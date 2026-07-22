/धरना देने के लिए प्रधानमंत्री के घर तक क्यों जाना पड़ा? राहुल गांधी ने बताई ये दो वजहें

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब राहुल गांधी ने पूछा गया कि आखिर उन्होंने पीएम आवास के पास क्यों धरना दिया, तो उनकी ओर बताया गया कि इसके दो कारण थे. हमें लगा कि अगर भारत के छात्र सड़कों पर हैं तो विपक्ष को भी सड़कों पर होना चाहिए. वहीं, दूसरा कारण था कि हम प्रधानमंत्री आवास जाने से पहले वे स्पीकर के पास गए. हम सम्मानपूर्वक उनके कमरे में गए और स्पीकर से कहा, 'यह एक बड़ा मुद्दा है. आप हमें बोलने दें, हमें इस पर चर्चा करने दें.' स्पीकर ने कहा, 'मैं सरकार से पूछूंगा.' यह स्पीकर का फैसला नहीं है, यह सरकार का फैसला है. पूछने के बाद कोई चर्चा नहीं हुई. उन्होंने पूरे मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया.