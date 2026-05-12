ब्रेक के बाद... मलेशिया के प्रधानमंत्री भी थलापति विजय के फैन निकले, फिल्मी अंदाज में दी सीएम बनने की बधाई

फिल्मी परदे से बाहर निकलकर, एक्टर विजय अब तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं. पूरी दुनिया से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं. मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भी फैन के अंदाज में उन्हें बधाई भेजी है. पीएम अनवर इब्राहिम ने अभिनेता से नेता बने विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री चुने जाने पर बधाई दी. उनका अंदाज लोगों को खूब पसंद आया. मलेशियाई प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में विजय की फिल्म 'सरकार' के एक गाने 'ओरु विरल पुरत्ची' का जिक्र किया. इस गाने का मतलब है - एक उंगली की क्रांति, जो वोट की ताकत के जरिए भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक आंदोलन का प्रतीक बन जाती है.

कुछ लोगों को शायद यह समझ में न आया हो कि मलेशिया के पीएम का तमिलनाडु के सीएम में इतना इंट्रेस्ट क्यों है. असल में मलेशिया और तमिलनाडु के बीच 2000 साल से भी पुराना नाता है. प्राचीन समुद्री व्यापार से लेकर चोल साम्राज्य का प्रभाव भी रहा. ऐसे में सांस्कृतिक तौर पर दोनों क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं. अंग्रेजों के राज में बड़ी संख्या में तमिलों को रबर के बागानों और दूसरे काम के लिए मलेशिया (तब मलय) ले जाया गया था. आज मलेशिया में भारतीय मूल के लोगों की आबादी बढ़कर करीब 30 लाख पहुंच गई है. इसमें भी तमिल समुदाय सबसे ज्यादा करीब 90 फीसदी है. वहां तमिल फिल्में खूब देखी जाती हैं.

I warmly congratulate my friend Vijay on being elected Chief Minister of Tamil Nadu. Add Zee News as a Preferred Source For many years, his adoring fans watched him defeat corrupt politicians and assorted villains within three hours, usually after a short interval. The people of Tamil Nadu have now entrusted… pic.twitter.com/dwS1TD5F4t — Anwar Ibrahim (@anwaribrahim) May 12, 2026

विजय की नई-नवेली पार्टी TVK ने हाल ही में संपन्न हुए राज्य विधानसभा चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल की. एक्स पर एक पोस्ट में अनवर इब्राहिम ने मलेशिया और तमिलनाडु के बीच गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों का भी जिक्र किया.

उन्होंने लिखा कि मैं अपने दोस्त विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री चुने जाने पर हार्दिक बधाई देता हूं. कई सालों से, उनके चाहने वाले प्रशंसक उन्हें तीन घंटे के भीतर आमतौर पर एक छोटे से ब्रेक के बाद, (फिल्म के आखिर में) भ्रष्ट राजनेताओं और तरह-तरह के खलनायकों को हराते हुए देखते आए हैं. अब तमिलनाडु की जनता ने विजय को परदे पर निभाए गए किसी भी किरदार से कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है.