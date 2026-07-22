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धरना देने के लिए प्रधानमंत्री के घर तक क्यों जाना पड़ा? राहुल गांधी ने बताई ये दो वजहें

राहुल गांधी ने बुधवार (22 जुलाई) को दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. राहुल गांधी ने इस दौरान एक सवाल के जवाब में बताया कि कांग्रेस को पीएम आवास के पास धरना क्यों देना पड़ा. उन्होंने कहा कि पीएम आवास जाने से पहले वह लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के पास पहुंचे थे.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 22, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:31 PM IST
धरना देने के लिए प्रधानमंत्री के घर तक क्यों जाना पड़ा? राहुल गांधी ने बताई ये दो वजहें

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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