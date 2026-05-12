Advertisement
trendingNow13213865
Hindi Newsदेशब्रेक के बाद... मलेशिया के प्रधानमंत्री भी थलापति विजय के फैन निकले, फिल्मी अंदाज में दी सीएम बनने की बधाई

ब्रेक के बाद... मलेशिया के प्रधानमंत्री भी थलापति विजय के फैन निकले, फिल्मी अंदाज में दी सीएम बनने की बधाई

मलेशिया के प्रधानमंत्री ने अभिनेता से नेता बने और हाल में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले सी. जोसेफ विजय को बधाई दी है. उन्होंने मलेशिया और तमिलनाडु के बीच गहरे राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों की चर्चा करते हुए विजय पर फिल्माए एक गाने की लाइन भी लिखी. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: May 12, 2026, 10:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ब्रेक के बाद... मलेशिया के प्रधानमंत्री भी थलापति विजय के फैन निकले, फिल्मी अंदाज में दी सीएम बनने की बधाई

फिल्मी परदे से बाहर निकलकर, एक्टर विजय अब तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं. पूरी दुनिया से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं. मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भी फैन के अंदाज में उन्हें बधाई भेजी है. पीएम अनवर इब्राहिम ने अभिनेता से नेता बने विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री चुने जाने पर बधाई दी. उनका अंदाज लोगों को खूब पसंद आया. मलेशियाई प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में विजय की फिल्म 'सरकार' के एक गाने 'ओरु विरल पुरत्ची' का जिक्र किया. इस गाने का मतलब है - एक उंगली की क्रांति, जो वोट की ताकत के जरिए भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक आंदोलन का प्रतीक बन जाती है. 

कुछ लोगों को शायद यह समझ में न आया हो कि मलेशिया के पीएम का तमिलनाडु के सीएम में इतना इंट्रेस्ट क्यों है. असल में मलेशिया और तमिलनाडु के बीच 2000 साल से भी पुराना नाता है. प्राचीन समुद्री व्यापार से लेकर चोल साम्राज्य का प्रभाव भी रहा. ऐसे में सांस्कृतिक तौर पर दोनों क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं. अंग्रेजों के राज में बड़ी संख्या में तमिलों को रबर के बागानों और दूसरे काम के लिए मलेशिया (तब मलय) ले जाया गया था. आज मलेशिया में भारतीय मूल के लोगों की आबादी बढ़कर करीब 30 लाख पहुंच गई है. इसमें भी तमिल समुदाय सबसे ज्यादा करीब 90 फीसदी है. वहां तमिल फिल्में खूब देखी जाती हैं. 

विजय की नई-नवेली पार्टी TVK ने हाल ही में संपन्न हुए राज्य विधानसभा चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल की. एक्स पर एक पोस्ट में अनवर इब्राहिम ने मलेशिया और तमिलनाडु के बीच गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों का भी जिक्र किया.

उन्होंने लिखा कि मैं अपने दोस्त विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री चुने जाने पर हार्दिक बधाई देता हूं. कई सालों से, उनके चाहने वाले प्रशंसक उन्हें तीन घंटे के भीतर आमतौर पर एक छोटे से ब्रेक के बाद, (फिल्म के आखिर में) भ्रष्ट राजनेताओं और तरह-तरह के खलनायकों को हराते हुए देखते आए हैं. अब तमिलनाडु की जनता ने विजय को परदे पर निभाए गए किसी भी किरदार से कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

tamilnadu news

Trending news

सांसदों के लिए भी WFH! PM की अपील के बाद किसने कहा- मीटिंग्स के लिए ना आएं मंत्री?
WFH Narendra Modi
सांसदों के लिए भी WFH! PM की अपील के बाद किसने कहा- मीटिंग्स के लिए ना आएं मंत्री?
अल नीनो का साइड इफेक्‍ट! पानी की किल्‍लत, इस शहर ने किया 10% कटौती का ऐलान
Water Crisis
अल नीनो का साइड इफेक्‍ट! पानी की किल्‍लत, इस शहर ने किया 10% कटौती का ऐलान
मलेशिया के प्रधानमंत्री भी विजय के फैन निकले, फिल्मी अंदाज में दी सीएम बनने की बधाई
tamilnadu news
मलेशिया के प्रधानमंत्री भी विजय के फैन निकले, फिल्मी अंदाज में दी सीएम बनने की बधाई
विजय के ‘राजतिलक’ के बाद बदला सियासी समीकरण, TVK को मिला AIADMK का साथ
TVK
विजय के ‘राजतिलक’ के बाद बदला सियासी समीकरण, TVK को मिला AIADMK का साथ
पीएम मोदी ने खरीदने से किया मना, लेकिन सरकार खुद क्‍यों खरीद रही सोना?
Gold reserve
पीएम मोदी ने खरीदने से किया मना, लेकिन सरकार खुद क्‍यों खरीद रही सोना?
घुसपैठ पर CM सुवेंदु ने की फुल स्टॉप की तैयारी, बौखला गया बांग्लादेश
kolkata
घुसपैठ पर CM सुवेंदु ने की फुल स्टॉप की तैयारी, बौखला गया बांग्लादेश
नई टीम या पुराने नेताओं पर भरोसा!कौन हैं वो 4 लीडर जो हिमंता सरकार में बनेंगे मंत्री
Assam CM Oath ceremony
नई टीम या पुराने नेताओं पर भरोसा!कौन हैं वो 4 लीडर जो हिमंता सरकार में बनेंगे मंत्री
जापान में 50 साल पहले क्या हुआ था? पीएम मोदी की अपील पर भाजपा ने जिक्र क्यों किया
Narendra Modi news
जापान में 50 साल पहले क्या हुआ था? पीएम मोदी की अपील पर भाजपा ने जिक्र क्यों किया
24 घंटे में दूसरी बार…: PM मोदी की अपीलों के पीछे क्या है चिंता? जानिए पूरा गणित
PM Modi
24 घंटे में दूसरी बार…: PM मोदी की अपीलों के पीछे क्या है चिंता? जानिए पूरा गणित
TMC दफ्तर के ऊपर मिली हथियारों की फैक्ट्री, कौन रच रहा था मौत की साजिश?
TMC office
TMC दफ्तर के ऊपर मिली हथियारों की फैक्ट्री, कौन रच रहा था मौत की साजिश?