटिस किया है कि भारत में ऐसी खास जगह है, जहां की पुलिस खाकी नहीं, बल्कि सफेद रंग की वर्दी पहनती हैं. ये जगह कोई और नहीं, बल्कि वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है. कोलकाता पुलिस देशभर में एक अपवाद है, जो अभी भी पारंपरिक सफेद वर्दी पहनती है. इसके पीछे के खास वजह है, इस खबर में हम आपको इसके पीछे के कारण के बारे में बताएंगे..

कोलकाता पुलिस की सफेद वर्दी

कोलकाता पुलिस की सफेद वर्दी के पीछे अंग्रेज अधिकारी हैं. दरअसल 1845 में ब्रिटिश शासन के दौरान के समय कोलकाता पुलिस की स्थापना हुई थी. उस वक्त ही अंग्रेज अधिकारियों ने ये तय कर लिया था कि कोलकाता पुलिस की वर्दी का रंग सफेद होगा. ये फैसला ब्रिटिश प्रशासन की पसंद के बाद लिया गया था और उस समय से ही ये परंपरा आज तक चलता आ रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

सफेद रंग के फायदे

कोलकाता के मौसम के हिसाब से सफेद रंग ज्यादा आरामदायक होता है. दरअसल कोलकाता तटीय इलाका है, यहां नमी और गर्मी अन्य शहरों की तुलना में ज्यादा होती है. ऐसे में वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो सफेद रंग गर्मी को एब्जॉर्ब कम करता है और रिफ्लेक्ट कर देता है. ऐसे में गर्मी में सफेद पहनने से पुलिसकर्मियों को लंबे समय तक ड्यूटी के दौरान राहत मिलती है. यही कारण है कि कोलकाता पुलिस की सफेद वर्दी यहां के मौसम के हिसाब से भी बेस्ट मानी गई.

कोलकाता पुलिस ने खाकी को किया इंकार

पूरे देश में जब खाकी वर्दी पहनने का आदेश जारी किया गया था, तब कोलकाता पुलिस ने इंकार कर दिया था. साल 1847 में ब्रिटिश अधिकारी लैम्सडेन ने पूरे देश में पुलिस के लिए खाकी वर्दी का आदेश जारी कर दिया. लेकिन इस फैसले को कोलकाता पुलिस ने स्वीकार नहीं किया. उनका कहना था कि यहां की जलवायु के हिसाब से सफेद रंग ड्यूटी के लिए ज्यादा बेहतर है. यहीं कारण रहा कि कोलकाता पुलिस ने अपनी परंपरा में ही सफेद वर्दी को स्वीकार कर लिया.

आज भी कोलकाता और हावड़ा में सफेद वर्दी

आपको बता दें, पश्चिम बंगाल राज्य ने खाकी वर्दी अपना ली, लेकिन कोलकाता पुलिस और हावड़ा सिटी पुलिस ने अब तक खाकी वर्दी को नहीं अपनाई है और सफेद यूनिफॉर्म ही पहनते हैं. इससे न केवल उनकी अलग पहचान बनी रहती है, इसके साथ-सात वे अपनी परंपरा को भी लेकर चल रहे हैं और मौसम के हिसाब के यूनिफोर्म पहन रहे हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.