तेजस्वी को कौन सी बात खटक रही थी? किसने चप्पल मारा... बंद कमरे में लालू परिवार के झगड़े की इनसाइड स्टोरी

जब आपके मायके में कोई बेटा - भाई हो तो भूलकर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं... रोहिणी आचार्य की ये बात बहुत से लोगों को चुभ रही है. यह मार्मिक व्यथा है. लोग समझ नहीं पा रहे कि जिस बेटी ने अपने पिता को किडनी देकर उनकी जान बचाई, उसके साथ परिवार के लोगों ने ऐसा क्या किया कि उसे सोशल मीडिया पर खुलकर इस तरह अपना दर्द उड़ेलना पड़ा. किसी भी परिवार में इस तरह की घटना दुखद है. अंदरखाने कहा जा रहा है कि बहन और उसके भाई तेजस्वी यादव के बीच झगड़ा हुआ था. बिहार चुनाव में आरजेडी की हार के बाद लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव का परिवार बिखर गया. तेज प्रताप पहले से नाराज थे, अब एनडीए को समर्थन दे रहे हैं. बेटी ने घर छोड़ दिया. लालू परिवार के झगड़े की इनसाइड स्टोरी अब पता चली है.

साफ है बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने आरजेडी को बड़ा झटका दिया है. एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक शर्मनाक प्रदर्शन की समीक्षा बैठक अगले ही दिन बुलाई गई. चर्चा में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी मौजूद थीं. उनके लिए उस समय असहज स्थिति पैदा हो गई जब उनके भाई तेजस्वी यादव ने बैठक में कुछ ऐसा कह दिया कि बात लग गई. अगले ही दिन उन्होंने राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा भी कर दी.

पहले बहस हुई फिर...

सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक के दौरान तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य के बीच पहले तीखी बहस हुई. रोहिणी ने तेजस्वी से कहा कि उन्हें संजय यादव (आरजेडी सांसद) के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन को लेकर कुछ करना चाहिए. वह किसी तरह का एक्शन चाह रही थीं. हालांकि उनके भाई को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई.

बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने झल्लाकर अपनी बहन से कह दिया, 'हम तुम्हारी वजह से ही चुनाव हारे हैं. यह सब तुम्हारा श्राप है.' रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि इसके बाद तेजस्वी ने आपा खो दिया और अपनी बड़ी बहन पर चप्पल उछाल दी...उन्हें बुरा-भला भी कहा.

रमीज नेमत कौन है?

यह नाम काफी चर्चा में है. रोहिणी आचार्य ने संजय यादव और अपने भाई के क्रिकेट के दिनों के दोस्त रमीज नेमत खान का नाम लेते हुए आरोप लगाया है कि इन दोनों के कारण उन्हें यह दिन देखना पड़ा और पार्टी से बाहर होना पड़ा. वह तेजस्वी यादव की कोर टीम के मेंबर हैं. पार्टी के लोग बताते हैं कि रमीज ही तेजस्वी और पार्टी की सोशल मीडिया और प्रचार टीम देखते हैं.

कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी , करोड़ों रूपए लिए , टिकट लिया तब लगवाई गंदी किडनी .. सभी बेटी - बहन , जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा - भाई हो , तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को… — Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) November 16, 2025

आपको याद होगा कुछ समय पहले रोहिणी आचार्य ने ही अपने पिता लालू यादव को किडनी दान की थी. तब सिंगापुर से लेकर देशभर में पिता-पुत्री के रिश्ते और अपनत्व की काफी चर्चा हुई थी. बताते हैं कि चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने खुद अपनी बहन को सिंगापुर से वापस बुलाया था. वह वहां अपने पति और बच्चों के साथ रह रही थीं. तेजस्वी ने उनसे कहा था कि यहां आकर पार्टी के लिए प्रचार कीजिए तो हमें फायदा होगा. बाद में रोहिणी आचार्य को राघोपुर (तेजस्वी की सीट) में प्रचार की कमान दी गई. यही पहले लालू यादव और राबड़ी देवी की सीट हुआ करती थी. यह भी जान लीजिए कि तेजस्वी के यहां से लड़ने का फैसला करना भी तेज प्रताप के नाराज होने की एक वजह थी.

सारण, राघोपुर और पाटलिपुत्र का एंगल

सूत्रों की मानें तो रोहिणी आचार्य सारण जिले के हर विधानसभा क्षेत्र में एकजुटता दिखाने के लिए प्रचार करना चाहती थीं लेकिन उनके भाई ने उन्हें केवल राघोपुर तक ही सीमित कर दिया. अब थोड़ा पीछे की कड़ी समझिए.

पिछले लोकसभा चुनाव से एक साल पहले यानी जुलाई 2023 में तेजस्वी यादव ने रोहिणी आचार्य को सारण से चुनाव लड़ने के लिए कहा था. इस पर उन्होंने कहा था कि वह इस पर तभी विचार करेंगी जब उनके पिता परमिशन देंगे. इसके बाद लालू यादव ने रोहिणी आचार्य को चुनाव लड़ने की हरी झंडी दे दी. वैसे, रोहिणी सारण से नहीं बल्कि पाटलिपुत्र सीट से चुनाव लड़ना चाहती थीं. उनकी बहन मीसा भारती को रोहिणी आचार्य के मन की बात ठीक नहीं लगी.

आखिरकार रोहिणी को सारण से ही चुनाव लड़ना पड़ा. और हुआ वही जिसका रोहिणी को डर था. वह भाजपा के राजीव प्रताप रूडी से चुनाव हार गईं.

भाई के लिए बहन खतरा?

हां कुछ-कुछ ऐसा ही छनकर सामने आया है. दरअसल, 2024 के आम चुनाव से डेढ़ साल पहले तक लालू के परिवार में सब कुछ सामान्य चल रहा था. तनाव उस समय बढ़ गया जब संजय यादव ने प्रचारित करना शुरू कर दिया कि रोहिणी आचार्य भविष्य में तेजस्वी यादव के राजनीतिक करियर के लिए खतरा बन सकती हैं.

संजय यादव ने उनसे कई बार कहा था और उनका अपमान भी किया... यही मैसेज देने की कोशिश थी कि वह राजनीति छोड़कर सिंगापुर वापस लौट जाएं. रोहिणी आचार्य के साथ मिलकर काम करने वाले सूत्रों ने आरोप लगाया है कि पार्टी के भीतर कुछ ताकतों ने जानबूझकर सारण का चुनाव प्रचार फेल करने की कोशिश की. इस साजिश में एक वो भी शख्स थे जो खुद सारण से टिकट चाह रहे थे और यादव परिवार के करीबी हैं.

रोहिणी आचार्य को उस समय भी झटका लगा जब उनकी राय के खिलाफ जाकर दो विधायकों को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आरजेडी ने टिकट दे दिया. रोहिणी को लगने लगा था कि भाई के मन में कुछ तो चल रहा है. अंदरखाने यह भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी जो भी कर रहे हैं उसके पीछे कोई और है. कौन? दूसरे आम घरों में ऐसे पारिवारिक झगड़ों में जैसा सीन बनता है, लोग कुछ वैसा ही संदेह जता रहे हैं.