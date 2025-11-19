जंगल का वो जंगली हिडमा दिवाली के पटाखे से कैसे बच जाता था? 350 लोगों के हत्यारे के THE END की कहानी

महाभारत काल में हिडिम्बा का जिक्र मिलता है. मनाली में हिडिम्बा मंदिर भी है. उन्हें भीम की पत्नी बताया जाता है. जंगल में उनका भाई हिडिम्बासुर का राज था. आगे की कथा के अनुसार हिडिम्ब को भीम ने मार डाला. बाद में हिडिम्बा और भीम के पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ. यह हम सभी जानते हैं. इस समय हिडिम्बा नहीं, हिडमा की चर्चा है. नाम काफी मिलता है. यह भी जंगल में रहता था. 260 जवानों और 81 आम नागरिकों की हत्या करने वाले इस खूंखार जंगली ने पिछले 20 साल से छत्तीसगढ़ के दक्षिणी बस्तर के आसपास वाले इलाके में आतंक मचा रखा था. कुछ घंटे पहले जब इसके खात्मे की खबर आई तब लोगों को इस दहशतगर्द के बारे में जानने में रुचि बढ़ी. खास बात यह है कि सुरक्षाबलों को इसकी लोकेशन पता रहती, फिर भी यह पकड़ में नहीं आ रहा था. क्यों?

2007 के आसपास माडवी हिडमा नक्सलियों के हमले से चर्चा में आया. उस समय बस्तर में कंपनी नंबर 3 का यह कमांडर था. उसी साल दंतेवाड़ा में हुए हमले में 23 जवानों की जान चली गई. इसके बाद हिडमा की रैंक बढ़ने लगी और फोर्सेज के लिए वह सिरदर्द बन गया. तब से उसकी जारी तलाश अब 18 नवंबर 2025 को जाकर पूरी हुई.

हिडमा की शुरुआत कैसे हुई?

2009 में हिडमा माओवादियों की बटालियन 1 का डिप्टी कमांडर बना. हिडमा के कमान संभालने के बाद यह बटालियन खूंखार बन गई. इसने कई खतरनाक हमले किए. एक साल के भीतर ही इसने दंतेवाड़ा में हमला कर 76 जवानों की जान ले ली. यह आज भी माओवादियों के सबसे खतरनाक हमलों में से एक है. वह अब सुरक्षाबलों की वॉन्टेड लिस्ट में टॉप पर आ चुका था. 2024 तक सुरक्षाबलों से कई मुठभेड़ हुई, 155 से ज्यादा जवानों ने शहादत दी फिर भी इस हिडमा को पकड़ा नहीं जा सका.

लोकेशन पता थी लेकिन...

जिस तरह से यह सुरक्षाबलों को घेरकर हमले करता था, नक्सलियों की लीडरशिप ने इसे प्रमोशन दिया. इधर, अधिकारी और जवानों की टुकड़ी कई बार निराश हुई. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर बार फोर्सेज को पता होता था कि दक्षिण बस्तर में हिडमा कहां है लेकिन वो इलाका यानी भूभाग और सिक्योरिटी का अभाव ऐसा था कि वे उसे दबोच ही नहीं पाते थे.

मॉनसून में दलदल, गर्मी में...

एक पुलिस अफसर ने बताया कि हिडमा की बटालियन-1 में 250 खूंखार लड़ाके थे. पिछले साल तक सुरक्षाबलों की सबसे बड़ी समस्या यह रही कि बस्तर के भीतर, अंदर तक हमारे सिक्योरिटी कैंप नहीं थे. ऐसे में ऑपरेशन लॉन्च करना जोखिम भरा हुआ करता था. मॉनूसन के समय दलदल हो जाता था इसलिए खतरा बना रहता और गर्मी के दिनों में डिहाइड्रेशन एक गंभीर समस्या होती. रिपोर्ट के मुताबिक एक बार सुरक्षाबलों को इनपुट मिला कि हिडमा केवल 20 किमी की दूरी पर है लेकिन उसे पकड़ा नहीं जा सका.

एक पटाखा और...

दरअसल, इन नक्सलियों ने ऐसा नेटवर्क बना रखा था कि जैसे ही सुरक्षाबल उनके करीब पहुंचते, दीपावली पर फोड़े जाने वाला एक पटाखा काम खराब कर देता था. हां, हिडमा का कोई समर्थक थोड़ी दूरी पर ही पटाखे की आवाज से भागने का सिग्नल दे दिया करता था. ऐसा सिग्नल भेजने वाले हिडमा के अपने लड़ाके भी होते थे.

हिडमा की बटालियन 1 को सबसे ज्यादा फायदा इस बात से हुआ कि बस्तर में सुरक्षा घेरा काफी खाली था. हजारों किमी के जंगली इलाके में सुरक्षाबलों की मौजूदगी नहीं थी. यह क्षेत्र था बीजापुर और सुकमा का. यह इलाका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र से लगा हुआ है. (फोटो देखिए)

कुछ लोग करते थे सपोर्ट

2016 और 2021 के बीच हिडमा के गैंग के साथ कम से कम 12 मुठभेड़ हुईं, सुरक्षाबलों ने 50 से ज्यादा ऑपरेशन चलाए लेकिन वह पकड़ा नहीं गया. वह खुद रणनीति बनाता था. उसके पास आधुनिक हथियार थे. कुछ गांववाले उसे हीरो मानते थे. ये माओवादी छिपकर जवानों का इंतजार करते थे. ऐसे में इनका छोटा सा गैंग बड़ा नुकसान पहुंचा सकता था. काफी समय तक जंगल में रहने के कारण जवान थक जाते और पानी की कमी हो जाती लेकिन ये लड़ाके गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे.

2017 के बाद हालात बदले. सुरक्षाबलों ने रणनीति बदली. इसी साल सरकार ने महसूस किया कि इस आतंक का दी एंड करना है तो जंगल के अंदर, काफी अंदर कैंप लगाना ही होगा. हाईवे के पास कैंप लगाए जाने लगे. फोर्सेज हिडमा के गांव तक पहुंची. वहां तक पहुंचने में 14 घंटे लगे.

जंगल में अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज होने से हिडमा को भी अपनी टुकड़ी को अलग-अलग कर छोटा करना पड़ा. पिछले दो साल में ही बीजापुर और सुकमा में (बटालियन के कोर एरिया में) 25 से ज्यादा कैंप बनाए गए. कई आक्रामक ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने चलाए. हिडमा को जिन गांवों से सपोर्ट मिलती थी, उसे रोका जा सका. आखिरकार जैसा भीम ने हिडिम्ब के साथ किया, वैसा ही इस दुबले-पतले दिखने वाले हिडमा का हाल हुआ.