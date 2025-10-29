बिहार चुनाव में नीतीश, तेजस्वी रह गए पीछे ! सबसे ज्यादा चर्चा एकनाथ शिंदे की क्यों हो रही?

बिहार चुनाव में पहले 'स्लो' दिख रहे महागठबंधन ने अचानक ताबड़तोड़ प्रदर्शन करते हुए सीएम और डिप्टी सीएम कैंडिडेट का भी ऐलान कर दिया. घोषणापत्र जारी करते हुए आरजेडी और उसके सहयोगी पार्टियों के नेता एनडीए से सवाल पूछ रहे कि उनके यहां तो पता ही नहीं है कि सीएम कौन होगा. हमने तो घोषणापत्र भी पहले जारी कर दिया. अचानक से बिहार चुनाव में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे चर्चा में आ गए हैं. हां, विपक्ष के नेता विशेष रूप से उनका नाम ले रहे हैं.

VIP चीफ और महागठबंधन के डिप्टी सीएम चेहरे मुकेश सहनी ने कुछ घंटे पहले कहा कि हम लोग तो बहुत आगे निकल गए हैं. हमने नाम की घोषणा कर संकल्पपत्र भी जारी कर दिया, उनकी तरफ वो भी नहीं हुआ. कह रहे हैं कि सिर्फ नीतीश जी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे और विधायक दल तय करेगा कि सीएम कौन होगा. सहनी ने आगे कहा, 'जैसे महाराष्ट्र में शिंदे (एकनाथ शिंदे) के नाम पर चुनाव लड़े लेकिन चुनाव के बाद फडणवीस साहब को सीएम बना दिए.' यह उन्होंने भाजपा की तरफ सवाल उछालते हुए कहा.

बिहार की स्क्रिप्ट किसके पास?

सहनी ने आगे कहा कि अब जिसके पास (बिहार की) स्क्रिप्ट हो, उससे तो हम बेहतर हैं. ऐसे में सवाल यह है कि बिहार की स्क्रिप्ट किसके पास है? NDA के सीएम फेस के सवाल पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि बिहार का सीएम कौन है? चुनाव वर्तमान सीएम के नाम पर लड़ा जा रहा है. पीएम नरेंद्र मोदी और टॉप लीडरशिप की ओर से बार-बार कहा गया है कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है तो साफ हो गया है कि बिहार में एनडीए सरकार में सीएम फिर वही बनेंगे.

#WATCH | Patna, Bihar | #BiharElection2025 | VIP chief and Mahagathbandhan's Deputy CM face, Mukesh Sahani says, "...The NDA hasn't even announced the Chief Minister and Deputy Chief Minister face yet. For example, in Maharashtra, elections were fought in Shinde's name and… pic.twitter.com/9IDYbH3z7L — ANI (@ANI) October 28, 2025

महाराष्ट्र में भाजपा ने अपना सीएम बनाया, शिवसेना का नहीं

इस सवाल पर संजय झा ने कहा कि मैं नहीं जानता कि दूसरे राज्यों में क्या हुआ. हर राज्य की पॉलिटिक्स और डायनामिक्स अलग होती है. मैं साफ कहना चाहता हूं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे. नीतीश कुमार बिहार में एनडीए अलायंस के मुख्य स्तंभ हैं.

